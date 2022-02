»Wichtiges Signal«

imago images/Arnulf Hettrich Wollen sich nicht reinreden lassen: Das SAP-Vorstandsduo Christian Klein und Jennifer Morgan

In einer mündlichen Anhörung vor dem EuGH in der vergangenen Woche sprachen sich Vertreter der EU-Kommission, der BRD sowie Luxemburgs dafür aus, dass Gewerkschafter weiter dem Aufsichtsrat angehören, auch wenn das entsprechende Unternehmen seine Rechtsform in die einer Societas Europaea (SE) umgewandelt hat. Der Anlass für das jetzige Verfahren, bei dem das BAG beim EuGH die Klärung des Sachverhaltes beantragt hat, liegt bereits acht Jahre zurück: 2014 hatte sich das Softwareunternehmen SAP für den Rechtsformwandel von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine SE entschieden. In diesem Zusammenhang wurde damals zwischen Geschäftsleitung und Beschäftigten ausgehandelt, dass die in der Aktiengesellschaft obligatorische Beteiligungsgarantie der Gewerkschaften im Aufsichtsrat wegfalle. Die bei SAP vertretenen Gewerkschaften IG Metall und Verdi hatten gemeinsam das Antragsverfahren gegen das Softwareunternehmen eingeleitet.

Die Plädoyers vor dem EuGH hätten deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Rolle der Beschäftigten und der Gewerkschaften im Aufsichtsrat »auch zu wahren ist, wenn Unternehmen ihre Rechtsform ändern«, resümierte Christoph Meister, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, den Ausgang der mündlichen Anhörung. Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, sah ebenfalls die gewerkschaftliche Position bestätigt und wertete die Einschätzung in Brüssel als »sehr positives Signal für die Rechte der Beschäftigten und die Mitbestimmung insgesamt«. Langfristig seien allerdings weitere Schritte nötig.

Nach der mündlichen Verhandlung wird der zuständige Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes, Jean Richard de la Tour, am 28. April seine Schlussanträge in diesem Verfahren stellen. Erst anschließend fällt das Urteil, was nach bisherigen Erfahrungen sechs bis neun Monate nach der mündlichen Verhandlung passiert, also zwischen August und November dieses Jahres.

Auch die Unternehmensrechtsexperten der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) zeigten sich nach der mündlichen Anhörung optimistisch, dass der EuGH letzten Endes die Einschätzung des BAG bestätigen werde, wonach bei SAP auch in der Rechtsform SE weiterhin deutsche Mitbestimmungsrechte gelten. Falle das Urteil entsprechend aus, werde damit »ein wichtiges Signal für die Vertretung von Beschäftigteninteressen in den Aufsichtsräten Europäischer Aktiengesellschaften (SE) gesetzt«, hieß es in einer Erklärung der HBS vergangene Woche. »Dem EuGH wurden gute Argumente dafür geliefert, die Mitbestimmung zu schützen und die Bedeutung der Gewerkschaftssitze im Aufsichtsrat für eine starke Arbeitnehmervertretung anzuerkennen«, meinte Dr. Sebastian Sick, Unternehmensrechtler im Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der HBS.

Die Entscheidung des BAG über die Rechtsbeschwerde der beiden Gewerkschaften war im August 2020 gefallen. Die Bundesrichter befanden damals, dass deutsche Unternehmen nach der Umwandlung in eine SE weiterhin ­Sitze für Gewerkschafter im Aufsichtsrat nicht ausschließen dürften – anders als SAP argumentiert hatte. Bei der Gelegenheit hatte das BAG zudem beschlossen, die Rechtsfrage dem EuGH vorzulegen, um grundsätzlich klären zu lassen, ob das EU-Recht an dieser Stelle das deutsche Recht zu SE stütze.

Verdi und die IG Metall betonten in ihrer gemeinsamen Erklärung, dass es eine »Sache des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten« sein müsse, »die wesentlichen Bestandteile der Mitbestimmung zu definieren«. So dürfe eine SE – unabhängig vom aktuellen Verfahren – »nicht dazu missbraucht werden, Arbeitnehmern Beteiligungsrechte zu entziehen oder vorzuenthalten«, was zunehmend der Fall sei. Die Bundesregierung habe in ihrem Koalitionsvertrag zumindest als Handlungsfeld identifiziert, das Unterlaufen der Mitbestimmung durch die Umwandlung in eine andere Rechtsform anzugehen. Die beiden Gewerkschaften halten Änderungen im Gesetz über die Beteiligung der Beschäftigten in einer SE (SEBG) für erforderlich.