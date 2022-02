Richter ohne Aufgaben

imago/Paul Sander Darf auf eine üppige Pension hoffen: AfD-Politiker Jens Maier bei einer Pegida-Kundgebung (Dresden, 2017)

In den »Fall Maier« kommt Bewegung. Seit Tagen wurde darüber debattiert, wie dem ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier eine Wiederaufnahme seiner früheren Tätigkeit als Richter verwehrt werden kann. Das sächsische Justizministerium hat nun offenbar eine Lösung für diese juristisch komplexe Aufgabenstellung gefunden, wie aus einer Mitteilung des Hauses vom Sonnabend hervorgeht. Demnach soll der zur völkisch-nationalistischen Strömung der AfD gerechnete Maier zwar formal Mitte März, wie von ihm angestrebt, in den Staatsdienst zurückkehren dürfen. Die Tätigkeit als Richter soll ihm aber umgehend untersagt und der Rechtsaußen anschließend in den Ruhestand versetzt werden.

Verfassungsschutz als Quelle

In der Mitteilung des Ministeriums heißt es, der AfD-Mann solle ab dem 14. März 2022 dem Amtsgericht Dippoldiswalde als Richter zugewiesen werden. Damit werde »sein Anspruch auf Rückführung aus dem Abgeordnetengesetz erfüllt«. Gleichzeitig werde man beim Richterdienstgericht in Leipzig den Antrag stellen, Maier »zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtspflege« ab demselben Tag vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen. Nach »rechtskräftiger gerichtlicher Zustimmung« zu diesem Antrag, so heißt es in der Mitteilung, solle der Richter in den Ruhestand versetzt werden.

Der Antrag auf eine vorläufige Untersagung der Amtsgeschäfte bezieht sich, ebenso wie die geplante Versetzung Maiers in den Ruhestand, auf die Paragraphen 31 und 35 des Deutschen Richtergesetzes. Nach diesen Vorschriften kann ein Richter auf Lebenszeit in den Ruhestand versetzt werden, »wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden«.

Laut Justizministerium stützt sich der entsprechende Antrag im Fall Maier auf »Tatsachen außerhalb der richterlichen Tätigkeit des früheren Abgeordneten«, womit seine Aktivitäten als Bundestagsabgeordneter gemeint sind. Unter anderem sei die Einstufung des Betroffenen als »rechtsextrem« durch den sächsischen Verfassungsschutz von Bedeutung. Die »damit einhergehende gravierende Erschütterung des Vertrauens in die sächsische Justiz« habe sich in der Öffentlichkeit »vielfach manifestiert«, so heißt es in der Mitteilung weiter. Dies sei »nicht zuletzt durch die öffentliche Diskussion der letzten Wochen und die Äußerungen von Institutionen wie dem Zentralrat der Juden oder dem Internationalen Auschwitz-Komitee belegt«. Die genannten Institutionen hatten mit Entsetzen auf den Umstand reagiert, dass Maier wieder als Richter arbeiten könnte.

Sorge um den Rechtsstaat

»Alle Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte im Dienste des Freistaates Sachsen müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Einhaltung jederzeit eintreten«, erklärte Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen). Wer durch staatliche Behörden als »Rechtsextremist« eingestuft werde, könne »kein glaubwürdiger Repräsentant der rechtsprechenden Gewalt« sein und beschädige das Ansehen der Rechtspflege »schwerwiegend«.

Die Ministerin wiederholte ihre von einigen Experten kritisierte Auffassung, dass eine Rückkehr Maiers in den Staatsdienst juristisch nicht zu verhindern sei. »Gemäß Abgeordnetengesetz sind eine Richterin oder ein Richter auf Antrag spätestens drei Monate nach Antragstellung wieder in das frühere Dienstverhältnis zurückzuführen«, erklärte sie. Das sei geltendes Recht, und »daran müssen wir uns halten«. Doch der Rechtsstaat sei nicht machtlos. »Vielmehr müssen wir zum Schutz der Rechtspflege alle bestehende Handlungsmöglichkeiten umfassend ausschöpfen und die unverrückbaren Prinzipien des Rechtsstaates bewahren«, so die Justizministerin.