»Die kurdische Frau ist zur Zielscheibe geworden«

Nomie Coissac/Hans Lucas/imago images Vom türkischen Geheimdienst ermordet: Gedenken an Fidan Dogan, Sakine Cansiz und Leyla Saylemez (Banner v.l.n.r.) in Paris (6.1.2021)

Sie sind in der kurdischen Frauenbewegung aktiv und haben die Kampagne »100 Gründe, den Diktator zu verurteilen« mitinitiiert. Welchen Zweck verfolgen Sie damit?

Auf der ganzen Welt tobt ein Krieg gegen Frauen, ständig gibt es Angriffe in allen Lebensbereichen. Jeder Ort, an dem Widerstand geleistet wird, ist ein Dorn im Auge des Patriarchats und wird zur Zielscheibe dieses Systems. Seit der Gründung der kurdischen Frauenbewegung hat sie sich vor allem dadurch weiterentwickelt und wurde gestärkt, indem sie Bezug auf die Geschichte von widerständigen Frauen genommen hat, sie als ihr Erbe verstanden hat und mit diesem Wissen stets in allen Bereichen um mehr Freiheit gekämpft hat und immer noch kämpft. In diesem Sinne haben kurdische Frauen nie aufgehört, ihre Stimme gegen jeglichen staatlichen Angriff des türkischen AKP-MHP-Regimes zu erheben.

Damit das Patriarchat seine Dominanz in allen Teilen der Gesellschaft und Lebensbereichen langfristig ausbauen und erhalten kann, nutzt es Methoden wie Zerstörung, Gewalt, Ausbeutung, Unterdrückung und Einschüchterung. Wir kurdischen Frauen befinden uns ununterbrochen in einem Kampf mit dem Patriarchat. Diese Kampagne ist eine Form, Rechenschaft für begangene Verbrechen zu fordern. In den 19 Jahren, in denen der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan an der Macht ist, wurden Hunderte Verbrechen gegen Frauen und die Bevölkerung begangen. Mit der Kampagne sollen nicht nur die Zustände zur Sprache gebracht werden, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Handlungen Konsequenzen haben müssen. Wir haben Tausende Vorfälle und Verbrechen dieses Regimes gesammelt und 100 davon veröffentlicht.

Ist die Kampagne jemandem gewidmet?

Wir wollten Frauen, die Opfer eines Feminizids1 geworden sind, eine Stimme geben. Für Frauen wie Sakine Cansiz, Fidan Dogan und Leyla Saylemez, die am 9. Januar 2013 mitten in Paris vom türkischen Geheimdienst ermordet wurden, oder Taybet Inan, deren Leichnam 2015 in Silopi sieben Tage lang auf der Straße liegen blieb. Frauen wie Seve Demir, Pakize Nayir, Fatma Uyar, die ebenfalls im selben Jahr in Silopi ermordet wurden. Hevrin Xelef, die 2019 während der türkischen Invasion in Nordsyrien in Serekaniye ermordet wurde. Ceylan Önkol, die als Zwölfjährige 2009 in Diyarbakir durch eine Granate der türkischen Polizei getroffen wurde und starb. Kader Ortakaya, Ekin Van, Hunderte Frauen in der von der Türkei besetzten nordsyrischen Stadt Afrin, die entführt und ermordet wurden und unendlich viele andere Namen, die wir nicht kennen. Ihnen allen wollten wir eine Stimme geben.

Wie sieht der Kampf neben der Kampagne aus?

Die Kampagne beweist einmal mehr, dass sich Frauen durch keine Art von Gewalt einschüchtern und zum Schweigen bringen lassen. Im Gegenteil, die Forderung nach Rechenschaft wird immer lauter. Der Platz für pa­triarchales Denken wird schon allein dadurch eingeengt, dass sich Frauen ihre eigenen Bereiche schaffen. Sei es der selbstbestimmte Platz der Frau innerhalb der Gesellschaft, Bewusstseinsbildung über die eigene Situation, Kulturprogramme, gleichberechtigte Vertretung innerhalb der Politik oder der Gründung eigener Selbstverteidigungsgruppen. Um die Folgen des faschistischen Regimes zu beseitigen, das von Erdogan geführt wird, müssen wir die Täter zur Rechenschaft ziehen.

