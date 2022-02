Steinmeier macht weiter

AP Photo/Michael Sohn Darf weiter im Schloss Bellevue wohnen: Frank-Walter Steinmeier bei der Bundesversammlung in Berlin

Am Sonntag hat das größte parlamentarische Gremium der BRD, die Bundesversammlung, seinen Auftrag erfüllt: Mit 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Amt bestätigt. Damit erreichte der langjährige SPD-Politiker bereits im ersten Wahlgang eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Unmittelbar nach der Verkündung des Ergebnisses nahm Steinmeier die Wahl an. Beispielhaft formulierte FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag, wodurch sich der Bundespräsident für eine zweite Amtszeit qualifiziert hat: »Herr Steinmeier ist eine berechenbare Größe und eine Stimme für das Beste, was unsere Demokratie ausmacht.«

»Ich werde als Bundespräsident keine Kontroverse scheuen, Demokratie braucht Kontroverse«, verkündete der frühere Bundesaußenminister unter Angela Merkel (CDU) und Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder (SPD) nach seiner Wiederwahl. In seiner Rede ging er auch auf die Coronapandemie ein. Sie habe »tiefe Wunden geschlagen in unserer Gesellschaft«. Er wolle dabei helfen, sie zu heilen. Zugleich ließ Steinmeier keinen Zweifel an seiner engen Verbundenheit mit der hiesigen politischen Ordnung: »Meine Damen und Herren, man zeige mir ein autoritäres System, das besser durch diese Krise gekommen wäre.« Und: »Wir sollten, bei aller Selbstkritik, die notwendig ist, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen.«

Im großväterlichen Tonfall wandte sich Steinmeier an den unterlegenen Kandidaten Gerhard Trabert, der von der Partei Die Linke nominiert worden war. Dieser habe »auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient: die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten in unserem Land«. An den Mediziner Trabert gerichtet, der sich seit Jahrzehnten für die medizinische Versorgung von Obdachlosen und in der Geflüchtetenhilfe engagiert, fragte Steinmeier: »­Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können, Herr Trabert?« Bei der Wahl hatte der Linken-Kandidat 96 Stimmen erhalten. Auf das von der AfD nominierte CDU-Mitglied Max Otte entfielen 140, auf die von den Freien Wählern ins Rennen geschickte Stefanie Gebauer 58 Stimmen.