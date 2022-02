»Besser als unser Ruf«

imago images/frontalvision.com Mit Sorgfalt. Jeden Morgen erschienen zwei in Westberlin lebende alte, erfahrene Setzer in der Ostberliner Redaktion der Jungen Welt, erinnert sich der ehemalige Redakteur Werner Micke (Aufnahme von 1951)

Die Zeitung von gestern – Schnee von gestern, sagen Presseleute. Eine Zeitung von vor 75 Jahren dagegen ist eine zeitgeschichtliche Fundgrube: Krieg und das Leben danach. Menschen in Not, Menschen mit Hoffnung wie am 30. Mai 1946, als im Prater in der Berliner Kastanienallee die Volksbühne des Hebbeltheaters eröffnet wird. Ernst Busch singt das Solidaritätslied. »Vorwärts und nicht vergessen« – die Schlusszeile: »Wessen Welt ist die Welt?« Um die Antwort gehen die Kämpfe in allen Zeiten. Heute wieder. Die Frage führt nach dem heißen Krieg zum Kalten Krieg. Kampf der Systeme und Kampf um die Köpfe. Aus dem besiegten Deutschland werden Zonen, dann zwei Länder – geteilt wie die Welt. Im Archiv der jungen Welt gehe ich Band für Band durch die frühen Jahre: 1947, 1948, 1949 – blättern quer durch vier Jahrzehnte: »die junge Welt im Rückspiegel der Zeit«.

Brigitte Wagner erinnert sich genau an diese Zeit. Am 12. Januar 2022 schreibt sie an die junge Welt: »Heute bekam ich das erste Exemplar von meinem junge Welt-Aktionsabonnement. Da wurden viele Erinnerungen wach! Ich bin Jahrgang 1929. Als dieser fürchterliche Krieg zu Ende war, schloss ich mich im Herbst 1945 dem Antifaschistischen Jugendausschuss in unserem Ort Holzhausen bei Leipzig an und trat später der FDJ bei. Ab 1947 gehörte die Junge Welt zu meinem Leben! Ich wurde 1949 Neulehrerin und habe die Zeitung für meine Arbeit genutzt. Mit viel Freude werde ich jetzt die Zeitung lesen, gratuliere schon mal vorab zum 75sten und wünsche viel Erfolg!«

Zehn Tage später telefonieren wir miteinander. Es bleibt nicht bei einem Gespräch.

Wir reden über die Nachkriegszeit – ab 1947 mit der Jungen Welt: Zeitung als Information, Orientierung, Chronik. Geschichten und Geschichte – in den persönlichen Rückblicken meiner Gesprächspartner spiegelt sich die Zeit.

Brigitte Wagner. Dank eines umsichtigen sowjetischen Ortskommandanten – ein Deutschlehrer aus Kiew – erlebt sie das Kriegsende als Befreiung, wird Lehrerin, unterrichtet Deutsch, Geschichte, Staatsbürgerkunde. Auf Klassentreffen hört sie von ehemaligen Schülern: »Was Sie uns über den Sozialismus gesagt haben, war nicht immer so. Aber alles über den Kapitalismus stimmt.«

Klaus Raddatz. Jahrgang 1932, Oberschüler mit Berufswunsch Journalist. Gleich nach dem Krieg ist er aktiv in der Antifajugend, seit 1946 in der FDJ und leitet eine Jugendgruppe. In Havelberg in der Priegnitz arbeitet er im Schülerrat mit – »ich wollte mich einmischen«. Nach dem Abitur studiert er in Leipzig Journalistik. Ist Leser der Jungen Welt – Jahre später wird er ihr Chefredakteur.

Armin Lufer. Jahrgang 1929. Im Winter 1944/45 will der 15jährige die »Festung Breslau« gegen die Rote Armee verteidigen. Er kommt in ein Gefangenenlager, wird im Dezember 1945 entlassen und weiß fürs ganze Leben: Nie wieder Krieg. In Pößneck findet er seine Familie wieder, lernt einen Buchenwald-Häftling kennen, kauft die neue Zeitung. Er wird Zimmermann und baut in Berlin das Stadion »Einsame Pappel«, heute Jahn-Sportpark, für die III. Weltfestspiele im August 1951 mit auf.

