Let There Be Bop

Jerry Yulsman/ZUMA Press/imago images »Trink nicht soviel von dem alten Wein«, Jack Kerouac, »Gammler, Zen und hohe Berge«

Hörspielhörer werden in dieser und der kommenden Woche auf ihre Kosten kommen, beziehungsweise auf die der österreichischen Gebührenzahler. Der ORF zelebriert die Wahl zu den besten Hörspielen des Jahres gleich in drei Sendungen. Am kommenden Sonnabend werden um 14 Uhr auf Ö 1 fast 20 Neuproduktionen des vergangenen Jahres vorgestellt, dann darf gevotet werden. In der darauffolgenden Woche steht die »Ö 1-Hörspiel-Gala« an (Fr., 25. 2., 19.05 Uhr) mit der Verkündung des Gewinners des Publikums- und Hauptpreises »Hörspiel des Jahres« und der von der Jury gekürten Sieger in drei weiteren Kategorien. Das demokratisch gewählte Stück bringt Ö 1 am Tag darauf, am Sonnabend um 14 Uhr. Die Kollegen bedauern in der Programmankündigung: »Welches Hörspiel diese Auszeichnung erhielt, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.« Jaja, so etwas kann in der Demokratie schon einmal vorkommen.

Die Vorschläge für die nächsten sieben Tage vorm Radio:

Neue Erkenntnisse über die »Mobilität in Steinzeit und Bronzezeit«, die die bisher gültige Theorie von der Sesshaftigkeit in Frage stellen, fasst Bayern 2 an diesem Dienstag abend in »IQ – Wissenschaft und Forschung« zusammen (18.05 Uhr). Ebenfalls kein Freund der Sesshaftigkeit war der junge Jack Kerouac, der 1958 sein Alter ego Ray Smith im Roman »Gammler, Zen und hohe Berge« durch Kalifornien schweifen ließ. HR 2 Kultur sendet das Werk in einer 17teiligen »Lesung« mit Peter Lieck (HR 1973, ab Do., 9.05 und 14.30 Uhr). Zum Beat gehört der Hohepriester des Bop, der am 17. Februar vor 40 Jahren verstorben ist und dem die Deutschlandradios am Wochenende in »Round Midnight – Eine lange Nacht des Jazzpianisten Thelonious Monk« huldigen werden (Wh. von 2017, Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur, und 23.05 Uhr, DLF). In »Ein Totenschädel und kein Ende« in der »Feature-Zeit« berichtet Bernhard Pfletschinger von der Kirche und ihrer Rolle bei der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia (Sa., 9.05 Uhr, SR 2). Anja Steinbuch und Michael Marek porträtieren im Feature »Die Schwarze Jeanne d’Arc« die Sklavenbefreierin Harriet Tubman, die 200 Jahre nach ihrer Geburt im Mittelpunkt einer erhitzten Debatte steht, weil sie als erste Afroamerikanerin auf einer Dollarnote abgebildet werden soll (Sa., 12.04 Uhr, und So., 15.04 Uhr, WDR 3/So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur). »Live von den 72. Internationalen Filmfestspielen Berlin« berichtet DLF Kultur am Sonnabend nachmittag in »Das Filmmagazin« (14.30 Uhr). Dazwischen bringt das Barockmusikensemble »Europa Galante« in der »Opernbühne« zwei komische Opern, aufgezeichnet im August beim Chopin-Festival in Warschau: »Verbum nobile« von ­Stanislaw Moniuszko und Gaetano Donizettis »Betly« (Sa., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). In der Sendung »Fragen an den Autor« ist der Theologe Matthias Pöhlmann zu Gast, der im vergangenen Jahr das Buch »Rechte Esoterik: Wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen« vorgelegt hat (So., 9.04 Uhr, SR 2; mit Publikumsbeteiligung). Einen eineinhalb Stunden langen Klassiker kann man am Sonntag abend im »Hörspiel« auf DLF Kultur verfolgen, und zwar »Die Gerechten« nach dem Theaterstück von Albert Camus, in dem er das 1905 von Anarchisten verübte Attentat auf den russischen Großfürsten Sergej verarbeitet (Deutschlandradio Berlin 1992, 18.30 Uhr). Danach kann man im »Ö 1-Milestones« das »Debüt einer virtuosen, zu früh verglühten Gitarristin« nachhören. Xavier Plus präsentiert mit »Firefly« ein vergessenes »Bop-Schmankerl« der Gitarristin Emily Remler aus dem Jahr 1981 (So., 20.55 Uhr).