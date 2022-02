Rainer Unkel/Imago

Am Abend, kurz bevor mein Vater starb, ging ich essen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist eine Feststellung, wie dass das Wetter schlecht ist. Man denkt, man müsste was fühlen oder sagen, sagt und fühlt aber nichts. Wir kannten uns nicht. Vielleicht zwei-, dreimal gesehen, also keine emotionale Beziehung.

Ich stand im Bairro Alto und schrieb mir das auf. Ansonsten gibt es keine schönen Momente, die jetzt in mir weh tun. Auch keine schlechten. Von Menschen, die ihn kannten, hör’ ich, was er für ein Kerl gewesen ist. Tarzan nannten sie ihn. Er konnte Sachen bauen und Sachen kaputtschlagen. Die Weiber werden heute noch feucht, und Männer ballen die Fäuste. Er schien unsterblich. Sie sagten, er konnte einen Amboss alleine heben und zog die Menschen an wie Fliegen. Es dauerte keine Minute, und Fremde schütteten ihm ihr Herz aus. Seine rauhe und bereite Art gab seiner Sensibilität eine Kraft. Dieselbe Kraft sehen sie in mir, sagen sie, um mich zu trösten.

Er war unterwegs gewesen, jeden Tag, am Anfang mit dem Motorrad, dann dem Fahrrad, am Ende auf Krücken, und als er nicht mehr auf Krücken unterwegs sein konnte, wollte er sterben. Nein, er wollte nicht sterben, er wollte nur nicht ohne Beine leben. Wie will ein Getriebener denn ohne Beine die Welt sehen? Und wie er die Welt sehen wollte, so wie er wollte und nie durfte, weil das damals eben so war für Leute, die nicht wie andere Leute waren. Er wollte aus dem Staat in die Welt, und weil er das nicht konnte, hat er die Welt zu sich geholt. Irgendwann ist er damit durchgebrannt wie eine Birne, die ständig benutzt wird. Meine Mutter erklärte mir dann, wieso das mit ihm so war und wieso das mit mir nie so werden wird. Das ist nett. Sie sagte, die Russen hätten vor seinen Augen die Großeltern erschossen, sein Vater hätte Malaria aus dem Weltkrieg mitgebracht und Geheimnisse, die er mit niemandem teilen konnte. Ich hätte die guten Seiten von ihm geerbt, und wir hätten die gleichen Tischmanieren, obwohl wir nie zusammen aßen, und beide würden wir am liebsten mit einem ordentlichen Muskelkater essen.

Um mir seine Liebe zu zeigen, schenkte er mir mal ein Messer. Das war seine Sprache, so wie Caravaggio seine hatte, dessen Bilder wir, laut den Leuten, beide liebten. Ich verstand diesen Liebesbeweis gut. Er war ein Naturmensch. Einmal ist er mit dem Motorrad vor einen Lastwagen geknallt, beim Bergabfahren. Er hat sich noch vor den Sanitätern in den Wald gerettet, um seine eingeschmetterte Gesichtshälfte mit Quellwasser und Kräutern zu kurieren.

Zu meiner Geburt war er nicht da, weil die nicht im Wald stattfand. Er kam erst, als das Krankenhaus für Besucher schloss und fuhr mit einer Zehn-Meter-Leiter am Hals Motorrad, um einzubrechen. Meine Mutter lag im zweiten Stock.

Zu seiner Beerdigung werde ich nicht gehen, er wird’s mir verzeihen, genauso wie ich ihm verziehen habe. Hätte mein Alter nur einmal den Tejo gesehen, denkt man dann. Diese Weite, die man nur in Ländern sieht, in denen die Sonne über dem Meer untergeht. Manchmal, wenn ich in Lissabon einen Typen mit Aldi-Tüten am Fahrrad sehe, denke ich für einen Augenblick, er wäre jetzt hier. Ist mit den Aldi-Tüten und einer Bayern-Mütze aus Deutschland mit dem Fahrrad hergefahren, um mich zu sehen. Zuzutrauen wär’s ihm, auch aus dem Jenseits.