Maxi Haupt. Silvesterkind 1932. Kindheit in Schwerin. Erinnerung an das Kriegsende: Freude, aber auch Angst um den Bruder in Gefangenschaft. Amis verteilten Weißbrot, und die Mädchen wurden vor den Russen versteckt. 1950 geht sie zur Jungen Welt: »Wir waren so jung wie unsere Leser und hatten Lust auf das Neue.«

Werner Micke. 1930 geboren. Kriegsende und Not erlebt er in Döbeln und beim Fußmarsch zurück in seine zerstörte Heimat Breslau. Eine herrenlose Bibliothek, ein Artikel über Friedrich Engels und Gespräche mit Nikolai, Hauptmann der Roten Armee, verändern seinen Blick auf die Wirklichkeit. Wieder in Döbeln, tritt er in die SED ein, macht Abitur, beginnt ein Mathestudium – und geht 1951 zur Jungen Welt.

Sie alle kamen aus finstersten Zeiten. Nach Krieg und Tod und Chaos die Chance zum Frieden. Suche nach Ziel und Sinn. Soviel Möglichkeiten. Zeitungen werden Begleiter und Lotsen im Alltag.

Zeitung der FDJ

Chaos auf meinem Schreibtisch. Kopien verschiedener Ausgaben der Jungen Welt, seitenlange Gesprächsmitschriften, Notizbücher mit Klebezetteln. Eindeutig zuviel. Andererseits: Irgendwas fehlt immer, denkt man. Vor allem, wenn man eine Weile dabei war. Als ich von einer Thüringer Zeitung nach Berlin wechselte, kannte ich die Junge Welt nicht, war nicht in der FDJ. Kein Mensch hat mich deswegen je bedrängelt. Erst bei einer Aufnahmeprüfung in Leipzig lief mir die Zeitung über den Weg, also Kollegen von dort. Die meisten: klug, sympathisch, unternehmungslustig. Einer von ihnen meint: »Komm doch nach Berlin.« Ein halbes Jahr später haben Uli und ich geheiratet. Polterabend mit allem Drumherum in den Räumen der Jungen Welt in der Mohrenstraße. Mein erster Kommentar über irgendeinen Westberliner Politkram wurde vom Abteilungsleiter gnadenlos zerlegt. So ist es eben. Blattkritik und Streit und Anerkennung. Es wurde viel gelacht und in jeder freien Minute Tischtennis gespielt. Jeden Montag, 16 Uhr, die große Konferenz um Themen, journalistische Qualität und politische Positionen. Parteiversammlungen gab es extra. Gern wurden redaktionelle Planung und Auswertung in einer Cafébar am Alex fortgeführt oder mit Bier in der »Letzten Instanz« geklärt – im Neusprech Brainstorming. Immer hitzige Diskussionen über die Medienpolitik der DDR. Der Ärger darüber hörte nie auf. So war das. Und so fing es an.

