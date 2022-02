Der NATO-Propaganda Paroli bieten

Das Aktionsbündnis gegen die »Sicherheitskonferenz« (Siko) in München informierte am Sonntag über die Proteste gegen die NATO-Kriegstagung:

Unsere Demonstration am Samstag, dem 19. Februar, beginnt um 13 Uhr mit der Auftaktkundgebung am Stachus. Um 14 Uhr umzingeln wir mit einer Demo und Protestkette den Tagungsort der NATO-Kriegsstrategen. Die Abschlusskundgebung ist um 15 Uhr auf dem Marienplatz.

(…) Der wohlklingende Titel »Sicherheitskonferenz« ist purer Etikettenschwindel. Im Bayerischen Hof versammeln sich Staats- und Regierungschefs mit Vertreter*innen von Großkonzernen und der Rüstungsindustrie, Militärs und sogenannten Sicherheitspolitikern, die zu mehr als 90 Prozent den NATO-Staaten angehören. Neben wolkigen Bekenntnissen zu den »westlichen Werten«, geht es auf der Siko in erster Linie um die militärische Stärkung der NATO zur Durchsetzung der Wirtschafts- und Vorherrschaftsinteressen der westlichen Staaten. Vor allem aber dient die Siko als medienwirksames Propagandaforum der Rechtfertigung der NATO- und EU-Militäreinsätze und der immer höheren Rüstungsausgaben.

Auf der Siko treffen sich regelmäßig die Hauptverantwortlichen für die völkerrechtswidrigen Kriege der NATO, für den weltweiten Hunger, die Armut und die Zerstörung der Lebens- und Existenzgrundlagen von Millionen Menschen auf der Welt. Unter Bruch des Völkerrechts haben die NATO-Staaten seit 1999 einen Krieg nach dem anderen geführt, gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen. Sie haben Abertausende Menschen getötet und in diesen Ländern nichts als Chaos hinterlassen. (…)

Wir treten ein für Abrüstung und eine Politik der Entspannung. Der Konfrontationskurs gegen Russland und China muss beendet werden. Frieden in Europa und auf der Welt kann es nur mit und nicht gegen Russland und China geben. Weltweit erreichten die Militärausgaben 2020 die astronomische Summe von 2.000 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen allein 56 Prozent auf die NATO-Staaten. Das sind 18mal soviel wie die Ausgaben Russlands und viermal soviel wie die Chinas. Doch die neue Bundesregierung will die Rüstungsausgaben weiter erhöhen, sie will bewaffnete Kampfdrohnen anschaffen, an der Stationierung der US-Atomwaffen in Deutschland festhalten und für ihren Einsatz durch die Bundeswehr neue Trägerflugzeuge für Atomwaffen für zehn Milliarden Dollar in den USA einkaufen. (…)

sicherheitskonferenz.de

In einem offenen Brief vom Sonnabend wendet sich die VVN/BdA Köpenick gegen eine Instrumentalisierung der Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche. Darin heißt es:

Für Montag, den 14. Februar 2022, ist ab 18 Uhr am Elknerplatz im Berliner Ortsteil Köpenick eine Demonstration unter dem Motto »Gemeinsam für mehr Freiheit, Selbstbestimmung, ein respektvolles Miteinander und für Grundrechte« geplant. Die bisherigen montäglichen »Spaziergänge« wurden von Personen aus dem verschwörungsideologischen Spektrum unter Beteiligung von organisierten Neonazis durchgeführt. (…) Die geplante Route der Demonstration führt an der Gedenkstätte vorbei. Laut dem offenen Telegram-Chat der Organisatoren soll dort eine Zwischenkundgebung stattfinden, die Bezug nimmt auf die Opfer der Köpenicker Blutwoche, an welche in der Gedenkstätte erinnert wird. Die VVN-BdA Köpenick e. V. fordert die Berliner Politik und die Polizei auf, die Demonstrationsroute nicht an der Gedenkstätte in der Puchanstraße entlangführen zu lassen.