Er liebte die schönsten dummen Dinge der Welt. Sprang gerne Ski und bei 80 vom Motorrad. Er rauchte Zigarren und war in irgendwas Weltmeister. Ich konnte nie so viel Mist machen. Normalerweise passt der Vater dann auf einen auf, aber ich musste immer schon selbst auf mich aufpassen. Übernehme seit jeher so viel Verantwortung wie möglich für mich und mein Leben. Erziehung ist wie Weinmachen, auf die richtige Kombination der Fehler kommt es an. Daraus entsteht dann Charakter. Wie’s mir geht, ehrlich? Es geht.

Er ist immer noch mein Vater, auch wenn er nie einer war. Was kein Problem ist. Ich erwartete nichts, noch nie, genauso wie er. Das verband uns, Vater und Sohn. Manchmal frag’ ich mich, was man in jener Minute tut, wenn so jemand stirbt, angestöpselt und allein, in einem Krankenhauszimmer, 2.500 Kilometer entfernt. In meinen Gedanken sieht er dann blass und schwach und schrecklich tot aus. Rollos halb geöffnet, idyllische Familienszenen auf der Novemberseite eines Baumarktkalenders an der Wand. Eine Tupperdose neben dem Bett und ein Stück Wurst. Dann ein durchgehendes Beep. Was macht man in dem Moment, in dem ein anderer stirbt? Man spürt es.

Ich lag mit Latte ganz nah an meiner Freundin dran und genoss den ersten kühlen Morgen des Jahres. Dann klingelte mein Telefon. Tante dran, Vater tot. Seitdem will ich nie wieder über traurige Dinge schreiben, solange sie schön sind. Die Erinnerungen an die guten Zeiten und die schlechten, die dann auch gut sind, sind dafür da, damit wir von ihnen zehren. Für die nächste Scheiße, die dann passiert. Umso älter man wird, um so mehr wird einen das Leben ficken. Ich habe noch zwei Stiefväter vor mir, mit denen mich mehr verbindet. Mit dem einen noch mehr als mit dem anderen.

Es ist eine Frage der Perspektive. Ich beobachte schon lange diese portugiesische Würde der Alten. So hohe Freude, so tiefe Trauer. Sie begegnen dem Leben mit Appetit und Lust und dem Tod mit einer Würde. Der kann daran nichts ändern. Das ist der Sieg. Sich für die eigene Beerdigung doch einen schönen Anzug kaufen. Nein, so kann man nicht aus dem Haus, egal wie.

Ich kenne eine Frau hier in der Gegend. Sie hat schon zwei Ehemänner überlebt. Die Nachbarn fragen sich, wen sie wohl jetzt noch ins Grab trägt. Mit 76. Sie sieht aus wie eine Dame, ist aber keine. Sie ist zu lieb und ohne Eitelkeit und hat ein schönes, engelsgleiches, zufriedenes Gesicht. Sonntags singt sie Fado in einem Touristenlokal und trägt ihre Stöckelschuhe in einer Handtasche dahin. Wenn ich sie auf der Straße treffe, sagt sie, Jüngelchen, kommst du ein Stück mit und trägst mir die Schuhe?

Sie fragte, wie das jetzt mit meinem Vater ist. Na ja, er ist jetzt irgendwie bei mir, wird immer bei mir sein, näher als zuvor, alles ist klar. Keiner ist weg. Wohin denn? Es ist eine klare Traurigkeit, die man erklären kann, an der man nicht arbeiten muss, die von alleine vergeht und von jedem verstanden wird.

Ich vertraue mir mehr als zuvor. Tue immer zu viel oder zu wenig. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, auch beim Schreiben nicht. Man fühlt sich immer schlecht, wenn man schreibt. Es führt vielleicht nie irgendwo hin, und man verschwendet vielleicht seine Zeit, aber ich kann nichts anderes mit meiner Zeit tun, als sie vielleicht zu verschwenden. Vielleicht. Seitdem komme ich an meinen Schreibtisch wie an einen Altar und versuche, eine gute Geschichte über traurige Sachen zu schreiben. Es gibt nichts Schlimmeres als betrübte Dichter. Man müsste ein sehr fröhlicher Dichter sein, um über traurige Dinge schreiben zu können, oder keiner und nur fröhlich, hatte die alte Dame, die keine Dichterin ist, einmal zu mir gesagt, als sie sich bei mir einhakte und ich ihr die Schuhe nach Alfama trug. Jüngelchen, sagte sie, du bist bereit, das Leben zu führen, über das du schreibst. Der Satz saß.

