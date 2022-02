Uni Halle: Unliebsame Fachbereiche sollen verschwinden

Die GEW Sachsen-Anhalt protestierte am Mittwoch in einer Erklärung gegen die Kürzungspläne an der Martin-Luther-Universität in Halle/Saale:

Die Spar- und Kürzungspläne, die derzeit an der Martin-Luther-Universität in Halle diskutiert werden, bedeuten tiefe Eingriffe in die Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts. Sie sind das Resultat von mitunter mehr als 20 Jahre zurückliegenden Spardebatten, die unter völlig anderen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen stattgefunden haben. Doch sie wirken jetzt und gefährden auch weitere Kultur- und Bildungsbereiche, die mit der Universität und Hochschullandschaft in Verbindung stehen. So sind der interkulturelle Austausch und die kulturelle Vielfalt ebenso betroffen wie die wissenschaftliche Ausbildung und Spitzenforschung. Insbesondere in Anbetracht der gegenwärtigen Situation an den Schulen des Landes sind Einschnitte im größten Ausbildungsstandort für Lehrer*innen nicht nachvollziehbar und schädlich.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert sowohl die Landesregierung, die Landesrektorenkonferenz als auch das Rektorat der Martin-Luther-Universität auf, diesen Raubbau an der Universitäts- und der Hochschullandschaft zu stoppen und eine für den Erhalt des Wissenschaftsstandorts Sachsen-Anhalt angemessene Lösung zu finden.

Die Einschnitte, die sich abzeichnen, erscheinen wie ein Wegkürzen von unliebsamen oder unliebsam gewordenen Fächern und Fachbereichen, die in der Ideologie der unternehmerischen Hochschule als unwirtschaftlich wahrgenommen werden. (…) Dass sich unter den zu streichenden Professuren auch solche befinden, die in der Lehrer*innenbildung wichtige Aufgaben übernehmen, wie der bereits seit längerem nicht besetzte Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik am Institut Rehabilitationspädagogik, ist besonders empörend.

Die zur Kürzung stehenden rund 30 Professuren, 250 Mitarbeiter*innenstellen und bis zu 4.000 Studienplätze bedeuten für den Hochschulstandort Halle den Wegfall eines großen Teils der Bildungsinfrastruktur und ein wiederholtes Verschwinden von Innovationskraft für das Land. Die Arbeits- und Studiensituation wird sich für die verbleibenden Hochschulmitglieder verschlechtern, und es besteht die Gefahr, dass das gesamte Lehrpersonal an der Universität überlastet wird. (…)

Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung, erklärte am Mittwoch angesichts des bevorstehenden EU-Afrika-Gipfels zur weiteren Truppenpräsenz der Europäer in Mali:

Wer die Bundeswehr weiter in Mali belassen will, macht die deutschen Soldaten dort zur Besatzungsmacht. Neben der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ist auch die Bundeswehr in Mali nicht mehr willkommen. Hunderttausende Menschen sind gegen die Präsenz französischer und anderer europäischer Soldaten in Bamako auf die Straße gegangen. Die Bundesregierung muss endlich die Konsequenz aus der massiven Ablehnung durch die malische Bevölkerung ziehen und die Bundeswehr abziehen. Wenn die Bundesregierung den Menschen in Mali wirklich helfen will, muss sie sich für ein Ende der Sanktionen gegen das Land einsetzen. Diese führen zu einer Verschärfung der humanitären Katastrophe in dem Land, bei der mittlerweile schon mehr als 7,5 Millionen Menschen auf Hilfe zum Überleben angewiesen sind.