Erste Ausgabe am 12. Februar 1947. Die »Zeitung der Jugend« – der erste Untertitel – erscheint anfangs einmal, ab 1. Januar 1950 zweimal wöchentlich, ab März 1952 täglich, sechsmal in der Woche. Ab November 1947 mit dem Untertitel »Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend«, dann »Organ des Zentralrates der FDJ«. Das klingt nicht nur danach – das wird Politbürokratie. Im heutigen Gezeter über DDR-Geschichte vergessen politische und mediale Schreihälse dabei – vielleicht sind sie aber auch nur ungebildet –, dass die FDJ eine Gründung von jüdischen, kommunistischen, sozialdemokratischen Jugendlichen war, die sich aus Nazideutschland ins Exil retten konnten – nach dem Krieg unerfahren und mutig Neues in Deutschland wagten. In Paris, Prag, London war die FDJ entstanden: Zuflucht in der Fremde und Programm für zu Hause. Zwei ihrer Vorsitzenden in der Emigration werden die ersten Chefredakteure der Jungen Welt: Adolf Buchholz, Horst Brasch sein Nachfolger. Ganz sicher machten sie Fehler – sie krochen aber jedenfalls nicht aus dem Nazisumpf wie viele Journalisten im Einzugsgebiet der Freiheitlich Demokratischen Grundordnung. Nicht nur die Journaille – die braune Brut aus allen Branchen fasste in Westdeutschland schnell wieder Fuß. Juristen, Ärzte, so was wie Globke, Diplomaten. Kein Wunder, dass erst 2010 (!) Recherchen von Historikern über »Das (Auswärtige) Amt und die Vergangenheit« veröffentlicht werden. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor – 1965 – informierte das »Braunbuch« der DDR bereits über Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik. Natürlich stand das in der Jungen Welt groß auf Seite eins und wurde kritisch kommentiert. Selbstverständlich fuhren JW-Reporter auch zu politischen Schauprozessen gegen Andersdenkende nach Westdeutschland. Wie Klaus Haupt, der am 25. Mai 1956 über den Prozess gegen Gerhard Deumlich im Landgericht Dortmund berichten will – und verhaftet wird. Der Reporter aus der »Zoffjetzone« passt ins Verfolgungsraster. Das war Kalter Krieg. Das machte Schlagzeilen auf beiden Seiten – wie 1951 das Bonner Verbot der FDJ, die sich auch im Westen mit Aktionen gegen Remilitarisierung Sympathie und Respekt erworben hatte. Und der Adenauer-Erlass von 1950 bedeutete lange vor dem Radikalenerlass 1972 Hass, Hatz und Haft gegen Aufrüstungsgegner und Kommunisten wie Deumlich oder eben DDR-Journalisten. Klaus Haupt wird nach sieben Wochen aus der U-Haft entlassen. »O ja, da war viel los in der Redaktion, als er wieder in Berlin war. Ein Kollege sieben Wochen Gefängnis im Westen – das Thema: Berichte, Proteste, sehr viel Post … ja, die Leser waren auf seiner Seite, die Redaktion sowieso.«

Maxi Haupt muss nicht lange überlegen: Zu den stärksten Eindrücken aus dieser Zeit gehört die freundschaftliche Atmosphäre in der Redaktion, kämpferisch könnte man sagen. »Wir waren eine bunt zusammengewürfelte Truppe – alle jung und verrückt nach Leben, wir wollten mitmachen.« Sie sind wie ihre Leser. »Die Redaktion war noch in der Kronenstraße in einem Trümmerfeld. Das Haus eigentlich eine Ruine mit klapprigem Fahrstuhl – wir sind immer die Treppen hoch.« Sie kommt in die Leserbriefabteilung: »Jeder Brief wurde beantwortet!« Fragen werden zu Artikeln: Rotlackierte Fingernägel zum Blauhemd? Wann fliegen wir ins All? Wie repariere ich ein Fahrrad? Daraus entsteht 1956 auf Anregung von Gerhart Eisler die »Antwortseite« – rund 7.800 Fragen in 30 Jahren. Maxi arbeitet inzwischen in der Kultur, interviewt Fritz Cremer zum Entwurf des Buchenwald-Denkmals, hat Spaß an der Modeseite und heiratet Klaus Haupt. Er war übrigens nicht der einzige Redakteur, der in Westdeutschland verhaftet wurde.

