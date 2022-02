Hetze angeprangert

Zur Kampagne von Rechtsaußen- und Springer-Medien gegen die VVN-BdA erklärte Heike Hansen, Stadträtin der Fraktion »Die Linke Liste« in Oberhausen, am Mittwoch:

Die VVN-BdA wurde von Überlebenden der Schoah gegründet und setzt sich seit Jahrzehnten durch Geschichtsarbeit und soziale Proteste gegen alte und neue Rechte ein. Dieses Engagement ist absolut zu begrüßen und unersetzbar. Sie ist eine wichtige Bündnispartnerin für viele Initiativen und auch Die Linke, um die Verbrechen in der NS-Zeit weiter aufzuarbeiten und sich mit mahnendem Gedenken gegen Rassismus und jede Form von Diskriminierung zu stellen. Wir erteilen dieser Hetzkampagne eine klare Absage und erklären uns solidarisch mit der VVN-BdA, mit der uns auch in Oberhausen viele Jahre gemeinsame Arbeit und Projekte verbinden. Viele Gedenkorte, Ausstellungen und Stolpersteinverlegungen wären hier ohne die Expertise der VVN-BdA wohl kaum realisiert worden. Und genau dagegen richtet sich diese politische Attacke von rechts, die von allen demokratischen Kräften eindeutig zurückgewiesen werden sollte. Aus diesem Grund erkläre ich heute meinen Beitritt in die VVN-BdA und hoffe, dass sich viele Menschen in Oberhausen anschließen.

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, verurteilt die Aussage des britischen Komikers Jimmy Carr, der in seinem auf dem Streamingdienst Netflix ausgestrahlten Programm »His Dark Materials« den Völkermord an Sinti und Roma als etwas Positives bezeichnet hat:

Wenn der britische »Unterhaltungskünstler« Jimmy Carr glaubt, es sei angebracht, beleidigende Witze über das Leid von 500.000 ermordeten Sinti und Roma zu machen, nur um sich anschließend selbst als Opfer der »Cancel Culture« im öffentlichen Diskurs präsentieren zu können, dann offenbart er damit vor allem seine Menschenverachtung gegenüber den Opfern des Holocaust. Bei uns deutschen Sinti und Roma gibt es keine Familie, die nicht Angehörige im Holocaust verloren hat. Von meiner Familie waren es 13 Personen, darunter meine Großeltern. Der Holocaust war, wie er weiß, kein Witz.

Jimmy Carr weiß auch, dass ein Großteil seines Publikums seine nachgeschobene pädagogische Erklärung, er habe auf den oftmals unbekannten Völkermord an den Sinti und Roma hinweisen wollen, nicht ernst nimmt. Bei ihnen bleibt nur die billige Pointe hängen, die tiefsitzenden antiziganistischen Hass bedient.

Künstlerinnen und Künstler, die im Rampenlicht stehen und viele Menschen erreichen, haben eine große Verantwortung. Genauso die Konzerne wie Netflix, die solche Ausfälle verbreiten. (…) Jimmy Carr will durch einen billigen Witz, der im übrigen nicht sein erster Ausfall gegen die Angehörigen der Minderheit war, nicht nur die Überlebenden des Holocaust an den Sinti und Roma und deren Nachkommen verhöhnen, er vergiftet das gesellschaftliche Klima und trägt gefährlich zur Spaltung unserer Gesellschaft bei.

Er glaubt darüber hinaus, bestimmen zu können, was Menschen lustig zu finden haben und was nicht. Ich appelliere auch an die Medien, die jetzt in aller Welt über diesen Zwischenfall berichten, auch in Zukunft ihren Blick auf den weltweit zunehmenden Antiziganismus zu richten, der aufgrund der Geschichte genauso zu ächten ist wie der Antisemitismus.