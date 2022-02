Ampel legt die Axt an

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance Immer mehr Menschen müssen im Alter mit zu wenig Geld auskommen

Finanzkapital und Regierung spielen sich die Bälle zu. Im Kabinett herrscht Einigkeit. Ab 2025 ist die Rente nicht mehr finanzierbar, denn die öffentlichen Kassen sind leer, und die Arbeiter bekommen einfach zuwenig Kinder, die aber für die Finanzierung gebraucht werden. Der zuständige Arbeitsminister Hubertus Heil beschwichtigt: Erstens werde die SPD für gutbezahlte Arbeitsplätze sorgen, und zweitens dürfen sich die Beschäftigten von ihrem bisschen Ersparten künftig noch etwas mehr vom Mund absparen, um ihr Glück im Alter auf den Kapitalmärkten zu suchen.

Nein, nein, heißt es vom Koalitionspartner, »die Aktienrente ist keine Zockerrente«, besänftigte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP Johannes Vogel am Mittwoch in der FAZ. Die Regierung habe mit der Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors – der verhindert, dass die Renten mit dem Lohnniveau steigen – nahezu sensationelles geleistet. Bislang war die Regelung bis 2025 ausgesetzt. Während die Löhne laut Prognosen des jüngsten Sozialversicherungsberichts der Regierung zwischen 2021 und 2035 um 53 Prozent steigen werden, dürfte das Rentenniveau im selben Zeitraum lediglich um 37 Prozent anwachsen. »Generationengerechtigkeit, die sich auf Milliardenbeiträge summiert«, jubelt Vogel. Garniert werden soll das kapitalgedeckte Versorgungsmodell mit einem rigiden Einwanderungssystem wie in Kanada – Migration ja, aber bitte nur gut ausgebildetes Fachpersonal. Bedürftige sollen bei der FDP schauen, wo sie bleiben.

Ziel der Ampel ist ein Staatsfonds nach dem Vorbild Schwedens, öffentlich verwaltet, aber gelenkt von »unabhängigen Profis«, die auf den internationalen Finanzmärkten spekulieren. Losgehen soll es mit einem Grundeinsatz von zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens. Perspektivisch ist das nur Spielgeld, mit dem Kompromiss im Koalitionsvertrag kann die FDP aber fürs erste leben.

Das darf Vogel auch, denn das Staatsfondsmodell könnte schneller vom Tisch sein, als man denkt. Die Finanzbranche in der BRD sitzt auf einem Berg voll Geld. Der deutsche Fondsverband BVI hat ein neues Rekordergebnis erzielt. Netto flossen den Finanzhaien im vergangenen Jahr 256 Milliarden Euro zu. Der jüngste Höchststand von 2015 wurde um ein Drittel übertroffen. Ganz oben auf dem Menü steht die Altersvorsorge, teilte der BVI zum Jahresauftakt am Donnerstag mit. Die Manager wollen sich entschieden gegen einen Staatsfonds als Teil der privaten Rente wehren, da dies eine »Wettbewerbsverzerrung« darstelle. Das Kapital fordert, die Ampel wird liefern.