Ich lebe in einer guten Zeit, und sie geht nun schon viele, viele Jahre und hört auch nicht auf. Nur manchmal in den Nächten am Ende eines Sommers sehnt man sich vielleicht nach ihm, obwohl er noch gar nicht vorbei ist. Der Herbst danach ist auch nicht für immer, aber was ist das schon. Vielleicht ist mir das Vergehende des Herbstes lieber als das Glückliche des Sommers. Das Licht klarer, atlantischer. Im Sommer sind die Nachmittage tot und mediterran, wenn die Arbeit im Schatten der Maulbeerbäume ruht und nur die Bienen noch Energie haben, durchdringt ein Geschrei den Tag.

In der Nacht, bevor mein Vater starb, ging ich essen. Ich war stolz darauf, ein Abendessen, in einem guten Lokal, mit meinem Buch bezahlen zu können. Der Kellner gab mir Essen und Wein. Es war das beste Essen und der beste Wein. Das darf ich nur nicht einem Freund von mir sagen, der mich seine besten Weine probieren lässt, die nie so gut schmecken, wie wenn man sie mit seinem Buch bezahlt hat. Mit ihm geht es immer nur um den Wein und nie den Moment, in dem man ihn trinkt und darum, seinen Alkoholkonsum mit Wein zu kultivieren.

Der Kellner kam an meinen Tisch und fragte, wie es schmeckt. Die Soße hätte er erfunden, er hätte sie nach der Farbe eines Gemäldes von Bellini benannt. Es ist ein Schuss Brandy drin, ob ich das schmecke? Im Verhältnis 15 zu eins. Er bedankte sich noch mal für das Buch. Manchmal hätte er Zeit zum Lesen. Meistens in der Stunde, bevor sie aufmachen. Es fällt ihm schwer, hier in ein Buch einzutauchen, aber manchmal gelingt es ihm, und er ist drin und bekommt nichts mehr mit, außer wenn sich die Männer an der Theke Mineralwasser in den Whiskey schütten. Sie sitzen an der Theke und sind alle schwer damit beschäftigt, nichts zu tun. Da gucke ich doch lieber in ein Buch, sagte der Kellner.

Er war ein wunderbarer Mann, mit einer antrainierten Adeligkeit, trug ein weißes Jackett und imponierte mit Manieren der alten Welt. Er sah aus wie jemand, der viel arbeitet, wenn es andere nicht tun, und tagsüber schläft und nachts kalten Rauch einatmet. Cristina, seine Tochter, arbeitete an den Wochentagen auch mit ihm, aber sie sah noch nicht so aus wie er. Ich konnte sehen, dass sie die Gespräche an der Theke langweilen. Irgendwann kam sie an meinen Tisch und sagte, dass sie die Gespräche langweilten. Ob sie denn interessante Sachen zu sagen habe, wollte ich wissen. Sie erwiderte, das hätte sie gar nicht nötig.

Ich signierte das Buch für den Kellner und ging aus dem Lokal. Der Wind war scharf. Ich lief unter kurzgeschnittenen Kastanien die Straße entlang. Der Boden schien nass im Laternenlicht. Ich ging diesen gedemütigt ausschauenden Gang, den man immer hat, wenn man aus diesem Lokal geht, weil man so verdammt tief in den Stühlen drinsitzt. Viel zu tief.

Die meisten Geschäfte waren schon zu, aber in einigen brannte noch Licht. Ich liebte solche Geschäfte, ich weiß nicht, wieso. Das Atelier in der Rua da Alegria, in dem immer jemand arbeitet, egal, zu welcher Zeit ich vorbeiging. Ich hörte die Glocken der Sé, wunderschön, fast tausend Jahre alt.

