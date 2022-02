Linke duckt sich weg

Vadim Ghirda/AP/dpa

Zum Valentinstag am Montag verbreitete die Linke-Fraktion im Bundestag über Instagram ein Bild. Zu sehen sind zwei junge Menschen – er in die ukrainische Flagge gehüllt, sie in die russischen Farben –, die sich verliebt in den Armen liegen. Dazu die Hippieparole »Make Love Not War«. Bei der naiven Botschaft handelt es sich um eine der seltenen Äußerungen der Fraktion angesichts der akuten Kriegsgefahr zwischen NATO und Russischer Föderation in der Ukraine-Krise.

Im mittlerweile von mehr als 7.000 Personen, darunter auch einer Reihe von Abgeordneten der Partei Die Linke, unterzeichneten Appell »Ukraine-Krise: Friedenspolitik statt Kriegshysterie« wird die aktuelle Krise als Teil eines globalen Konflikts benannt, dessen Wurzeln im weltweiten Hegemonialanspruch der USA liegen, dem sich die europäischen NATO-Mitglieder als Juniorpartner angeschlossen haben. Doch solchermaßen Klartext zu sprechen ist nicht Sache der um Äquidistanz gegenüber Russland und den USA bemühten Linke-Spitzen.

Die letzte gemeinsame Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch sowie der Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler zur Kriegsgefahr stammt vom 28. Januar. Darin lassen die Linke-Spitzenpolitiker keinen Zweifel, wen sie für den Aggressor halten: Der militärische Aufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine sei »kreuzgefährlich und falsch«, die »territoriale Integrität und Souveränität« der Ukraine wird bekräftigt. »Zugleich« sei die »Besorgnis« Russlands vor einem weiteren Vorrücken der NATO gen Osten »nachvollziehbar«, heißt es erst im Nachsatz. Angesichts dieser einseitigen Schuldzuweisung an die Russische Föderation zeigt sich, dass die proklamierte Äquidistanz letztlich den Weg an die Seite des eigenen Imperialismus ebnet.

Folgerichtig schlug der Fraktionskovorsitzende Dietmar Bartsch am Montag abend im Fernsehsender Phoenix vor, Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sollten doch Angela Merkel als »Sonderbeauftragte« nach Russland entsenden. Die Exkanzlerin habe »einen exzellenten Draht zu Putin, spricht Russisch und könnte beim Normandie-Format im Ukraine-Konflikt vermitteln«, so Bartsch. Die Fremdsprachenkenntnisse der Altkanzlerin einmal in Ehren, sollte eine Vermittlerin doch eine neutrale Position einnehmen. Merkel dagegen ist eingefleischte Atlantikerin, die das stetige Vordringen der NATO in Richtung der Grenzen zu Russland selbst aktiv vorangetrieben hat.

Während die Friedensbewegung endlich aus ihrem Winterschlaf zu erwachen scheint, zieht es die »einzige Friedenspartei« im Bundestag vor, angesichts der brandgefährlichen Zuspitzung in Osteuropa, an der die Ampelregierung mit ihrer Kriegspropaganda nicht unbeteiligt ist, weiter wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren. Nach dem Motto: Augen zu und durch – in die gänzliche Bedeutungslosigkeit.