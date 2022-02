ZUMA Press/imago/Montage jW

Ziel nicht vergessen

Zu jW vom 25.1.: »Eine letzte Chance«

Einmal im Urlaub vor vielen Jahren sah ich unterwegs nach einem herrlichen Tag Gewitterfronten auf mich zuziehen – aus gleich drei Richtungen. Unter Bäumen Zuflucht suchen wäre gefährlich gewesen, also lief ich, so schnell ich konnte, und schaffte es gerade noch zum Bahnhof, als die Wolken zusammentrafen und es herabschüttete. Heute sehe ich die ganze Welt dreifach von Katastrophen gefährdet! Bedrohung eins: die Zerstörung der Umwelt, durch steigende Fluten, Gletscherabschmelzen, Müllberge, Dürren, Wüsten statt Regenwäldern. Bedrohung zwei: immer härtere Bedingungen für arbeitende Menschen, für Kinder, Rentner, Kranke. Sozialbudgets gekürzt, Arbeitsplätze abgebaut, Kleinbauern beraubt, Verzweiflung und Wut geschickt in Rassismus und Kommunistenhass umgelenkt und zum Faschismus geführt. Bedrohung drei: Immer mehr Waffen, Drohungen, inszenierte Konflikte und Provokationen, die direkt zu einem Krieg führen können, der sämtliche anderen Probleme löst – indem er die Menschheit unter atomarem Fallout verrecken lässt. Hinter allen drei Bedrohungen steht aber das »eine Prozent«, eine Meute von Millionären und Milliardären, die weit mehr als die Hälfte des Weltvermögens besitzt, aber damit noch nicht zufrieden ist – denn jedes solche Monstrum muss wachsen, oder es wird selbst verdrängt. Ob Colagetränke oder Saatgut, Bayer oder BASF, Arzneien oder Autos, Verlage oder Filmindustrie, ob beim Wohnungsbesitz oder bei Krankenhäusern, ob Amazon, Facebook, Apple oder Google, Boeing oder Airbus, Rheinmetall oder Lockheed – sie treiben uns in den Abgrund. Jede linke Partei muss das erkennen, und ihre ganze Arbeit muss darauf zielen, diese gierigen Riesen zu entmachten – also zu enteignen. Jene, die von der Arbeit anderer obszön fett wurden, sollen gern zum Mond oder Mars fliegen! Das verlangt nach einer Volksbewegung, nach Demos auf der Straße, Lohnkämpfen in den Betrieben, einem Stopp aller Zwangsräumungen, man muss immer am Kampfort sein, sichtbar und trotzig, mit Witz, Humor, Lächeln, Liedern, Mitgefühl, auch mit Hilfe jener in den Parlamenten (deshalb ist die Rettung der Partei Die Linke dringend nötig)! Aber immer mit dem Ziel im Auge, die Verursacher der drei großen Bedrohungen zu enteignen – bevor die drei Stürme uns vernichten!

Victor Grossman, Berlin

Vorurteile ablegen

Zu jW vom 7.2.: »›Kurdische Autonomie soll beendet werden‹«

Der Interviewer benutzt wiederholt den Begriff »Demokratische Föderation Nord- und Ost­syrien«, doch als Syrerin rate ich jW ab, solche Begriffe zu benutzen. In Syrien gibt es noch keinen Föderalismus! Ob er kommt oder nicht, das ist nicht der Job des Westens (egal, ob von rechts oder links), sondern das sollte eine syrische demokratische Entscheidung sein (…). Selbst die Medien der Autonomieverwaltung in Nord- und Ostsyrien schreiben mittlerweile nicht mehr von einer »Demokratischen Föderation«! Zum Inhalt des Interviews: Der Gesprächspartner trägt leider an manchen Stellen eine ethnische und nicht objektive Analyse vor, was nicht zum marxistischen Kurs der jW passt. Zum Beispiel sagt er: »Es gibt in der islamischen Welt noch immer genug Menschen, die die Ideologie des IS teilen.« Da scheint es dem Autor unwichtig bzw. ist ihm nicht bewusst, welche Bedeutung die westlichen Geheimdienste einer Wiederbelebung des »Islamischen Staats« (IS) in Syrien und im Irak im Zusammenhang mit dem US-Plan zumessen, sich schrittweise zurückzuziehen! (…) Zur Frage, wohin die IS-Kämpfer fliehen, heißt es: »In der Region gibt es eine konservative sunnitisch-arabische Bevölkerung, die keine größeren Konflikte mit dem IS und ähnlichen Organisationen hat.« Meine Freunde aus dem Osten des Landes haben mir erzählt, dass die Autonomieverwaltung sich bemüht, gegen solche Vorwürfe gegen die Araber in der Region vorzugehen, weil ihr bewusst ist, dass sie einfach falsch und überdies schädlich für ein friedliches Zusammenleben in der multiethnischen Region sind. Die dadurch geschürten Spannungen machen es sogar schwerer für die Autonomieverwaltung zu regieren!

Dunia Alnasser, per E-Mail

Respekt bewahren

Zu jW vom 7.2.: »Pech für Pechstein«

Es erschließt sich mir nicht, warum jW in die Mainstreamnörgelei über das IOK einfällt. Thomas Bach hat in seiner Eröffnungsrede bei der Olympiade stark den olympischen Geist betont (…). Zu wünschen wäre es, wenn möglichst viele über seine Worte nachdenken: »In unserer zerbrechlichen Welt, in der Spaltung, Konflikte und Misstrauen zunehmen, zeigen wir der Welt: Ja, es ist möglich, erbitterte Rivalen zu sein und gleichzeitig friedlich und respektvoll miteinander zu leben.» Die Sorgen um die Politisierung des Sports sind berechtigt. Die Politiker, die die Spiele in Beijing boykottieren, konnten einen Boykott durch ihre Sportler nicht durchsetzen. Politische Hetze gegen das Gastgeberland finden wir aber leider bei fast allen sportlichen Berichterstattungen über die Olympiade. Die Kommerzialisierung des IOK ist übrigens nicht Bach, sondern seinem Vorgänger anzulasten.

Horst Neumann, Bad Kleinen

Desaster beenden

Zu jW vom 7.2.: »Noch mal eine Milliarde mehr«

Man erinnere sich bitte, dass dieses Irrsinnsprojekt »Stuttgart 21« gegen alle berechtigten Einwände, begründeten Warnungen und vehementen zivilen und endlosen juristischen Widerstände nicht etwa aus verkehrstechnischen oder -logistischen Gründen unter anderem von den verlogenen Grünen brachial durchgesetzt wurde und weiter als »alternativlos« favorisiert wird. Der einzige und wahre Grund ist der Zugriff auf die durch die Verlegung des Bahnhofs in den Untergrund in bester Citylage für die Spekulanten freigewordenen Grundstücke. Möge man diese also enteignen und auf diesem Areal gemeinwohlorientierten, sozialen und ökologischen Stadtumbau vornehmen, dann ließe sich aus diesem Desaster am Ende wenigstens doch noch etwas Positives ableiten.

Reinhard Hopp, Berlin