Als kurdische Frauen wollen wir aber nicht nur Rechenschaft von Erdogan, sondern auch von Diktatoren aus anderen Ländern, die ebenfalls einen systematischen Krieg gegen Frauen führen. Auf diese Weise wollen wir weltweit noch mehr Aufmerksamkeit generieren sowie handlungsfähige, solidarische Bündnisse gegen diese Zustände schaffen. Der Krieg wird immer brutaler, sei es in Kurdistan, im Mittleren Osten oder anderen Gebieten der Welt, die gezielt zerstört werden. Die Guerillakämpferinnen in den Bergen Kurdistans kämpfen jedoch entschlossener denn je um Freiheit. Dabei folgen sie dem Erbe der Geschichte von Widerständen und tragen sie auf eine neue Ebene. Der einzige Weg, diese Widerstandskultur in Europa aufrechtzuerhalten, besteht darin, jede Frau zu organisieren und sie nicht im Stich zu lassen.

Haben Sie es geschafft, die gewünschte oder benötigte Unterschriftenzahl zu sammeln?

Wir hatten das Ziel von 100.000 Unterschriften, letztendlich haben wir weltweit 235.727 gesammelt. Die Kampagne begann am 25. November 2020 und endete am 8. März 2021. Zehntausende von Menschen haben sich daran beteiligt, um Erdogan und seine faschistische Politik zur Rechenschaft zu ziehen. In dieser Zeit trafen wir uns mit Frauen aus aller Welt, die ebenfalls gegen Unterdrückung und Faschismus kämpfen, tauschten uns aus und fühlten eine starke Verbundenheit und Solidarität. Selbst in Kurdistan haben Frauen überall Unterschriften gesammelt.

Die Unterschriften haben wir mit dem Dossier über die Verbrechen Erdogans an die Vereinten Nationen und andere internationale Institutionen weitergegeben. Für die Zukunft ist ein Frauengericht geplant. Wie bereits erwähnt, wurden am 9. Januar 2013 drei kurdische Frauen mitten in Paris vom türkischen Geheimdienst ermordet, wie es ein türkischer Staatsmann öffentlich im Fernsehen zugegeben hat. Zu Beginn haben wir gesagt, dass dies eine langfristige Arbeit werden soll und das wollen wir noch einmal betonen.

Was ist Ihr Fazit nach dieser Kampagne? Was können die nächsten politischen Schritte sein?

Nach dem Völkerrecht gibt es genug Gründe, Erdogan wegen Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord vor Gericht zu stellen. Obwohl er als türkischer Präsident vor Strafverfolgung geschützt ist, muss die Welt die begangenen Verbrechen und Kriege verurteilen. Es ist beschämend, dass die internationale Staatengemeinschaft zu all diesen Geschehnissen geschwiegen hat. Am Ende ist Schweigen eine Form der Zusammenarbeit. Die juristischen Hindernisse müssen fallen, damit Verbrecher wie Erdogan verurteilt werden können. Er setzt seine Politik weiter fort und lässt noch immer Kinder und Frauen in Kurdistan töten. Die kurdische Frau ist zur Zielscheibe der faschistischen und patriarchalen Politik des AKP-MHP Regimes geworden und die Verbrecher dieser grausamen Taten sind auf freiem Fuß. Der Austritt aus der Istanbul-Konvention im vergangenen Jahr dient ebenfalls dazu, Feminizide im eigenen Land zu legitimieren.

In der zweiten Phase der Kampagne wollen wir deshalb weiter Druck ausüben, damit juristische Maßnahmen gegen Erdogan eingeleitet werden. Wir wollen nicht zulassen, dass darüber hinweggesehen wird, wenn Verbrechen an der Menschheit begangen werden. Das Versäumnis der UNO, das Notwendige zu tun, hat Diktatoren wie Erdogan überhaupt erst soviel Spielraum ermöglicht, weswegen er heute ohne Angst ein faschistisches Regime führen kann, unter dem Millionen von Menschen täglich leiden.

Trotz der Unterschriften schweigt die UNO. Wir werden jedoch auch in der zweiten Phase unserer Kampagne die Stimme aller Frauen sein und Rechenschaft für die begangenen Verbrechen fordern. Wir werden unseren Kampf für die internationale Anerkennung von Feminiziden als Verbrechen gegen die Menschheit fortsetzen. Jede gegen das Patriarchat gerichtete Handlung, ob institutionell, kollektiv, organisiert oder individuell, gibt ihm keinen Platz mehr. Trotz Pandemie versuchen wir, uns den schwierigen Umständen anzupassen, ohne dabei an Handlungsfähigkeit oder Qualität zu verlieren.

1 Die feministische Bewegung bezeichnet Morde, die an Frauen begangen werden, weil sie Frauen sind, als Femizide. Hier wird der Begriff Feminizid verwendet, um die Verantwortung des Staates zu betonen, der diese Verbrechen zulässt, und seiner Verpflichtung nicht nachkommt, Täter zu bestrafen.