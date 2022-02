Harte Landung in der Steppe

Privatarchiv DDR-Sonderpostkarte anlässlich des zehnten Jahrestages von Sigmund Jähns Raumflug (JW-Korrespondent Lothar Winkler mit Schnauzbart am linken Bildrand)

Solch ein Ereignis im Leben eines Reporters ist einmalig. Nach sieben Tagen und fast 21 Stunden im Weltraum landeten Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, und sein Kommandant Waleri Bykowski wieder auf der Erde. Lothar Winkler war für die Junge Welt dabei und erinnert sich anlässlich des 75. Geburtstags dieser Zeitung an den denkwürdigen 3. September 1978 in der kasachischen Sowjetrepublik:

Als der Hubschrauber mit uns DDR-Journalisten gelandet war, wollte natürlich jeder als erster an der Landekapsel sein. Kleine Drängelei. Also Mikro einschalten und los. Die kasachische Steppe duftete nach Tausenden Kräutern, bisschen bitterer Geschmack auf der Zunge vielleicht. Ich schaffte es nicht, als erster an der Landestelle anzukommen, die Luft ging mir aus. Ich ärgerte mich, dass ich nicht sportlich genug war. Die Strecke war auch elend lang. Als ich endlich da war, hatten natürlich Sigmund Jähn und Waleri Bykowski schon ein paar sowjetische und deutsche Mikrofone unter der Nase. Und die Filmleute schimpften, weil wir die Kosmonauten verdeckten. Trotzdem konnte ich als erster die Junge Welt mit den Berichten über Start und Landung überreichen. Ich schätze, der Kollege vom ND knurrte. Na und? Die auflagenstärkste Zeitung der DDR waren schließlich wir. Vor lauter Begeisterung klebte ich noch einen großen Junge Welt-Sticker auf die Landekapsel. Viele Zeitungen in der DDR und weltweit hatten diese Junge Welt-Werbung am nächsten Tag im Blatt, manche auf Seite eins (sogar das ND) – nur die Junge Welt nicht. Der Chefredakteur hatte den JW-Aufkleber auf dem Foto wegschneiden lassen. Er war der Meinung, wir sollten bescheidener sein.

jW-Archiv Landekapsel mit Junge-Welt-Werbung: Waleri Bykowski und Sigmund Jähn nach mehr als einer Woche im Weltraum

Lange blieben wir nicht in der Steppe, denn die Kosmonauten mussten nach Baikonur zur Untersuchung. Wir wussten da noch nicht, dass sich beide bei der harten Landung verletzt hatten. Sigmund sollte noch bis ins hohe Alter hinein an Rückenproblemen leiden.

Abends saßen alle, außer Jähn und Bykowski, in Baikonur zusammen – mehrere Kosmonauten, die Such- und Bergungsmannschaften, wir Journalisten. Man hielt Reden und ließ die Gläser mit den berüchtigten »Sto Gramm« klingen. Vor mir stand eine übergroße Flasche Nordhäuser Doppelkorn, die ich vorausschauend mitgebracht hatte. Je länger wir saßen – es war sehr lange –, um so weiter rutschte Alexej Leonow – ja, der Kosmonaut, der als erster Mensch, nur mit einer Leine gesichert, in den Weltraum stieg – ständig Witze erzählend in meine Richtung, also in Richtung Flasche. Wir schafften die Pulle fast allein. Leonow merkte man nichts an. Weshalb? Na, viel Training. So war das eben.