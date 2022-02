Nachschlag: Turmbau zu Berlin

imago images/PEMAX Der Alexanderplatz ist mit seiner Weltzeituhr einer der beliebtesten Treffpunkte Berlins. Jetzt soll er noch weiter zugebaut werden

Der Städtebau erteilt Auskunft über Zuschnitt und Zustand von Staat und Nation im Wandel der Zeiten. Das Antlitz des Berliner Alexanderplatzes hat sich im Laufe der Jahrhunderte mehrfach radikal verändert. Wer sich historische Aufnahmen des ursprünglichen Paradeplatzes aus der späten Kaiserzeit oder der Weimarer Republik vor Augen führt, der wird Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren. Auf die Zerstörungen des Weltkriegs folgten Bauensembles nach den architektonischen Maßgaben sozialistischer Gestaltung. Nach der »Wende« wiederum herrschte Goldgräberstimmung kapitalistischer Investoren. Das großflächige Areal sollte mit Hochhäusern zugebaut, der Bestand hinweggefegt werden. Die Pläne lagen lange auf Eis, die Sache schien sich nicht zu lohnen. In einer inzwischen komplett durchgentrifizierten Stadt aber schon. Seit dem vergangenen Jahr wird an drei Stellen gebaut, an jeder entstehen Büro- und Luxuswohntürme von 130 bis 150 Metern Höhe. Es sollen nicht die letzten sein. (brat)