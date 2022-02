Der Schlingenleger

imago/photothek Vorsicht, gefährlicher Besuch: Der damalige Außenminister Steinmeier auf dem Weg nach Bagdad (Amman, 17.2.2009)

Nach seiner Wiederwahl zum Bundespräsidenten behauptete Frank-Walter Steinmeier: »Die Abwesenheit von Krieg auf unserem Kontinent war uns zur Gewohnheit geworden – geschützt von Freunden, in Frieden mit den Nachbarn, seit über dreißig Jahren wiedervereint.« Das sagt ein Jemand, der 1999 im Bundeskanzleramt während des Angriffskrieges auf Jugoslawien die deutschen Geheimdienste koordinierte.

Die hatten am blutigen Zerschlagen der sozialistischen Föderation einen beachtlichen Anteil. Heute weiß die Welt außerhalb des Bundespräsidialamtes, dass dieser Krieg in der Kette von Feldzügen des Westens eine Zäsur setzte: Die Wertegemeinschaft spuckte ganz offiziell auf die Vereinten Nationen und gab sich selbst das Mandat zum Bombardieren. Die Täuschung des UN-Sicherheitsrates durch USA und Verbündete ist seitdem Gewohnheit. Statt Völkerrecht wird jetzt »regelbasiert« angeboten.

Die Lügen allerdings, die ein US-Außenminister am 5. Februar 2003 im UN-Gebäude auftischte, um Carte blanche für den Irak-Krieg zu erhalten, wurden bisher noch nicht übertroffen. Das scheint sich zu ändern. Wenn Joseph Biden, CIA, New York Times, Bild und andere Großmächte der Wahrheit unisono ankündigen, die Russen beginnen ihren Krieg am Mittwoch, ist das so viel wert wie 2003 der endgültige Beweis für die Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins. Die suchen die US-Geheimdienste bis heute, die Zahl der getöteten Iraker hat sich unterdessen auf weit mehr als eine Million Menschen erhöht. Und die Bundesrepublik macht wieder mit wie 1999. Da wäre eine Lüge vom Format »Überfall auf den Sender Gleiwitz« 1939 oder »Zwischenfall in der Tonkin-Bucht« 1964 eine passende Steigerung in der zur Gewohnheit gewordenen Abwesenheit von Krieg auf unserem Kontinent. Steinmeiers Seufzer ist eine Drohung.

Die passende Sprache dafür hat das deutsche Staatsoberhaupt schon gefunden. Der Appell des deutschen Angriffskriegsmanagers von 1999 an Wladimir Putin ist angemessen verlogen und hasserfüllt: »Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine! Suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt!« Das sagt jener ehemalige Außenminister, der am 21. Februar 2014 mit seiner Unterschrift unter einen Staatsstreichvertrag den Nationalisten und Faschisten in Kiew grünes Licht für ihren Putsch gab. Seitdem ist das Land aus der von Steinmeier mit gelegten Schlinge nicht mehr herausgekommen: Waffenlieferungen aus dem Westen in Milliardenhöhe, von NATO-Mitgliedschaft war in Anwesenheit von Olaf Scholz am Montag wieder zu hören, die Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen können in aller Ruhe seit sieben Jahren ignoriert werden, und Atomwaffen sind nicht ausgeschlossen.

Hat es noch Zweck, soll Putin seinen Außenminister gefragt haben, mit dem Westen zu reden? Die Frage ist bei Steinmeier und Co. berechtigt. Selbst mit denen muss es aber versucht werden.