Dann vibrierte mein Telefon. Kommst du zum Largo do Intendente, fragte Norton. Ich schrieb, ich hasse den Largo do Intendente. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der sich in den letzten Jahren mehr veränderte. So ein Scheiß, schrieb Norton, Largo do Intendente ist immer noch Lissabon. Ich schrieb, das Viertel dort ist voller Menschen wie du und ich. Ich schrieb, wir können uns im Beco do Alegrete treffen. Einer schönen, ruhigen Sackgasse. Ich bin sowieso fast da. Ich kaufte zwei Bier und setzte mich auf die Treppen und wartete auf Norton und dachte darüber nach, warum ich den Largo do Intendente nicht mochte. Anfangs war das anders. Mein Leben fand dort statt. Ich ging in den Bars ein und aus von Mittwoch bis Samstag. Erst, als ich sie kennenlernte und wir dort zusammen hingingen und sie eines Tages mit einem anderen dorthin ging, weil ich auch mit anderen dort hingegangen war, blieb ich dem Largo do Intendente fern.

Nun haben neue Erinnerungen diesen Platz eingenommen. Ich könnte schon wieder hingehen, ohne zu kotzen und ohne Angst, in Schwierigkeiten zu geraten. Ich habe keine Angst mehr vor Frauen, die ankommen und fragen, ob wir da weitermachen, wo wir vor fünf Jahren aufgehört haben. Ich glaube, was mich heute von diesem Platz abhält, ist, dass ich ihn überlebt habe und bessere Plätze kenne und Portugiesisch spreche und keinen Bock mehr habe, mit Expatriates über Wohngemeinschaften zu sprechen. Eine Weile konnte ich definitiv nicht hin, wegen ihr und dem Typen, den wir dann noch mal trafen, als wir zu ihrem Geburtstag da waren und ich vor Aufregung kotzte und ihm in Gedanken die Fresse einschlug wie der Laster meinem Vater. Ich hätte nicht gewusst, was ich tun sollte, wenn er damals angekommen wäre, um mit ihr zu reden und ihr zu gratulieren. Ich meine, was sollte ich tun? Mein Vater hätte dem Kerl unterm Tisch die Schnürsenkel zusammengebunden, jedenfalls hat meine Mutter das immer so erzählt.

Irgendwann kam Norton. Sein Bier hatte ich mitgetrunken, weil er so lange brauchte. Es wurde eine typische Nacht mit ihm. Wir liefen am Hang entlang, saßen auf Treppen, bekamen die Welt um uns nicht mehr mit. Wir installierten uns an einer Bar, fühlten uns beobachtet, gingen in eine andere mit weniger Leuten und dann in eine mit tausend Leuten, von der wir aber nichts mitschnitten, außer dass ein Bild von Dostojewski an der Wand hing und da ein Typ mit einer schwarzen Woody-Allen-Brille stand. Ich bin mir sicher, dieser Brillenstil hat einen Namen, aber ich weiß ihn nicht.

Als wir hörten, dass der Typ Professor für angewandte Literatur ist, kidnappten wir ihn aus der Bar und zogen ihn mit uns durch die Nacht. An der Igreja Santo Estêvão ließen wir uns nieder (Fadistas, quantas saudades). Ich erzählte ihnen vom Tod meines Vaters. Wir bestellten vier Bier, als der angolanische Kellner kam, und verschütteten eines.

Ein paar Leute spielten Guitarra portuguesa, und ich fragte, ob sie nicht ein Lied für meinen Vater spielen könnten. Sie spielten ein Lied, und wir kannten es nicht. Irgendwann, es war schon spät, kam einer der Guitarristas zu mir und hielt mich am Arm und sagte, das geht vorbei.

Ich finde es äußerst unangenehm, Leute mit den Lauten meines Weinens zu belästigen, aber es fühlte sich gut an in Nortons Armen. Ich glaube, der Professor hielt mich auch fest.

Um fünf ging ich heim, und um halb acht klingelte das Telefon. Tante dran. Vater tot. In Deutschland war es halb neun, aber in Lissabon starb er nach meiner Zeitrechnung in der Nacht ­zuvor. Die Leute sagen, er muss in diesem ­Augenblick sehr an dich gedacht haben. Andere Leute sagen, das ist verrückt.