Reporter in Haft

Haft auch für den JW-Leitartikler Werner Micke. Unterwegs zu Gesprächen über die Teilnahme westdeutscher Jugendlicher am Deutschlandtreffen, gerät er 1964 ins Visier der Staatsschützer: Verhaftung, Anklage und Prozess wegen Umsturzversuchs – lächerlich der Vorwurf, europaweit die Proteste: Prozessabbruch wegen Geringfügigkeit. Micke schreibt ein Reisetagebuch über »100 Stunden im Polizeistaat«. »Das war Klassenkampf und für die Bundesrepublik eine politische Blamage – international.« Punkt für die Junge Welt. »Der Skandal ist perfekt« – manche Schlagzeilen sind wie Nadelstiche, und Werner Micke fällt immer was ein, zum Beispiel während des Vietnamkrieges eine Satireseite über US-Präsident General Eisenhower. Ost-West-Beziehungen werden Mickes redaktionelles Brot. Und wie kommt ein Mathematikstudent zum Journalismus? Zur Erklärung muss die Kurzform reichen: Politik interessierte ihn einfach mehr als beispielsweise Algebraische Geometrie. Ein konkreter Auslöser ist die Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949. Das nimmt er gewissermaßen persönlich: »Adenauer und seine Nazifreunde haben uns, also die SBZ, abgeschoben. Wir wollten die Einheit in Frieden und in allen Zonen, die ein kapitalistisches Deutschland: erst Trizone, Bizone, schließlich im Mai 1949 der seperate Weststaat. Da müssen die heute nicht noch rückwirkend Krokodilstränen vergießen, dass am 7. Oktober 1949 die DDR gegründet wurde.« Das Journalistenleben bringt den schnellen und analytischen Schreiber bis in Walter Ulbrichts Büro, später ins Neue Deutschland. Zunächst aber zur Jungen Welt. Per Telegramm im Juli 1951 eingestellt. Er kommt gerade richtig: Vom 1. bis 21. August beginnt die tägliche Berichterstattung vor allem über die III. Weltfestspiele der Jugend in Berlin. Es ist der Test für die Umstellung aufs tägliche Erscheinen der Zeitung. Leute werden gebraucht, Micke ist dabei.

Berlin ist lebendiger als sonst, bunt und fröhlich – politisch. Im »Stadion der Weltjugend« sitzen junge Leute aus aller Welt. Umjubelter Gast ist Raymonde Dien, eine französische Kommunistin, die 1950 einen Eisenbahnzug mit Waffen für Indochina blockiert hatte und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war. Weltweite Proteste und Solidaritätsbekundungen erzwangen ihre Freilassung. Raymonde Dien – natürlich, Arnim Lufer erinnert sich. Waren Sie im Stadion dabei? »Nee, leider nicht. Aber wir hatten Radio und haben jeden Tag ’ne Zeitungsschau mit der Jungen Welt gemacht, da stand alles drin, mit Fotos.« Mit seinen Kommilitonen von der Erfurter Ingenieursschule für Bauwesen hatte er das Hauptgebäude des Stadions eingeschalt. Über die Bauarbeiten wurde sogar in der Jungen Welt berichtet. Seit wann lesen Sie denn die Zeitung? – »Seit es sie gibt: 12. Februar ’47.« Es war ein Mittwoch.

Vor mir liegt die Titelseite der ersten Junge Welt-Nummer. Rechts oben das Foto von Karl Matthes, Maschinenschlosser und zum Jugendbetriebsrat der Buna-Werke Schkopau gewählt. Der 19jährige will die Rechte der Jugend durchsetzen. Konkret geht es um Löhne, Arbeitszeit, Urlaubstage, Qualifizierung – und Gesetze dafür. Ich vermute, das interessierte den 18jährigen Lufer. Er hatte gerade die Gesellenprüfung als Zimmermann absolviert und Arbeit in Jena gefunden. Unten rechts: »Leben im Schatten« berichtet aus der feinen Westberliner Unterwelt am Ku’damm, wo Bockwurst mit Kartoffelsalat 30, die Tafel Schokolade 130 Mark kostet – Schwarzmarktangebote für Schieber. Betrifft ihn nicht. Aber über die Frage auf Seite zwei »Wie soll unser Deutschland aussehen?« hatte er vielleicht schon mal mit Alfred Bochert gesprochen – Bürgermeister, Kommunist, Häftling im Konzentrationslager Buchenwald. Der sagte ihm: »Junge, du musst mit für die Zukunft sorgen.«

Aus dieser Perspektive war dem Zimmermann wahrscheinlich egal, dass die Zeitung manches Mal wie ein Mitteilungsblatt wirkte. Heinz Stern, JW-Chef von 1949 bis 1954, sah das anders, viel ändern konnte er daran nicht. Über die damalige Redaktion sagte er: »Wir waren ein Organ der FDJ-Leitung. Und wir hatten tausend Organisationsanweisungen für die FDJ-Sekretäre und Funktionäre.«

