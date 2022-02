Rotlicht: Ost-Ausschuss

Sepp Spiegl/stock&people/imago Wandel durch Handel, der Totengräber und die Bestattungsunternehmer. Gorbatschow beim Ost-Ausschuss in Köln, Juni 1989

Wenn es um Deeskalation in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland geht, dann ist auf den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V. stets Verlass. »Ein heißer Konflikt zwischen Russland und der NATO«, warnte sein Vorsitzender Oliver Hermes vergangene Woche, »würde neben dem furchtbaren menschlichen Leid unseren ganzen Kontinent und mit ihm die europäische Wirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen«. Der Ost-Ausschuss ist derjenige Regionalverband der deutschen Wirtschaft, der Unternehmen bei der Expansion nach Ost- und Südosteuropa, in den Südkaukasus und nach Zentralasien unterstützt. Russland ist dort der potentiell größte Markt; entsprechend großen Wert legt der Ost-Ausschuss darauf, dass der Rubel rollt. »Es war sehr klug«, lobte Hermes vergangene Woche denn auch, dass Außenministerin Annalena Baerbock »auf ihren Reisen nach Kiew und Moskau bereits über eine Intensivierung der wirtschaftlichen Kooperationen gesprochen hat«.

Der Ost-Ausschuss ist fast so alt wie die Bundesrepublik; er kann in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern. Als mit Unterzeichnung des »Deutschlandvertrags« am 26. Mai 1952 die alliierten Vorbehaltsrechte bezüglich des deutschen Außenhandels endgültig aufgehoben wurden, schlug die Stunde derjenigen Fraktion in der nun bundesdeutschen Industrie, die bereits in den 1920er und frühen 1930er Jahren Geschäfte in der Sowjetunion gemacht hatte und jetzt daran anzuknüpfen suchte. Nicht ohne Grund: Aufträge aus Moskau hatten so manches deutsche Unternehmen – etwa den Maschinenbauer DEMAG, aber auch Siemens oder die AEG – durch die Weltwirtschaftskrise getragen; Siemens verdankte zeitweise rund sieben Prozent seines Umsatzes seinem Sowjetgeschäft.

Unmittelbar nach der Gründung der Bundesrepublik war es zunächst nicht möglich, daran anzuknüpfen. Das lag vor allem an den USA. Washington wollte im Kalten Krieg jeden Handel mit dem Systemgegner unterbinden – und nicht nur das: Dort hatte man auch noch die deutschen Alleingänge mit der Sowjetunion in den 1920er Jahren, Stichwort Rapallo, in Erinnerung. Die USA suchten jede Neuauflage dieser Sonderbeziehungen zu unterbinden. Entsprechend heikel war der neue bundesdeutsche Wirtschaftsdrang nach Osten für die Bundesregierung. Der Ost-Ausschuss, in personeller Kontinuität zum ehemaligen Russland-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (1928 bis 1941) stehend, wurde daher formal strikt unabhängig von staatlichen Stellen gegründet. Bonn konnte sich damit bei Bedarf jederzeit von ihm distanzieren. Dass die Bonner Regierung dennoch starken informellen Einfluss auf den Verband hatte, der am 17. Dezember 1952 zwei Dutzend Kilometer rheinabwärts, in Köln, sein Gründungstreffen abhielt, liegt nahe.

Der Ost-Ausschuss hat alle wichtigen Stationen der deutsch-sowjetischen und der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen aktiv begleitet – vom bundesdeutsch-sowjetischen Handelsvertrag 1958 über die Erdgasröhrengeschäfte ab 1970 bis zum Kampf gegen die heutigen Wirtschaftssanktionen der EU und um Nord Stream 2. Freilich leistet er viel mehr. Er kümmert sich darum, deutschen Firmen den Weg in insgesamt 29 Länder zu bahnen, von Polen über die Ukraine und Georgien bis Kasachstan. Und er kann Erfolge feiern: Der gesamte deutsche Osthandel stieg im vergangenen Jahr um 18,3 Prozent auf ein Volumen von stolzen 254 Milliarden Euro – ein Allzeithoch. Zu den Mitgliedern des Ost-Ausschusses gehören Mittelständler, aber auch Schwergewichte der deutschen Wirtschaft von Daimler und Volkswagen über die Deutsche Bahn bis zur Deutschen Bank.

Als der Ost-Ausschuss 1990 in Leningrad – es wurde erst im September 1991 in St. Petersburg umbenannt – ein Gebäude suchte, um dort ein »Haus der deutschen Wirtschaft« zu eröffnen, gelang es ihm, einen Mietvertrag für das einstige Generalkonsulat der DDR zu erhalten. Der zuständige Referent in der Leningrader Stadtverwaltung, der ihm dabei behilflich war, hieß Wladimir Putin.