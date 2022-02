»Udo??!! Ich glaube, du beißt gerade in mein Vollkornbrötchen mit meinem Ziegenkäse drauf!« Roswitha ist außer sich. »Es ist klar geregelt, dass ...« – »Mmmoment!« Udo protestiert mit vollem Mund, was nicht nur unappetitlich aussieht, sondern auch noch meine Person belastet: »Maxi war mit Einkaufen dran, aber sie hat mein Baguette nicht mitgebracht. Meine Butter und mein Bierschinken fehlen auch. Da!« Er öffnet den Kühlschrank und glotzt mich dabei mit hochgezogenen Augenbrauen an, als wollte er sagen: »Siehst du, jetzt gibt's Ärger.«

Zugegeben, die aktuellen Verteilungskämpfe beim WG-Frühstück habe ausnahmsweise ich zu verantworten. Aus Bequemlichkeit hatte ich Frau Kuhnert letzte Woche gebeten, mir mit ihrem Auto einige Lebensmittel mitzubringen. Das Auto ging kaputt, und Frau Kuhnert hatte vergessen, mir Bescheid zu sagen. Ich vergaß meine Bestellung, unsere Vorräte sind fast aufgebraucht, und nun frisst Udo Rossi das Brötchen weg. »Entschuldigt bitte die Versorgungsengpässe«, erkläre ich mich. »Aufgrund einer technischen Störung war vorübergehend die Lieferkette unterbrochen.« Als hätte ich ihr eine Todesnachricht überbracht, sinkt Rossi auf einen Küchenstuhl nieder. »Ich kann nicht mehr!«

Tiramisu (italienisch für »Zieh mich hoch«) mit Erdbeeren: 500 g Erdbeeren in Würfel schneiden, mit dem Saft einer Zitrone, 60 g Puderzucker und 4 EL Orangenlikör in einer Schüssel mit dem Pürierstab zerkleinern. Weitere 500 g Erdbeeren in Scheiben schneiden und beiseite stellen. 500 g Mascarpone, 200 g Joghurt, weitere 40 g Puderzucker und noch 2 EL Orangenlikör schaumig rühren. 200 g Schlagsahne steif schlagen und unter die Mascarponemischung heben. 400 g Amaretti in einer Glasschale zerbröseln und abwechselnd das Erdbeerpüree, die Mascarponecreme und die Erdbeerscheiben solange in Schichten übereinandergeben, bis alles aufgebraucht ist. Das Tiramisu mindestens eine Stunde lang in den Kühlschrank stellen. Mit Erdbeerscheiben garnieren.

Leichte depressive Verstimmungen werden zuweilen mit fettigem Schnapskuchen behandelt, siehe oben. Eine Dauerlösung ist das natürlich nicht. Laut RKI belegt die BRD im europäischen Depressionsranking zur Zeit Platz vier – nach Luxemburg, Schweden und Portugal. Auffallend ist die Verteilung auf der Altersskala in Deutschland: Die Krankheit betrifft hier eher jüngere Leute. Auch erkranken mehr Frauen als Männer. Dies entspricht dem europäischen Durchschnitt, gleichberechtigt depressiv sind nur die Kroaten. Die am wenigsten depressive Nation sind die Slowaken.

Dazu passen die aktuellen heftigen Proteste im Land gegen das »Defence Cooperation Agreement«, eine Vereinbarung der slowakischen Regierung mit den USA, die dem US-Militär gestattet, zwei Flugplätze auf slowakischem Boden zu nutzen und militärisch auszubauen. Vielen Slowaken gefällt das überhaupt nicht, ebensowenig wie die Impfung, deren Quote noch bei unter 50 Prozent dümpelt.

»Siehst du, Roswitha, gegen Schwermut hilft sich wehren!« schlussfolgert Udo korrekt, aber zu seinen Ungunsten, denn Rossi nimmt ihn beim Wort: klatsch! Schade um den Erdbeermatsch.