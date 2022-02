Wie sie fliegt

Xinhua/imago images Eileen Gu fliegt Richtung Goldmedaille (Beijing, 8.2.2022)

Fistbump mit dem Trainer, kurze Umarmung. Zur Kante. Blick nach unten. Dann mit kontrolliertem Tempo, in leichtem Bogen zur Kür: viereinhalb Umdrehungen in einem Sprung, davon zwei Salti, mit der Hand am Ski. Saubere Landung rückwärts. Mehr geht nicht. Die 18jährige Freestylerin Eileen Gu hat am Dienstag (Ortszeit) bei den Olympischen Winterspielen in Beijing im Big-Air-Wettbewerb die erste Ski-Goldmedaille für Gastgeber China geholt. (jW)