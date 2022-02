Nachschlag: Terrordienste

HR/SWR Doppelagent und Anschlagplaner: David Coleman Headley vor seiner Festnahme am Flughafen Chicago

Dubiose Gestalten. Auf allen Seiten. Die Leitfrage: Wer oder was steckt hinter zahlreichen islamistischen Anschlägen in Europa der vergangenen Jahrzehnte? Daniel Harrichs Dokumentation will investigativ sein, folgt aber den Brotkrumen der von ihm interviewten Exgeheimdienstchefs und ehemaligen Agentenführer. Die Spur führt Harrich nach Pakistan, zum berüchtigten »Partnerdienst« des Westens, dem ISI. Mit ihm ist der Schurke ausgemacht, quasi die Spinne eines ganzen Schurkennetzwerkes. Und »unsere Geheimdienste« beteiligen sich am titelgebenden »Geschäft mit dem Terror«. Zu Wort kommen pensionierte Herrschaften und Insiderreporter. Nur Diensteflüsterer Georg Mascolo hatte wohl keine Zeit … So thrillerhaft die Spurensuche inszeniert ist, so ratlos bleibt der Film am Ende in der Luft hängen. Kein Hinterfragen der Existenz(berechtigung) dieser Dienste, ob hier oder sonstwo. Das Fazit des früheren BND-Chefs Gerhard Schindler: Moral wird an der Garderobe abgegeben, einzig »Erfolge« seien entscheidend. (mb)