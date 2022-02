Eiertanz um Teilimpfpflicht

Matthias Balk/dpa Impfpflicht für Mediziner und Pfleger soll auch in Bayern umgesetzt werden (Asklepios-Klinik Gauting, 19.11.2021)

Die bayerische Staatsregierung will die ab dem 15. März geltende Coronaimpfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen nun doch zügig umsetzen. Bayern halte deren Einführung nach wie vor für eine gute Idee, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk, die Umsetzung werde sich aufgrund offener Fragen nur um ein »paar Wochen« verschieben. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zu Wochenbeginn noch von »großzügigsten Übergangsregelungen« gesprochen, was »de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs« hinauslaufe.

»Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern«, hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) deswegen Söder am Mittwoch abend über Twitter attackiert. Es sei Aufgabe des Bundesjustizministers, bestehende Rechtsunsicherheiten zu klären, versuchte sich derweil CSU-Generalsekretär Markus Blume unter Verweis auf »Dilettantismus« der Ampelparteien aus der Verantwortung für die von den Unionsparteien mit beschlossene Regelung zu stehlen.

Der Bundestag hatte die einrichtungsbezogene Impfpflicht am 10. Dezember beschlossen – in der damals unter Virologen vorherrschenden Annahme, dass die Impfung nicht nur dem Eigenschutz diene, sondern Geimpfte das Virus auch kaum weiterverbreiten würden. Letzteres ist durch die später losgebrochene Omikronwelle widerlegt worden. Doch weder die Ampel- noch die Unionsparteien wollen eingestehen, dass ihr Beschluss auf einer überholten wissenschaftlichen Grundlage beruht.

Derweil hat der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) deutlich gemacht, nicht für die Kontrolle und Durchsetzung einer geplanten allgemeinen Impfpflicht zur Verfügung zu stehen. Entsprechende Pläne finden sich im Gesetzentwurf einer Gruppe von Abgeordneten aus den Ampelparteien für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Doch ihre Einhaltung zu gewährleisten sei »Aufgabe des Staates«, so ein GKV-Sprecher gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag.