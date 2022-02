Hektik und reale Gefahr

imago images/ITAR-TASS Aufforderung zum Verlassen: Die US-Botschaft in Kiew

Das ist schon bemerkenswert. Da verkündet die US-Regierung, die Ende Januar erst vor einem angeblich unmittelbar bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine gewarnt, die Behauptung dann aber Anfang Februar offiziell relativiert hatte, man gehe nun plötzlich doch wieder vor einer baldigen russischen Invasion aus. Da rufen westliche Staaten ihre Bürger auf, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen, und ziehen Botschaftspersonal ab. Da werden via Medien Gerüchte lanciert – natürlich unter Berufung auf, was auch sonst, anonyme US-Geheimdienstquellen –, ein Angriff stehe wohl schon an diesem Mittwoch bevor. Und was äußert Wolodimir Selenskij, der Präsident der Ukraine, um die es ja eigentlich geht? Falls wer auch immer tatsächlich Informationen über den angeblich für Mittwoch zu erwartenden Angriff habe, dann möge er sie doch bitte auch Kiew vorzeigen. Der Westen schürt also Panik, weint Krokodilstränen über die Ukraine, fühlt sich aber nicht einmal bemüßigt, deren Regierung Belege für den angeblichen baldigen Angriff auf sie zu übermitteln? Nun ja.

Dabei ist es nicht so, dass sich in dem Konflikt nichts bewegen würde. Über das Telefonat, das die Präsidenten Joseph Biden und Wladimir Putin am Sonnabend führten, hieß es offiziell zwar vor allem, Biden habe einmal mehr vor einem russischen Einmarsch gewarnt und mit harten Sanktionen gedroht. Tatsächlich ging es um mehr. Wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow mitteilte, präsentierte der US-Präsident neue Vorschläge bezüglich der russischen Forderung nach einem Ende der NATO-Ostexpansion und nach Sicherheitsgarantien. Zwar reichten die Vorschläge noch nicht aus, erklärte Uschakow. Doch sei das Gespräch immerhin »ziemlich ausgewogen und sachlich« gewesen. Washington treibt also, verdeckt von den Rauchschwaden der Einmarschgerüchte, die Verhandlungen mit Moskau voran. Kurz vor der Moskau-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Bemühungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weiterführen will, einen eigenständigen EU-Verhandlungspfad zu gehen, ist das mit Blick auf innerwestliche Rivalitäten durchaus aufschlussreich.

Und mitten hinein in die Hektik der Ausreiseaufrufe, der Botschaftsverlegungen, der wilden Telefondiplomatie – Macron rief Putin an, Scholz dann Macron und noch mehr – platzte am Wochenende die Nachricht, ein russisches Kriegsschiff habe vor den Kurilen ein US-U-Boot in russischen Gewässern entdeckt und es von dort vertrieben. Was auch immer der genaue Hintergrund war: Der Zwischenfall erinnert daran, dass die aktuellen Großkonflikte sich nicht auf Europa beschränken. Wie sich NATO-Truppen dort weit an die russische Grenze vorgewagt haben, so operieren US-Streitkräfte weit vorn in Ostasien, und wie sich herausstellt, nicht nur vor der chinesischen, sondern auch vor der russischen Küste. Die Eskalationsgefahr ist global.