Profitabler Leerstand

Florian Boillot Die Demonstranten forderten am Sonnabend auch ein Dauerbleiberecht für die Bewohner in der Habersaathstraße

Die Habersaathstraße ist ein Symbol dafür, dass es klappen kann, wenn der Druck nur hoch genug ist. Im Dezember besetzten wohnungslose Menschen zum zweiten Mal das seit Jahren leerstehende Haus gegenüber der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Statt erneut mit der Polizei die Menschen auf die Straße zu setzen, wendete der Bezirk ein selten genutztes Mittel an: Er beschlagnahmte die Wohnungen und stellte sie den Besetzern zur Verfügung. Doch wie lange die rund 50 Personen ein Dach über den Kopf haben werden, ist noch fraglich. Der Eigentümer will die intakten Häuser abreißen, um wahrscheinlich wie in der Umgebung Luxuswohnungen zu bauen. Gegen spekulativen Leerstand demonstrierten am Samstag mehr als 150 Personen im Berliner Stadtteil Wedding.

»Europa hat so viele Obdachlose. Und hier stehen so viele Wohnungen leer«, beschwert sich einer der neuen Bewohner der Habersaathstraße auf der Demonstration. »Mit der Wohnung habe ich jetzt wieder ein Leben! Ich trinke keinen Alkohol mehr und suche einen richtigen Job«, erzählt er sichtlich bewegt in einer spontanen Rede auf der Demonstration.

Es war ein langer Kampf, der noch nicht zu Ende ist. Josi erzählt jW, wie er im Februar 2020 alle seine Habseligkeiten verlor, als der SPD-Baustadtrat von Lichtenberg das Camp an der Rummelsburger Bucht räumen ließ, um ein Aquarium zu errichten. Das vergangene Silvester konnte er in seinen eigenen vier Wänden feiern. Einige Wohnungen hätten sie mittlerweile richtig schick machen können. In anderen fehle aber nach wie vor Wasser und Strom. Die Sanitäranlagen seien wegen des langen Leerstands und Abrissarbeiten durch den Eigentümer partiell beschädigt. Außerdem seien sie auf Hilfe bei der Instandsetzung angewiesen. Strom gebe es teilweise nicht, weil wohl noch hohe Schulden auf den Anschlüssen lägen. »Aber wir haben beheizte Zimmer und müssen nicht auf der Straße frieren«, erklärt Josi.

Tegeler Straße 3–5, Stettiner Straße 38, Osloer Straße 116 a, das Bündnis »Mietenwahnsinn Nord« hat eine ganze Reihe an Häusern ausfindig gemacht, die seit Jahren leerstehen. Doch der Bezirk nimmt sein Recht auf Beschlagnahmung bei spekulativem Leerstand kaum in Anspruch. In einer Petition wurde der Bezirk bereits zur Beschlagnahmung der zwei zuletzt genannten Adressen aufgefordert. Die seit mehr als zehn Jahren ungenutzten Immobilien gehörten der GCH Hotel Group, erklärte Damda von Mietenwahnsinn Nord. Die Antwort des Bezirks auf die Frage, warum er die Immobilien nicht beschlagnahmt, klingt skurril: Die Bauakten seien verschimmelt, so Damda.

Spekulativer Leerstand ist nicht nur ein Problem bei privaten Akteuren auf dem Immobilienmarkt, beschwert sich eine Rentnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, im Gespräch mit jW. Auch städtische Wohnungsbaugenossenschaften würden spekulativen Leerstand betreiben. In ihrem Haus in Pankow stünden seit Jahren drei Wohnungen leer, im Nachbarhaus neun. Doch anstatt die leerstehenden Wohnungen im Vesaliuskiez zu vermieten, baut die GESOBAU AG ein neues Haus auf dem Spielplatz des Blockes. Laut der Antwort auf eine Anfrage der Linksparteiabgeordneten Gabriele Gottwald im Jahr 2020 standen damals in Pankow 345 Wohnungen der Gesobau leer: seit durchschnittlich 33 Monaten. »Die kommunalen Wohnungsbauunternehmen gehören zwar dem Land«, so die Pankowerin, »aber sie sind trotzdem auf das Erwirtschaften von Profiten mit den Mieten ausgerichtet.«

Deshalb fordert die ebenfalls anwesende Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechtes, die durch Räte von Mietern und Beschäftigten kontrolliert wird. Klar sei auch, dass mit einer Vergesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen und einem Ende des spekulativen Leerstandes allein die Wohnungskrise nicht beendet sei, so ein Sprecher von DWE. Aber das würde den Druck aus dem Markt nehmen. Und schließlich gehe es auch um die Fragen, wer baut, für wen gebaut wird und was für Häuser gebaut werden. Neubau, um möglichst dicke Rendite einzustecken oder um die Wohnungskrise zu beheben?