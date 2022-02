Florian Boillot Repressiver Arm des Kapitals: Polizeikletterer verlassen die »Rigaer 94« in Friedrichshain nach einer Razzia (6.10.2021)

In der Bundeshauptstadt rücken Immobilienspekulanten weiter beharrlich alternativen Kiezprojekten auf den Pelz. Im seit Jahren andauernden Rechtsstreit um die drohende Räumung der Kneipe »Kadterschmiede« in Friedrichshain hat das Landgericht Berlin am Montag nun einen Vergleich vorgeschlagen. Den Anwälten der Kapitalseite und den Kneipenbetreibern schlug das Gericht vor, ab März einen Mietvertrag für die Kneipenräume im Seitenflügel des zum Teil besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 abzuschließen. Damit wäre das Projekt legalisiert.

Konkret soll der Hauseigentümer, die britische Briefkastenfirma Lafone Investments Ltd., auf rückwirkende Mietforderungen verzichten, während der Betreiberverein der »Kadterschmiede« künftig 650 Euro Miete pro Monat zahlten soll. Es gehe darum, nach vorn zu gucken, sagte eine der Richterinnen. Am Montag waren nach Unterbreitung des Vergleichsangebots durch das Gericht Vertreter der Kläger bereit, einen Vergleich auf Widerruf zu schließen, wie der Taz-Journalist Gareth Joswig per Twitter berichtete. Rigaer-Vertreter wollten das diskutieren. Am 21. März will das Gericht entscheiden, wie es weitergeht.

Das Räumungsverfahren richte sich auch gegen den Jugendklub »Keimzelle« im Erdgeschoss des Hauses, wie das Kollektiv »Rigaer 94« am 31. Januar bereits mitgeteilt hatte. Der Termin am Montag sei für das Kollektiv »nur ein weiterer« im Rahmen des kontinuierlichen Versuchs »von Staat und Kapital, unser Haus und seine rebellischen Strukturen zu zerstören«. Bislang wurden Räumungsklagen abgewiesen. Da dies aber nicht aus inhaltlichen Gründen geschah, war laut Gericht ein neuer Anlauf möglich. Die Kneipenbetreiber nutzen die Räume im Seitenflügel der Rigaer Straße 94 seit Ende 2013 ohne Mietvertrag.