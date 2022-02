imago/ZUMA Press

Katastrophe abwenden

Zu jW vom 7.2.: »Aufmarsch vor Russland«

Als Kind und Jugendlicher hatte ich soviel über die Nazizeit und den Krieg gehört, dass ich meinen Eltern die Frage stellte, warum sie denn nichts gegen die herannahende Katastrophe getan hätten. »Lange Zeit haben wir von einer Katastrophe nichts wissen wollen. Es war schlimm, aber ganz so schlimm würde es wohl nicht werden, haben wir gedacht. Und als sie da war, konnten wir nichts mehr gegen sie tun.« Für meine Eltern war es sehr schmerzhaft, verstehen zu müssen, wie sie in diese hilflose Situation geraten waren. Immer wieder habe ich von ihnen den Satz gehört, dass es nie wieder Krieg geben dürfe. Für mich ist es schmerzhaft mitzuerleben, wie heute in fast allen Medien für jenen Krieg getrommelt wird, den sie und ich für immer aus dem Leben der Menschen verbannen wollten. Und wie wenig Gegenwehr die vielbeschworene Zivilgesellschaft leistet, wo es doch um ihr eigenes Leben geht. Niemand kann doch so blind sein, anzunehmen, dass ein Krieg, in den Atommächte verwickelt wären, uns alle unberührt lassen würde. In der Frage, ob nur tausend Kilometer von uns entfernt von der NATO ein Brand von ungeahntem Ausmaß provoziert werden darf, kann es keine Äquidistanz geben. Man muss den Brandstiftern in den Arm fallen. Und nicht denen, die versuchen, dem Brand vorzubeugen. Man muss klar benennen, wer zündelt und wer nicht. Unsere Oberen versuchen zu lavieren. Sie wollen und werden das Problem nicht für uns lösen. So schön es auch wäre, vom Sofa aus zusehen zu können, wenn sie das täten. Sie werden das nicht tun. Sie tun das nur, wenn sie von uns rechtzeitig dazu gezwungen werden. »Wehret den Anfängen!« war eine der wichtigsten Lehren, die uns der Zweite Weltkrieg vermittelt hat. Das wird uns nicht gelingen, wenn wir uns statt dessen in ellenlange Diskussionen über Corona verwickeln lassen. Statt zu begreifen, dass ein Krieg eine bei weitem schlimmere Seuche als ein Virus wäre. Denn er wäre lebensgefährlich für uns alle.

Joachim Seider, per E-Mail

Kalter Krieg

Zu jW vom 7.2.: »Kleinstpartei stürzt Premier«

Auf dem Balkan wird seit dem heißen Krieg 1999 ständig ein kalter Krieg gegen die aus der Asche wiederauferstehenden Serben geführt. Darüber wird in Deutschland nicht berichtet. Eine Erläuterung, warum der Premier in Montenegro gestürzt wurde, fehlt auch in diesem Artikel. (…) Die stärkste Partei bei den Parlamentswahlen vom 30. August 2020 war mit 27 Sitzen die Demokratische Front. (…) In der Außenpolitik war sie für gute Beziehungen zu allen Staaten einschließlich Serbiens und Russlands. Das war vom Westen nicht gewollt. Die prowestliche serbische liberale Partei mit ihren zehn Sitzen hat er gerade noch akzeptieren können. Als sein Hauptfavorit galt aber die kleinste Partei im Parlament, die des Albaners Dritan Abazovic, die nur vier Sitze hatte erringen können. Abazovic war voll auf Westkurs: Mitgliedschaft in NATO und EU, Anerkennung des Kosovos als Staat, transatlantische Treue. Diese Politik hat sich leider auch der dann gewählte »unabhängige« Premierminister Zdravko Krivokapic zu eigen gemacht, der irrtümlich als kirchentreu von der Kirche vorgeschlagen worden war (…). Damit wurde der Wille des Volkes bei den Wahlen von Anfang an verraten. (…) Zum Schluss wurde Krivokapic von seinem Verbündeten Abazovic verraten und mit Hilfe der alten antiserbischen Djukanovic-Kräfte gestürzt. Montenegro steht nun vor der Alternative: entweder eine Minderheitsregierung Abazovic, was im Sinne des Westens wäre, oder Neuwahlen. Es ist kein Wunder, dass gerade Abazovic als Liebling der Grünen in Berlin »Kandidatenstatus« genießt, wie es im Artikel am Ende heißt.

O. Götz, per E-Mail

Ein Titan

Zu jW vom 5./6.2.: »Kenner, Entdecker, Zweifler, Unbelehrbare«

Immer wieder ist es notwendig, die Stimme zu erheben für das, was in den ostdeutschen Ateliers zwischen 1946 und 1990 entstanden ist. (…) Am 29. Januar war ich in Halle, denn ich wollte diese einmalige, mutige, umfassende Schau der Werke Willi Sittes sehen, den ich als Maler schätzte, der mir soviel bedeutete, als Vorbild galt und auch mir gewogen war. Ich frage mich – immer noch unter dem Eindruck des Gesehenen –, wie es möglich ist, dieses große Talent in der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zu schmähen. Man verkennt ihn um seiner Haltung willen. Doch was er geschaffen hat, ist von großer Art. Otto Niemeyer-Holstein bemerkte einmal über Max Beckmann: ein Titan! So ähnlich fühlte und dachte auch ich, als ich die Ausstellung verließ. Viele Bilder Willi Sittes kannte ich ja. Viele aber auch nicht. Von dieser Fülle, dieser Wucht, dieser Ausdruckskraft und geistigen Durchdringung war ich überwältigt. (…) Kein Weg führt an ihm und seinem Werk vorbei.

Wolfram Schubert, Maler und Graphiker, Gardelegen

Blick voran

Zu jW vom 5.2.: »Für aufgeklärte Menschen statt Humankapital«

Meine Glückwünsche zu 75 Jahren junge Welt! Ihr seid heute die bedeutendste linke Zeitung Deutschlands und unter den führenden linken Medien Europas. (…) Auch einer 75 Jahre alten linken Persönlichkeit muss man den Blick voran empfehlen! Deutsch ist nicht gerade eine Weltsprache, genießt jedoch vor allem dank solcher Persönlichkeiten wie Karl Marx und Friedrich Engels weltweiten Respekt. Aber man muss beim Thema Sprachen überlegen, was machbar ist. Es gibt Wettbewerber von Euch, die das TV und andere elektronische Medien nutzen. Da sollte man je nach Kassenlage etwas machen. (…) Es gibt noch ein weiteres Problem. 60 Prozent der Weltbevölkerung leben in Asien und 20 Prozent in Afrika. (…) Aber Eure Berichterstattung zu Asien, Afrika, Lateinamerika und Ozeanien ist entwicklungsfähig. (…) Deutschland hat auch eine beachtliche Landschaft von Umweltverbänden, die sich mehr zu ihren (und unseren) leidvollen Themen äußern möchten. (...) Mit anderen Worten: Wir brauchen Euch! Aber ein »Weiter so« reicht nicht! Wir alle müssen uns entwickeln! Wir alle, die wir eine bessere, lebenswertere Welt wollen, dürfen uns auf die soliden Wurzeln von Marx und Engels stützen und sind dem Kampf verpflichtet und haben die Augen offenzuhalten!

Achim Lippmann, Shenzhen/China