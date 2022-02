Londons Staatsterror

Dylan Martinez/REUTERS Unterstützt vom britischen Geheimdienst: Wandbild der loyalistischen UFF-Paramilitärs in Belfast

Am 5. Februar 1992 eröffneten Loyalisten das Feuer in einem Wettbüro in Südbelfast. Fünf Personen starben, neun weitere wurden teilweise schwer verletzt. Die Opfer waren allesamt Katholiken. Zur Tat bekannten sich die Ulster Freedom Fighters (UFF), ein Tarnname der Ulster Defence Association (UDA). Das Wettbüro Sean Graham lag an der Lower Ormeau Road am Rande einer katholischen Enklave in Südbelfast.

In einem Bericht, den die Polizeiombudsfrau Marie Anderson zum 30. Jahrestag des Massakers am Dienstag veröffentlichte, wird nun belegt, dass mindestens zwei der UDA/UFF-Attentäter Agenten des britischen Geheimdienstes waren. Eine der Waffen, die bei dem Überfall verwendet wurden, war zuvor von der Polizei an einen loyalistischen Informanten als »deaktivierte« Waffe übergeben worden. Sie wurde wie eine Browning-Pistole von der UDA/UFF wieder brauchbar gemacht, und mit ihr wurden Jack Duffin, Peter Magee, William McManus, James Kennedy und Christy Doherty getötet.

Bei der Veröffentlichung des 344seitigen Berichts der »Operation Achille« betonte Anderson, sie sei »zutiefst besorgt« über das Ausmaß und den Umfang des Versagens, das sie bei ihrer Untersuchung von Morden und Mordversuchen der UDA in Südbelfast zwischen 1990 und 1998 aufgedeckt habe.

Für den Bericht wurden acht loyalistische Angriffe untersucht, die UDA/UFF zwischen 1990 und 1998 zugeordnet werden. Elf Personen wurden bei den Angriffen ermordet. Bereits im Januar veröffentlichte Anderson den Bericht der »Operation Greenwich«. Dieser befasste sich mit den Aktivitäten der Nordwesteinheit der UDA/UFF in den Grafschaften Armagh, Tyrone und Donegael zwischen 1989 und 1993. Damals hatte Anderson erklärt, es gebe Beweise für »kollusives Verhalten« einiger Beamter bei der Ermordung von 19 Personen und dem versuchten Mord an zwei weiteren Menschen. Als Kollusion wird die Zusammenarbeit des britischen Staats mit loyalistischen Todesschwadronen bezeichnet.

Nach der Veröffentlichung des neuen Berichts bestätigte Anderson, dass nun acht UDA/UFF-Mitglieder identifiziert werden können, die zur Zeit der Morde oder »in unmittelbarer zeitlicher Nähe« für den britischen Geheimdienst gearbeitet haben. Sie waren für zumindest 27 Morde verantwortlich.

Der Bericht belegt zudem, dass die Polizei nach dem Massaker in dem Wettbüro Beweise bewusst vernichtete. Loyalisten erhielten vom britischen Geheimdienst ab 1987 Waffen, mit denen 1991 Aidan Wallace ermordet wurde. Zwei Männer, die damals in Südbelfast für die republikanische Partei Sinn Féin arbeiteten, wurden nicht gewarnt, obwohl die Polizei Informationen besaß, dass ein Anschlag auf sie geplant war. Ebenso weigerte sich der Geheimdienst, mit Polizisten, die die Morde aufzuklären versuchten, zusammenzuarbeiten.

Anderson folgert daraus, dass der Geheimdienst »die Augen vor Mitarbeitern verschloss, die an Morden und anderen schweren Verbrechen beteiligt waren«. Niall Murphy, Anwalt der Hinterbliebenen, betonte: »Dieser vernichtende Bericht liefert noch mehr unwiderlegbare Beweise für die Kollusion des Staates.«

Der Soziologieprofessor Robert White von der Indian University erforscht seit Jahren die britischen staatsterroristischen Verbrechen in Nordirland. Im jW-Gespräch erklärte er: »Dieser Bericht ist eine willkommene Ergänzung für diejenigen, die versuchen zu verstehen, was in Nordirland passiert ist. Angesichts der vielen Vorwürfe bezüglich geheimer Absprachen und einer Politik der gezielten Erschießungen hoffe ich, dass die Ergebnisse zu einer gründlicheren Überprüfung der Ereignisse vor den 1990er Jahren anregen.«

Wie eng die Verbindungen zwischen loyalistischen Paramilitärs und Politikern bis heute sind, zeigte sich erst kürzlich. Am 31. Januar traf sich DUP-Chef Jeffrey Donaldson mit der UDA und anderen loyalistischen Paramilitärs, um das weitere Vorgehen gegen das »Nordirland-Protokoll« zu besprechen. Nur zwei Tage später verkündete DUP-Landwirtschaftsminister Edwin Poots das Ende der Warenkontrollen an Häfen, Paul Givan trat als DUP-Regierungschef zurück und stürzte damit Nordirland in eine schwere politische Krise.