Popanz Grundwerte

Zhang Cheng/XinHua/dpa Der Laden soll zusammengehalten werden: Sitz der EU-Kommission in Brüssel

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) fällt wie erwartet aus. Es wird von vielen – nicht zuletzt der ungarischen und polnischen Opposition – gefeiert werden. Tenor: Die EU lässt sich nicht mehr von Autokraten auf der Nase herumtanzen und steht für ihre »Grundwerte« ein.

Aber von welchen Grundwerten sprechen wir hier? In den vergangenen Jahren sind wegen der Abschottungspolitik Zehntausende im Mittelmeer ertrunken. Die EU trägt dafür die Verantwortung. Nicht nur, weil sie vor Elend Flüchtende ertrinken lässt, sondern vor allem, weil sie durch ungleichen Handel, Sanktionen und Kriegseinsätze die Herkunftsländer dieser Menschen verwüstet und ihnen die Perspektive auf ein Leben in Würde nimmt.

Nach innen gibt es Kahlschlagspolitik: Privatisierung, Deregulierung und Zerstörung der sozialen Absicherungssysteme. Die ersten Opfer waren die EU-Beitrittsländer im Osten. Die Folgen sind insbesondere jetzt – und nicht nur dort – in der tödlichen, organisierten Planlosigkeit während der Pandemie spürbar.

Mit einer solchen Bilanz fällt es der EU-Kommission sichtlich schwer, über »Rechtsstaatlichkeit« in ihren Mitgliedsländern zu urteilen. Ihr fehlt nicht nur die moralische Autorität und demokratische Legitimität: Die »Werte«, die sie vor sich her trägt, interessieren sie in Wirklichkeit nicht. Sie steht im Dienst der und vermittelt zwischen den Kapitalfraktionen in Europa, Grundwerte sind ihr ein Popanz, den sie bei Gelegenheit hervorkramen kann. Es ist daher kein Wunder, dass Rechtsstaatlichkeit die Sache der Technokraten ist und in abstrakte Berichte gebannt wird – oder nun vom Gerichtshof bestätigt werden muss.

Das alles ist kein Geheimnis, und insbesondere die Art und Weise, wie nachgiebig Brüssel bislang mit Ungarn und Polen umgegangen ist, hat das deutlich gemacht. Aber diese Haltung hatte Gründe. Ohne das deutsche Kapital wären die rechten Regierungen in Budapest und Warschau längst weg vom Fenster. Wer sagt, die deutschen Autohersteller würden sich über den Zustand der »Grundwerte« in diesen Ländern täuschen lassen, verschleiert das wahre Kräfteverhältnis oder ist dämlich. Budapest und Warschau lieferten bislang – und das reichte.

Man weiß dort natürlich von dieser gefährlichen Abhängigkeit, deswegen öffnet sich Ungarn gegenüber Russland und China. In Polen sucht man hingegen verzweifelt eine stärkere Anbindung an die USA. In der EU geht die Angst um, dass das Schule machen könnte, die Fliehkräfte größer werden. Die demonstrative Respektlosigkeit und Undankbarkeit der armen Verwandten aus dem Osten bereitet der Kommission und einigen Mitgliedern sehr viel mehr Kopfschmerzen als Gewaltenteilung oder Medienfreiheit. Der Laden soll zusammengehalten werden, und an Ungarn und Polen – wie einst im Zuge der Wirtschaftskrise an Griechenland – könnte, wenn nötig, ein Exempel statuiert werden.