Alessandro Gandolfi/Parallelozero Bereut seine Rückkehr nach Kalabrien: Angelo Bevilacqua steht in einem Krankenhaus, das größtenteils ungenutzt ist

Das italienische Gesundheitssystem ist eines der schlechtesten in Europa. Oder besser gesagt, das Gesundheitssystem in Kalabrien, einer der südlichen Regionen des Landes, die traurige Berühmtheit erlangt hat für eine der mächtigsten Mafias der Welt: die ’Ndrangheta. Wie der bekannte Staatsanwalt und Verfechter des Kampfes gegen die Mafia, Nicola Gratteri, einmal sagte, »kontrollieren die ’Ndrangheta und abtrünnige Freimaurer ganze Bereiche des kalabrischen Gesundheitssystems« und schüren damit eine der größten Gesundheitskatastrophen Europas.

Im Laufe der Pandemie wurde die Situation so schlimm, dass die italienische Regierung die Nichtregierungsorganisation Emergency alarmieren musste, die normalerweise in Kriegsgebieten wie Irak und Afghanistan Hilfe leistet, um den Pandemienotstand zu bewältigen und die Verfügbarkeit von Intensivstationen zu erhöhen.

Das kalabrische Gesundheitssystem ist ein giftiger Cocktail aus Verschwendung, Korruption und mafiöser Unterwanderung, aber auch aus Inkompetenz, Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit. Die Zahlen sind brutal: Es gibt nicht genügend Ärzte, Pflegekräfte, Krankenwagen oder Notaufnahmen; die Einsetzung einer Übergangsverwaltung im Jahr 2010 führte zur Schließung von 18 Krankenhäusern, und seitdem hat das System Schulden in Höhe von mehr als 225 Millionen Euro angehäuft. Viele Krankenhäuser können nur einen eingeschränkten Dienst anbieten, andere wurden zwar gebaut, aber nie eröffnet, und in einigen Gegenden Kalabriens liegt die Zahl der Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner bei deprimierenden 0,8 (der italienische Durchschnitt liegt bei 3,7). Als die ehemalige italienische Gesundheitsministerin Giulia Grillo im Jahr 2019 einige lokale Krankenhäuser besuchte, sagte sie: »In Locri ist die Situation kaum zu glauben, in der Station für Lungen- und Atemwegserkrankungen wurden 1.765 veraltete Medikamente entdeckt.«

Heutzutage geht jeder fünfte Kalabrese für seine Behandlung woanders hin, insbesondere nach Norditalien. So wie Angelo Bevilacqua, der 2019 wegen Prostatakrebs in Bergamo operiert wurde: »Ich habe jahrelang in Deutschland gearbeitet, bevor ich vor sechs Jahren nach Cariati zurückgekehrt bin. Seitdem bereue ich es.«