Keine Bravo

Die Vereinnahmung der Zeitung blieb nicht ohne Folgen. Journalismus an der Leine, mal locker, dann kurz und straff, dirigistisch. Überflüssig, denn zu keiner Zeit wollten die Redakteure politisch was grundsätzlich anderes – sie wollten nur ungestört und journalistisch arbeiten. Ohne Holzhammer. So wie es seit 1946 auch der Start als »Illustriertes Blatt der jungen Generation« versuchte. Die Start-Redaktion wurde geschlossen und mit der Junge Welt zusammengelegt – eine politische Entscheidung. Die meisten Start-Leute wechselten zur Jungen Welt, darunter Wolfgang Kohlhaase, ebenso Joachim Herrmann, Chef der Start-Truppe, übrigens auch ein guter Schreiber. Kaum zu glauben angesichts seines späteren Rufes als sturer Ideenkiller, den er sich als Agitationssekretär des ZK der SED (1978–1989) erwarb.

Die »Zeitung der Jugend« stellt sich vor. Erst­ausgabe der Jungen Welt vom 12. Februar 1947

Ich frage Klaus Raddatz nach dem Start. Wie sieht er das? Zu seinen Vorzügen gehörte Gelassenheit: Der »rote Preuße« ließ die Redakteure machen. »Du weißt, dass ich zu der Zeit Schüler war. Erst 1959 kam ich in die Redaktion – aus nächster Nähe kann ich nichts sagen. Ich kann aber vermuten: Die waren zu frech für den Chef der FDJ – und das war nun mal Erich Honecker in dieser Zeit. Die waren zu ungebunden. Unabhängig. Die ließen sich nicht reinreden.« Honecker hätte gewollt, dass die FDJ – also auch er – über ein Haus- und Hofblatt verfügt. Sein Hang zur Einmischung in die Zeitungsarbeit war bekannt. Dagegen konnte man nichts machen? Unter Genossen? »Ich sag’ mal so: Widerspruch brachte nichts. Der wurde abgebügelt. Das ist meiner Meinung nach das stalinistische Element in diesen Zusammenhängen. Politischer Stil der Moskauer Prägung. Das trifft auch auf Joachim Herrmann zu. Trotzdem ändern sich Situationen. Die Junge Welt war nun wirklich kein Mitteilungsblatt mehr. Natürlich wussten inzwischen auch die Chefs – ob FDJ oder ZK –, dass ein gutgemachtes Blatt mehr erreicht. Ich bin mir sicher – keine Vermutung! – wir waren besser als unser Ruf.«

Mit Reportagen über die Oderflutkatastrophe 1947 und die Solidaritätsaktion für das Oderbruch, über das Jugendprojekt Sosa-Talsperre, mit Berichten über das erste Kinderheim für Kriegswaisen und Flüchtlingskinder in Berlin-Pankow erhielten die Leser mehr als Information – sie wurden einbezogen und zu Akteuren.

Andere Zeiten, andere Themen: Später ging es um »Träume ins Jahr 2000«, um eine Million Rosen für die US-amerikanische Bürgerrechtskämpferin Angela Davis, um Solidarität für das Chile der Unidad Popular. »Du und Deine Zeit« – das Motto der Wochenendbeilage – war der journalistische Anspruch – was sonst. Keiner hätte eine Bravo machen wollen. Mir fällt jedenfalls keiner ein. Im Rückblick erkennbar: das Vorwärtsgehen mit dem Land, geradeaus, auch temporeich, mit guten Aussichten und üblen Holpersteinen. Auf Umwegen. Bis kein Ziel mehr zu sehen war. Bis nichts mehr ging. Vorbei.

Irgendwann sagt Brigitte Wagner: »Das will heute keiner wissen, aber es ist unsere Geschichte.«

Das neue Leben …

Die Geschichte der Mädchen und Jungen, die im Faschismus aufwachsen, von Jugendlichen, die im Winter 1944/45 als letztes Aufgebot den verbrecherischen Krieg verlängern sollen, wenn es sein muss mit ihrem Leben, Heldentod genannt. Zu viele glauben daran. Wer überlebt, erlebt den Tod der anderen.

