Der Fragesteller

imago images/Ronald Grant Mannigfache Verbindungslinien: Alexander Kluge bei den Dreharbeiten zu »Abschied von gestern« (1966)

Von welchem Standpunkt aus könnte einer noch den Überblick behalten in Zeiten der irreversiblen Spezialisierung und Zersplitterung unserer Lebenswelten? Müsste so jemand nicht größenwahnsinnig sein oder ein schrecklicher Vereinfacher? Der Schriftsteller und Filmemacher Alexander Kluge schreckt nicht zurück vor den großen Fragen seiner und unserer Gegenwart, vor 9/11, dem Irak-Krieg, der Finanzkrise, Donald Trump und Corona. Nichts davon hat er ausgelassen in seinen voluminösen Bänden, darunter »Die Lücke, die der Teufel lässt« (2003) oder »Kongs große Stunde« (2015). Dazu zahllose Fernsehsendungen. Er operiert dabei mit keinem geschlossenen Weltbild; auch große Worte und starke Meinungen sind seine Sache nicht.

Der Standpunkt, von dem aus ­Alexander Kluge auf die Katastrophen vor allem des 20. und 21. Jahrhunderts blickt, ist der eines unstillbar neugierigen Individuums – eines Arztsohnes aus Halberstadt, für den die Bombardierung seiner Heimatstadt ein traumatisches Kindheitserlebnis war. Das war auch die Rolle Alexander Kluges im Fernsehen: die neugierige Stimme aus dem Off, die Fragen stellte – an Wissenschaftler und Künstler, an Joseph Vogl, Heiner Müller oder Helge Schneider. Mit Sendungen wie »10 vor 10«, die bis 2018 lief, Perlen in der Flut des Privatfernsehmülls, bewies er: Ein anderes Fernsehen ist möglich. Und er verfügte auch über das kulturpolitische Geschick, sich mit eigener Produktionsfirma bei der Einführung des Privatfernsehens als sogenannter Drittsendeanbieter in Stellung zu bringen. Das so entstandene Archiv ist eine Wundertüte des intellektuellen Dialogs.

In Frankfurt am Main lernte der ausgebildete Jurist Kluge Theodor W. Adorno kennen. Der Kritischen Theorie fühlt er sich bis heute verbunden. Adorno vermittelte den literarische Ambitionen hegenden jungen Mann (Debüt 1962 mit »Lebensläufe«) an Fritz Lang, der ihm riet, die Literatur zugunsten des Films zurückzustellen. Kluge avancierte zu einem der wichtigsten Protagonisten des Neuen Deutschen Films und gehörte zu den Unterzeichnern des »Oberhausener Manifests«, gleichsam dessen Gründungsdokument. »Abschied von gestern« (1966), »Gelegenheitsarbeit einer Sklavin« (1973), »Die Patriotin« (1979) und die »Macht der Gefühle« (1986) sind wohl seine bekanntesten Filme. Kluge beteiligte sich auch an den Gemeinschaftsarbeiten »Deutschland im Herbst« (1978) über die Woche nach dem 18. Oktober 1977 und »Der Kandidat« (1980) über Franz Josef Strauß, ehe er sich in den späten achtziger Jahren fast ganz auf die Arbeit fürs Fernsehen verlegte. Zusammen mit dem Soziologen Oskar Negt publizierte er theoretische Arbeiten wie »Öffentlichkeit und Erfahrung« (1972), »Geschichte und Eigensinn« (1981) und »Maßverhältnisse des Politischen« (1992). Mit der zweibändigen »Chronik der Gefühle« meldete sich dann 2000 der Schriftsteller Alexander Kluge eindrucksvoll zurück.

Es gibt heute keinen anderen Autor, der mit einem derart fundierten Geschichtsbewusstsein eine solche Fülle an Material durchdringt. Etwa beim Thema Irak: Wer von all den geschwätzigen Kommentatoren des Weltgeschehens weiß denn, wie die Lage im Irak 1920 war? Bei Kluge erfahren wir es. Das Erstaunlichste am Klugeschen Erzählen aber ist, dass es jemandem noch einmal gelingt, sich mit narrativen Mitteln auf der Höhe der Zeit zu bewegen. Denn in der gegenwärtigen Literatur gibt es nun wirklich kaum Belege für die Annahme, dass das Erzählen heute noch helfen, dass etwa der Roman als zeitgemäße Form betrachtet werden könnte. Felix Philipp Ingold ist zuzustimmen, wenn er schreibt, dass Kluge »der Jetztzeit gemäßer« sei als »die meisten jüngeren und jüngsten Autoren, die mit flotter, am Literaturinstitut erlernter Schreibe, mit spannenden Plots und nicht zuletzt mit der Wenigkeit ihrer Person Furore machen«.

Alexander Kluge schreibt keine Romane. In einem Buch wie »Tür an Tür mit einem anderen Leben« (2006) sind allerdings nicht weniger als 350 Romane gleichsam in nuce angelegt. Es kommt auf die Konstellation an, auf das Mosaik, das die vielen oft auf Kernszenen reduzierten Geschichten bilden. Ein Einzelschicksal aus dem Ersten Weltkrieg bedeutet nichts und ergibt höchstens den 150. überflüssigen Schmöker zum Thema. Wenn Kluge freilich 100 unterschiedlichste Biographien und Standpunkte versammelt, dabei Betroffenheit und große Weltläufe miteinander verknüpft, dann stellt er mannigfach Verbindungslinien her. Kluge erzählt schnörkellos, lapidar, oft auch uninteressiert am sprachlichen Detail.

Dieses Erzählen nach dem Ende der Fiktionen – zuletzt im »Buch der Kommentare« (2022) – strebt nicht weniger an, als Motivationen und Beweggründe des handelnden einzelnen in der Geschichte besser verstehen zu können. Kluges Großcollage ist wohl das einzige gegenwärtige Erzählprojekt, das uns auf diesem Weg ein Stück weiterbringt. Der Alte ist aber auch außerhalb seiner Schreibstube noch immer hyperaktiv und hat in den letzten Jahren sogar große Museen bespielt (z. B. »Pluriversum«, 2017 in Essen). Uns ist zu wünschen, dass sein Forschergeist so schnell nicht erlahmt.