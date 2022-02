Dresden: Protest gegen Naziaufmarsch

Dresden. Mit Kranzniederlegungen haben Vertreter des Freistaats Sachsen und Dresdens am Sonntag an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. »Wir dürfen mit Blick auf die Zerstörung von Dresden nicht nur auf 1945 schauen, sondern müssen unsere Perspektive auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 erweitern«, mahnte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf dem Nordfriedhof. Derweil zogen Hunderte Neonazis durch die Altstadt. Dem von »Nazis raus«-Rufen am Straßenrand begleiteten »Schweigemarsch« stellten sich Hunderte antifaschistische Gegendemons­tranten entgegen. (dpa/jW)