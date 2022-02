Notbremse jetzt!

Thibault Camus/Pool via REUTERS Macron fordert von Putin Gespräche auf Augenhöhe, gleichzeitig pumpt Frankreich die Ukraine mit Waffen voll

Die Ukraine mit Waffen »vollpumpen«, wie Wladimir Putin am Montag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Emmanuel Macron formulierte, und zugleich behaupten, das bedrohe niemanden, ist das Modell, nach dem der Westen seit mehr als 30 Jahren insgesamt seine Beziehungen zu Russland gestaltet. Macron will mit Moskau von gleich zu gleich sprechen, Frankreich gehört aber seit 2014 nach den USA zu den größten Rüstungslieferanten für Kiew, wie die Neue Zürcher Zeitung am Mittwoch unter der Überschrift »Was die Ukraine an Waffen vom Westen erhielt« schilderte. Das förderte dort nicht den Willen, die eigenen Verpflichtungen aus den Minsker Vereinbarungen wahrzunehmen, sondern Gelüste nach Revanche für die Niederlagen im Donbass. 2021 hielt Kiew die Zeit für einen »Blitzkrieg« gekommen, zumal das NATO-Großmanöver »Defender 2021«, für das Tausende US-Soldaten über den Atlantik transportiert wurden, lief. Moskau reagierte mit Truppenkonzentrationen.

Das hat den Übermut in Kiew gedämpft, aber noch lange nicht die Arroganz der Paten im Westen. Sie haben die Aufmarschpolitik gegenüber Russland seit mehr als 30 Jahren vorangetrieben, nun scheint es zum ersten Mal einigen zu dämmern, in welche Gefahr sie die Welt gebracht haben. Der Schriftsteller Eugen Ruge vergleicht die Lage richtigerweise am Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung mit der von 1983, als ein sowjetischer Offizier die Meldung von auf die Sowjetunion anfliegenden US-Raketen ignorierte und wahrscheinlich die Welt rettete.

Die Sicherheitsgarantien, die Putin fordert, sind eine friedenserhaltende Notbremse. Sie muss jetzt gezogen werden. Offenbar begreifen das einige im Westen, Macron deutete das jedenfalls an. Er schlug in Moskau Verhandlungen über eine neue Sicherheitspolitik in Europa vor. In einigen Medien war deswegen von »Hoffnungen« die Rede, Friedensaktivist Willi van Ooyen nannte die Gipfeldiplomatie einen »Hoffnungsschimmer«. Allerdings gibt es enorme Gegner: Eine Änderung der jahrzehntelangen Politik gegenüber Russland bedeutet faktisch die Aufgabe des Selbstverständnisses von NATO und EU seit 1990. Das lässt sich mit »strategischer Ambiguität«, also unklar reden und zugleich aufrüsten, wie Olaf Scholz die Haltung der Bundesregierung zusammenfasste, nicht machen. Das wäre die Fortsetzung der 30jährigen Fahrt in die Sackgasse.

Um die Ukraine gehe es Putin nicht, hatte Macron vor seiner Moskau-Reise gesagt, sondern um »die Regeln des Zusammenlebens mit der NATO und der EU«. Das ist der Punkt. Wenn aber zum Beispiel EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Handelsblatt triumphierend verkündet, die EU sitze gegenüber Russland »am längeren Hebel«, es liege alles an Sanktionen bereit, um die »russische Wirtschaft noch brüchiger« zu machen, ist auch klar: Wer auch nur Entspannung mit Russland will, hat mächtige Gegner. Von der Leyen: »Es geht vor allem um Flüssiggas«.