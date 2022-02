Chinesisches Dominosteinchen

jW

»Die nächste Weltfinanzkrise wird immer wahrscheinlicher«, lautete eine Überschrift im Berliner Tagesspiegel (9.2.2022). Das könnte von mir sein, denke ich in gewohnter Selbstüberschätzung. Aber nein, der dazugehörige Artikel stammt von einem seriösen Autor, nämlich Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Universität dazu. Der Mann tritt mit Eloquenz in Talkshows auf, ist einer der einflussreichsten Volkswirte im deutschen Politikbetrieb und galt sogar als möglicher Kandidat für das Bundeswirtschaftsministerium, wenn die SPD diesen schönen Posten nicht lieber Robert Habeck überlassen hätte.

Diese Kolumne soll aber nicht von Herrn Fratzscher, sondern von der nächsten Weltfinanzkrise handeln. Die kann nach dessen Meinung aus der wegen der Pandemie schwierigen Lage der Unternehmen weltweit und des Bankensystems resultieren. Zweitens könnten die häufiger werdenden Naturkatastrophen eine Finanzkrise auslösen, und drittens nähmen »überdies die globalen Ungleichgewichte bei den Schulden stark zu«. Fratzscher nennt dabei die private und die öffentliche Verschuldung. Wie auch immer, »China könnte als erster Dominostein fallen, dabei das globale Finanzsystem mitreißen und die Weltwirtschaft in die Knie zwingen«. Das ist die zentrale These Fratzschers.

Mit markanten journalistischen Floskeln schildert der Mann Chinas Probleme: Der »Immobiliensektor ist in China zu einem Pulverfass geworden«. »Der drohende Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande ist nur die Spitze des Eisbergs. Noch konnten die chinesische Regierung und ihre Zentralbank den Konzern retten. Aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Rettung die Probleme löst und es nicht noch zahlreiche andere Immobilienkonzerne gibt, die vor der Insolvenz stehen.« Aber Einseitigkeit lässt sich – ich hätte als Journalist fast geschrieben, dem »Kollegen« – Fratzscher, nicht vorwerfen, denn er zählt auch die Stärken Chinas auf: die »tiefen Taschen des chinesischen Staats«, die »umfassende Kontrolle über weite Teile des Finanzsystems« und den wohl größten Vorteil, den immer noch weitgehend geschlossenen Kapitalverkehr. Unser Tagesspiegel-Autor wird ausführlich, wenn er die Vorteile des chinesischen Finanzwesens beschreibt: In fast allen Finanzkrisen der Schwellenländer sei Kapitalflucht eines der größten Probleme gewesen, weil auch gesunde Unternehmen in die Insolvenz getrieben würden, wenn sie keine ausreichende Finanzierung mehr erhielten. In China sei das anders, »weil dort die Kreditvergabe nahezu vollständig durch einheimische Finanzinstitutionen erfolgt«. Außerdem würden die Kredite fast ausschließlich in einheimischer Währung vergeben, was der Zentralbank durch einen geschlossenen Kapitalverkehr die Möglichkeit gibt, eine Abwertung des Renminbi zu verhindern. Kurz: Fratzscher lobt, was er zuvor als »wenig modernes« Finanzsystem mit intransparenter staatlicher Regulierung getadelt hat, die »der Logik der Politik und nicht des Marktes folgt«.

Vielleicht will der DIW-Chef uns und der hohen Politik auf hinterhältig dialektische Art nahebringen, dass die nächste Krise deswegen kommt, weil jemand die Dominosteinchen des Weltfinanzsystems so dämlich modern aufgestellt hat, dass alle der Reihe nach kippen, wenn nur eines fällt – was mit geringer Wahrscheinlichkeit das relativ stabile China ist.