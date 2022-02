Lobby gegen Mindeststandards

Thomas Imo/photothek/imago images Ein Lieferkettengesetz ohne rechtsverbindliche Haftungspflichten wäre ganz im Interesse des Kapitals (Textilfabrik in Tongi, Bangladesch)

Je mieser die Arbeitsbedingungen an den Produktionsstandorten, desto billiger kommen EU-Industrieunternehmen an ihre Vorprodukte. Auch Lebensmittel und Textilien werden um so erschwinglicher, je intensiver die Beschäftigten auf den afrikanischen Äckern und in den asiatischen Fabriken ausgebeutet werden. Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette sind deshalb – ebenso wie Umweltzerstörung in den Herkunftsländern – ein wichtiger Bestandteil der Verwertungsstrategien des hiesigen Kapitals. Nächste Woche will die EU-Kommission einen Vorschlag für ein Lieferkettengesetz präsentieren, das die Betroffenen besser schützen soll.

Das Thema ist seit Jahren auf der EU-Agenda, doch bislang ist es insbesondere den deutschen Kapitalverbänden durch enorme Lobbyanstrengungen gelungen, ein EU-weites Lieferkettengesetz zu verhindern. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Hilfswerks Misereor und des Global Policy Forums. Demnach haben Gruppierungen wie der Industriellenverband BDI oder der Zusammenschluss von Maschinenbauunternehmen, VDMA, in Stellungnahmen, Anhörungen und informellen Treffen enormen Einfluss genommen, um das Gesetz auszuhöhlen. Sie haben auch erreicht, dass der ambitionierte Justizkommissar Didier Reynders die Zuständigkeit mit Binnenmarktkommissar Thierry Breton teilen musste.

Der BDI hatte in seinen Einlassungen unter anderem verlangt, dass Sorgfaltspflichten für das Kapital aus der EU ausschließlich auf Direktlieferanten bezogen werden, dass die Einhaltung von Umweltstandards im Lieferkettengesetz komplett außen vor bleibt und dass eine Positivliste bestimmte Länder pauschal ausklammert etc. Laut der Analyse würde ein derart weichgespültes Gesetz die Situation weiter verschlechtern. Denn es würde die in einigen Mitgliedstaaten, wie etwa Frankreich, bereits bestehenden Verpflichtungen für Unternehmen bezüglich der Lieferkette untergraben.

Erkennbar geht es bei den Störfeuern der Kapitalseite in erster Linie darum, rechtsverbindliche Haftungspflichten mit allen Mitteln zu verhindern. Derweil betont hierzulande die »Initiative Lieferkettengesetz« mit Blick auf das bereits vom Bundestag beschlossene, aber noch nicht in Kraft getretene Gesetz über Sorgfaltspflichten einheimischer Unternehmen, dass Regelungen ohne Haftungspflicht »wenig für die Betroffenen bewirken.« Umso größer ist die Hoffnung, dass auf EU-Ebene verbindliche Regeln beschlossen werden.

»Die EU hat nun eine historische Chance, in ganz Europa klare Spielregeln zum Schutz der Betroffenen zu schaffen«, erklärte Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative vor einer Woche. Von der Bundesregierung wird mit Verweis auf den Koalitionsvertrag gefordert, dass sie sich in Brüssel aktiv für eine weitreichende Regulierung einsetzt. Schließlich hätten die Ampelparteien vereinbart, sich für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz zu engagieren. »Für uns ist klar: ›Wirksam‹ ist eine solche Regelung nur, wenn sie Unternehmen für Verfehlungen haftbar macht«, betonte Ceren Yildiz von der Umweltorganisation BUND, die ebenso wie Misereor und 130 weitere Gruppierungen der »Initiative Lieferkettengesetz« angehört.

Ein solches Gesetz muss – je nach Ausgestaltung – nicht unbedingt zum Schaden des Kapitals sein. Das zeigt sich auch daran, dass sich zuletzt mehr als 100 Unternehmen zu einer Initiative zusammengeschlossen haben, die einen solchen Rechtsakt fordern. Auf der Beteiligtenliste finden sich große Namen, wie etwa Hapag-Lloyd, IKEA, Ericsson und Danone. Einigen davon dürfte es auch darum gehen, Regeln, die in ihren Heimatländern gerade vorbereitet werden und die schärfer sind als die von der EU vorgesehenen, zu unterlaufen.

Kommende Woche wird sich zeigen, ob die Kommission in ihrem Verordnungsvorschlag an klaren Haftungspflichten festhält, ob auch die Verantwortung der hiesigen Unternehmen für Umweltverbrechen entlang der Lieferkette einbezogen wird und inwieweit Ausnahmen die Regelungen beschneiden. Liegt der Vorschlag auf dem Tisch, müssen sich im nächsten Schritt der Rat der Mitgliedstaaten und das EU-Parlament damit befassen.