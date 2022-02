Nachschlag: Zlataninho

Nicol Campo/imago images Kickt auch mit 40 noch ganz oben mit: Zlatan Ibrahimovic

Wie fast überall auf der Welt kam der Fußball nach Brasilien über Großbritannien. Cricket fanden die Südamerikaner zu langweilig, Rugby zu gewalttätig. Der Fußball aber traf das Lebensgefühl der »Ginga«, benannt nach dem Grundschritt des Capoeira. War der Sport zunächst den reichen Weißen vorbehalten, mussten sie aufgrund des Wettbewerbs nach und nach schwarze Spieler rekrutieren, weil in ihren Reihen die besseren waren. Mit der steigenden Popularität des Fußballs entdeckte auch die Vargas-Diktatur die Sportart für sich und organisierte nach Vorbild des Faschismus in Europa große Events. Heute liegen die besten Tage des brasilianischen Fußballs lange zurück, zuletzt gewann der Rekordweltmeister die WM 2002. Damals kopierten wir Jungs reihenweise die schreckliche Dreieckfrisur von Ronaldo. Die legendären Tore von Roberto Carlos und Ronaldinho schaut man sich auch heute noch an. »Joga Bonito«, das schöne Spiel, existiert zwar noch. Allerdings nicht dank Neymar, sondern dank Zlatan Ibrahimovic. (es)