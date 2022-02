Coronamaßnahmen: FDP drängt auf Lockerungen

Berlin. Vor dem Hintergrund einer erstmals seit Dezember gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz dringt die FDP auf schnelle Coronalockerungen. Nach der Beratung der Regierungschefs der Bundesländer mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch müsse es einen »spürbaren Unterschied in unserem Alltag« geben, sagte Parteichef Christian Lindner der Bild am Sonntag. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) legte ein Stufenkonzept für Lockerungen vor. Er betonte zugleich die Notwendigkeit, im Notfall auch weiterhin neue Einschränkungen beschließen zu können.

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt hält Öffnungsüberlegungen für richtig. »Wegen der wesentlich leichteren Krankheitsverläufe der aktuellen Omikron-Variante ist es sicher angemessen, mögliche Rücknahmen einschränkender Coronamaßnahmen vorzubereiten«, sagte er der Rheinischen Post. (dpa/jW)