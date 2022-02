Ackerland als Solarzelle

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Plan: Zwischen Sonnenkollektoren soll künftig noch Getreide wachsen (Gaarz, 31.5.2021)

Verträgt sich das? Zuckerrüben neben Solarkollektoren? Wenn es nach dem Willen des grünen Ministertrios Robert Habeck, Steffi Lemke und Cem Özdemir geht, ja. Aus deren Ressorts für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft stammt ein jüngst vorgestelltes Eckpunktepapier – Titel: »Ausbau der Photovoltaik (PV) auf Freiflächen im Einklang mit landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz«.

Das Ziel ist klar – verstärkte Nutzung von Bauernland für Solaranlagen. Oder wie im Papier steht: »Agri-PV-Anlagen sollen auf allen Ackerflächen grundsätzlich zulässig sein.« Und zwar nicht zu knapp. Bis zu 200 Gigawatt könnten mittels »zusätzlicher Photovoltaikleistung installiert werden«, meinte Habeck am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Zum Vergleich: Bislang sind es weniger als 60 Gigawatt, und im vergangenen Jahr betrug der Zubau an PV-Leistung laut Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) 5,3 Gigawatt. Der Zeitdruck ist hoch. Denn bis 2030 soll Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energieträgern beziehen, derzeit ist es erst halb so viel. Noch mehr Tempo wollen Naturschutzorganisationen: »Wir fordern einen deutlichen Ausbau der Solarenergie von mindestens zehn Gigawatt jährlich«, betonte Nadine Bethge, stellvertretende Bereichsleiterin Energie und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH), am Dienstag auf jW-Nachfrage. Im Jahr 2035 – spätestens – solle hierzulande zu 100 Prozent Ökostrom aus der Steckdose kommen. Bloß, wie naturverträglich ist ein rasanter PV-Ausbau?

Vorrangig sollen den Kabinettsmitgliedern zufolge versiegelte und vorbelastete Flächen genutzt werden – etwa industrielle und militärische Konversionsareale, ferner Seitenrandstreifen an Autobahnen und Schienenwegen. Aber eben nicht nur, denn Anbau von Getreide und Gewinnung von Energie auf »ein und derselben Fläche« sei möglich. Wenn die Kriterien stimmen, mahnte Bethge – und: »absolute Priorität muss auf bereits versiegelte Flächen gelegt werden.« Dazu brauche es ein neues Solarenergiegesetz. Mitreden wollen aber auch Landwirte.

Denn fruchtbare Ackerböden könnten durch die gleichzeitige Nutzung von Agrarflächen für Solarmodule verlorengehen, befürchtet beispielsweise der Deutsche Bauernverband (DBV). Deshalb müsse der »Verlust von landwirtschaftlichen Flächen für die Sicherung einer nachhaltigen Ernährung soweit wie möglich vermieden werden«, heißt es in einem DBV-Positionspapier vom Donnerstag voriger Woche. Falls die Pläne der Bundesregierung umgesetzt werden sollten, »würden PV-Freiflächenanlagen von heute etwa 30.000 Hektar bis 2030 um weitere 70.000 Hektar wachsen«, rechnete der DBV vor. Und noch etwas ist »aus bäuerlicher Sicht« entscheidend, so Martin Schulz, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL): »Die Mittel aus der Wertschöpfung des anstehenden Ausbaus von PV-Anlagen müssen bei unseren Höfen und im ländlichen Raum bleiben«, forderte er am Dienstag gegenüber jW. Es sollen also keine Agrarmultis profitieren.

Im Blick von Habeck und Co. für künftige Solarparks sind ferner sogenannte benachteiligte Gebiete, sprich Flächen, die wenig Ernteertrag bringen. Regionen mit ungünstigem Klima und schlechter Bodenqualität können indes »besonders wertvolle Bereiche für bedrohte Flora und Fauna sein«, bemerkte Sebastian Scholz am Dienstag im jW-Gespräch. Der Teamleiter Klima und Energie beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) weiter: »Deshalb sind strenge Nutzungskriterien seitens der Kommunen festzulegen.« Zwei Beispiele: Die Abstände der Modulreihen müssen weit genug sein, damit Regenwasser abfließen und versickern kann. Und, auch wichtig, die Aussaat heimischen Saatguts für einen artenreichen Lebensraum für Insekten.

Wenig im Blick sind hingegen Flächen, die für den monokulturellen Energiepflanzenanbau genutzt wurden, aber nach 20 Jahren aus der finanziellen Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) herausgefallen sind – Plantagen von Mais für die Erzeugung von Biogas etwa. Ein Versäumnis, findet Scholz. Solche Böden, oft stark durch Dünger und Pestizide belastet, könnten im Rahmen des Ausbaus der PV-Freiflächenanlagen regenerieren. Und ein Vielfaches an Strom pro Fläche bringen, ergänzte Bethge von der DUH.

Das Dreigespann der Grünen-Minister will bis Ostern die »solare Ackerfrage« geklärt haben. Das Vorhaben ist Teil eines größeren Gesetzespakets zu regenerativen Energiequellen. Unklar bleibt aber, ob Zuckerrübe und Solarkollektor friedlich koexistieren werden. Noch fehlen die Praxistests.