Wie soll es weitergehen? Nach zwölf mörderischen Jahren entsteht aus alltäglichen Erfahrungen ein politischer Imperativ: Nie wieder Faschismus. Nie wieder Krieg. Seit der ersten Nummer fast in jeder Ausgabe der Jugendzeitung zu lesen. »Nie wieder Krieg« wird das politische Credo der späteren DDR. Es entspricht dem Potsdamer Abkommen – nicht wörtlich, aber im Geist seiner Regelungen für das Nachkriegsdeutschland. Im Osten hält man sich an die Beschlüsse: Bodenreform und Enteignung der Groß- und Rüstungsbetriebe gehören mit zu den großen sozialen und politischen Projekten in der SBZ. Es ist der Versuch, in Deutschland »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist« – wie Karl Marx den sozialistischen Gesellschaftsentwurf beschreibt.

Armin Lufer sagt es auf seine Art: »Ich fand das richtig: Macht für die, die bisher nichts zu sagen und zum Leben hatten.« Seit Oktober 1949 gibt es das neue Land mit einem Tischler als Präsidenten – das gefällt dem Zimmermann. Später baut er in Berlin Häuser und im Osterzgebirge für die Altenberger eine anspruchsvolle Rennschlitten- und Bobbahn für internationale Wettkämpfe.

Mit wem ich auch spreche: Eine Gesellschaft der Gerechtigkeit – das wäre die Antwort auf die Frage »Wessen Welt ist die Welt?«. Der Anfang hieß antifaschistisch-demokratische Ordnung, dann Aufbau des Sozialismus. Ein Ziel in weiter Ferne. Zukunft. Einen Zipfel davon hielten sie in der Hand: Maxi Haupt, Werner Micke und andere JW-Redakteure, die nach Redaktionsschluss am Schinkelschen Schauspielhaus auf dem Berliner Gendarmenmarkt Schutt wegräumen, Brigitte Wagner, die ihren Schülern die Magie von Gedichten vermittelt, Klaus Raddatz, der statt sehr guter Seminararbeiten lieber Reportagen schreibt, Arnim Lufer, der 1948 in Großkochberg mit Gleichgesinnten sieben Neubauernhöfe errichtet und noch jahrelang in einem umgefärbten Wehrmachtsmantel rumläuft.

Nachkriegskinder, die durch Erfahrung zum politischen Denken kamen, Schuld begriffen – und gutmachen wollten, was sie nicht verbrochen hatten. Sie werden die jüngste Aufbaugeneration der DDR. Nicht alle, aber viele machen mit, aufrichtig und kritisch. Machen Karriere, ohne Karrieristen zu sein.

Es gab auch ein Lied dazu, sagt Brigitte Wagner in einem unserer Gespräche. Ich gucke nach: Louis Fürnberg hat es geschrieben: »Das neue Leben muss anders werden / als dieses Leben, als diese Zeit. / Da darf’s nicht Hunger, nicht Elend geben. / Packt alle an, dann ist es bald so weit! / Komm mit, Kamerad, steh nicht abseits, Kamerad, / unser Kampf, Kamerad, ist auch dein Kampf. / Halte Schritt, halte Schritt, / Komm ins neue Leben mit! / Auf dich kommt es an, auf uns alle.«

Können Sie das noch, frage ich Brigitte Wagner. Nach einem Moment – »warten Sie, ich probiere mal« – hat sie die Melodie und singt die erste Zeile durchs Telefon. Lacht und erzählt weiter. Von ihrem Geburtstag und dem Sommer 1945. Als der Frieden kommt, mit Roter Armee und den Alliierten aus dem Westen, ist Brigitte Wagner 16 Jahre. Am 7. März 1945 hatte sie Geburtstag, die Eltern schenken ihr ein Dreipfundbrot und ein Glas Rübensirup. Fast schwarz, süß und klebrig – eine Leckerei dieser Jahre. Und die Luftangriffe hören nicht auf. Am 7. und 8. März bomben die Briten. Das Kinderbettchen ihres kleinen Bruders steht im Keller. Natürlich hat sie Angst. Die letzten Bomben auf Leipzig fallen am 10. April, 337 Tote. Am 16. April fordern Vertreter des Nationalkomitees Freies Deutschland die kampflose Übergabe der Stadt: »Hängt weiße Laken als Fahne raus!« Tatsächlich weht es weiß in den Trümmern der Stadt. Der Krieg ist zu Ende.

