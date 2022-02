Eldorado in Mainz

Sebastian Gollnow/dpa Sprudelnde Gewinne: Biontech konnte von der Coronapandemie außerordentlich profitieren

Ein besseres Geschäftsumfeld als die in Mainz ansässige Biontech SE kann man kaum haben: Nicht nur hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA angesichts der Coronapandemie erstmals mRNA-Impfstoffe kraft »Notfallzulassung« auf den Markt gebracht. Zugleich hält sie sämtliche Konkurrenzvakzine, die nicht von Privatkonzernen aus der EU und/oder den USA kommen, aus dem Spiel. Gute Kontakte an die Spitze der Kommission sorgen für volle Auftragsbücher. Darauf, dass fragwürdige SMS von Behördenpräsidentin Ursula von der Leyen im Zweifelsfall verschwinden, kann man sich verlassen.

Preise erhöhen

Darüber hinaus fließen aus Berlin zuverlässig millionenschwere Förderungen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten. Die Nachfrage bleibt im Land stabil auf hohem Niveau. Und wenn die USA auf die Freigabe der Impfstoffpatente drängen, zeigen EU und BRD, dass sie im Ernstfall sogar mal dem großen Bruder die Stirn bieten können. Schließlich ist Afrika mit seinen niedrigen Impfquoten ein gewinnträchtiger Markt, solange der Stoff aus dem Hause Biontech kommt. Der Preis pro Dosis des Biontech-Pfizer-Vakzins ist gerade von 15,50 Euro auf 19,50 Euro gestiegen. Zwar ist der Transport von mRNA-Impfstoffen wegen des Kühlungsbedarfs aufwendig und kostspielig, doch eine Produktionsstätte in Ruanda ist längst in Planung, Mitte des Jahres ist Spatenstich.

Unter diesen Bedingungen hätte sich der Mitbegründer des Pharma-Startups, Ugur Sahin, schon arg blöd anstellen müssen, hätte er es in den vergangenen beiden Jahren nicht in die Top ten der reichsten Deutschen geschafft. Er verfügt mittlerweile über ein Privatvermögen von rund 13,6 Milliarden US-Dollar (etwa 11,9 Milliarden Euro). Möglich, dass die Bewunderung mancherorts im globalen Süden ihre Grenzen kennt – in Rheinland-Pfalz bekommt man für so was den Landesverdienstorden. Schließlich hätten Sahin und seine Mitgründerin Özlem Türeci »unzählig vielen Menschen das Leben gerettet«, so Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer (SPD) in ihrer Laudatio während der Preisverleihung Ende Januar.

Die Beliebtheit der Biontech-Milliardäre in der rheinland-pfälzischen Politik dürfte auch am satten Plus bei den Steuereinnahmen liegen, das mit den extremen Zuwächsen bei den Biontech-Geschäftszahlen einhergeht. Lag der Umsatz des Unternehmens im Vorcoronajahr 2019 noch bei 108 Millionen Euro, waren es 2020 schon 482 Millionen. 2021 brachte es der Konzern allein im dritten Quartal auf 6,1 Milliarden. Auch für das laufende Jahr sind angesichts der Inzidenzrekorde neue Umsatzhöchststände in Sicht. Nach »vollständig impfen« ist Boostern, Kinderimpfung und wieder Boostern angezeigt. Und das Biontech-Pfizer-Vakzin bringt es in der EU auf einen Marktanteil von 80 Prozent. In den USA sind es immerhin 74 Prozent.

Arbeitsrecht aushebeln

Sahin peilt deshalb mit dem Coronaimpfstoff im laufenden Jahr einen Umsatz von 16 bis 17 Milliarden Euro an. Für die rheinland-pfälzische Landeskasse würde das ein Plus von rund einer Milliarde gegenüber früheren Jahren bedeuten, nachdem das Land dank Biontech bereits 2021 beim Länderfinanzausgleich vom »Nehmer« zum »Geber« geworden ist: Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung Mitte Januar berichtete, hatte Rheinland-Pfalz 2019 noch 334 Millionen Euro bezogen, während bis November 2021 insgesamt 155 Millionen auf dem Geberkonto verbucht worden seien.

Dagobert-Duck-Feeling herrscht dank des Erfolgsunternehmens auch im Mainzer Stadtrat vor. Denn ähnlich wie im Land war man auch in der Landeshauptstadt, wo Biontech seinen Hauptsitz – Adresse: An der Goldgrube 12 – hat, bis zuletzt fette Haushaltslöcher gewohnt. 2021 bescherte das gewaltige Gewerbesteueraufkommen Biontechs der Stadtkasse statt des erwarteten Defizits einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro.

Also nur Gewinner im globalen Norden? Nun, wenn es darum geht, den Beschäftigten ihren Teil vom Kuchen zu servieren, stößt die Menschenliebe der Biontech-Führung auch hierzulande an Grenzen. Laut der Gewerkschaft IG BCE klagen Beschäftigte über intransparente Vergütungsstrukturen und Arbeit an der Belastungsgrenze. Tarifverträge gibt es nicht, und Gesprächsangebote der Gewerkschaft werden seit Jahren ausgeschlagen. Die Rechtsform der europäischen SE ist gerade unter Startups eine beliebte Methode, um nationalstaatlich verankerte Arbeitsrechte zu umgehen.