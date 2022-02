Franco Albrecht kurz festgenommen

Offenbach. Der unter Terrorverdacht stehende frühere Bundeswehr-Offizier Franco Albrecht ist in Offenbach vorübergehend festgenommen worden. Er sei am Freitag abend bei einer Personenkontrolle auf die Dienststelle mitgenommen und dann wieder entlassen worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen am Sonnabend. Über die Hintergründe wollte der Sprecher nichts sagen. Der Tagesspiegel (online) schrieb unter Berufung auf einen Zeugen, Albrecht habe sich seiner vorläufigen Festnahme widersetzt. Demnach gab es »eine lautstarke und handgreifliche Auseinandersetzung« zwischen ihm und der Polizei.(dpa/jW)