Im Spätsommer 1945 räumt Brigitte Wagner mit einer antifaschistischen Jugendgruppe gewissermaßen den Krieg zur Seite. Die Jugendlichen klopfen Steine für neue Häuser zurecht, sammeln Spielzeug aus dem Schutt, reparieren es. Ab Oktober läuft der Unterricht in den Schulen an. Auf Weisung der Sowjetischen Militäradminstration wird am 5. Februar 1946 die Leipziger Universität wieder eröffnet: Mit dem KPD-Aufruf »Arbeiter als Studenten an die Universität« beginnt für gut 40 Jahre der konsequente, für manche auch schmerzhafte, Bruch alter Bildungsprivilegien. Heute hängt Bildung wieder vom sozialen Status ab.

Am 30. Juni 1946 findet in Sachsen der Volksentscheid zur Enteignung von Nazi- und Kriegsverbrechern statt. Eine absolute Mehrheit, 77,6 Prozent, stimmt dafür. In dieser Zeit absolviert die 17jährige Brigitte eine Buchhändlerlehre, organisiert Kulturabende und Pfingstausflüge in der FDJ. Kein Mensch wird ihr ausreden können, dass da die Zukunft anfing.

Zurück in die Vergangenheit, zurück ins Frühjahr 1945: Noch sind die US-Amerikaner in Leipzig, seit dem 18. April 1945. Am selben Tag ermordet SS im nahen Abtnaundorf mehr als hundert auf dem Todesmarsch zurückgebliebene kranke KZ-Häftlinge. Anfang Mai entstehen »Hilfskomitees für die Opfer des Faschismus«, am 7. und 8. Mai kapituliert die Wehrmacht bedingungslos. In Leipzig gründet sich der »Antifaschistische Block«. Vertreter von KPD und SPD sprechen über ihren Weg zu einer Arbeiterpartei. Briten und Amerikaner tauschen Sachsen, Thüringen, Mecklenburg gegen die Berliner Westsektoren. Ende Juni ziehen die Amerikaner aus Leipzig ab, und die Russen kommen.

Zeitenwende, unvergessen

Spätestens hier muss mal Schluss sein mit dem Geschichtskalender, sage ich mir. Nur: Ohne diese Geschichte wären meine Gesprächspartner andere Wege gegangen, hätten anders gedacht und andere Entscheidungen getroffen. Ich frage Brigitte Wagner, ob die Erlebnisse – gewissermaßen der Fußabdruck der Geschichte in ihrem Leben – am Rande der Erinnerung liegen.

Nein. Ihre Antwort kommt entschieden. Nie, wirklich nie wird sie das vergessen. Möglich, dass ein Datum verschollen ist. Aber nicht das Geschehen und die Bedeutung dieser Zeitenwende. Dazu habe auch die Junge Welt in all den Jahren beigetragen. Jetzt, Ende Januar 2022, denkt sie oft daran zurück, hört Nachrichten, sieht die Bilder: Politiker und Journalisten, die den Krieg herbeireden, als wollten sie kein Morgen. Um Gottes willen, was machen die da?! Die 92jährige ist nicht die einzige, die so fragt.

Mit NATO-Aufmarschplänen im Gepäck umzingeln damalige Verbündeten der Sowjetunion das heutige Russland – step by step. Da denken nicht nur die Russen an 1941 und den »Fall Barbarossa«, ausgedacht vom Wehrmachtsgeneral Halder. Vergleicht mal jemand seine Angriffspläne mit aktuellen Strategien gegen die Russen? Gibt es vielleicht ein geheimes OKW? Man muss kein Putin-Anhänger sein, um nachdenklich zu werden – Krieg in Europa?

Den letzten Krieg haben meine Gesprächspartner überstanden. Danach Hunger, Trümmer, Ungewissheit und Aufbau. Alle erinnern sich an unsichere Zeiten – doch alle sagen: unvergessliche Zeiten. Ein Anfang nach dem Ende. Ein historischer Vorgang mit vielen Bildern. Das gehört dazu: Tausende Jungen und Mädchen fahren freiwillig nach Unterwellenborn, um im Winter über einen Berg hinweg eine drei Kilometer lange Wasserleitung zu bauen. Darüber lesen Sie im nächsten Teil.