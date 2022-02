Rassistischer Angriff

Dilan Sözeri/Instagram.com/Bildschirmfoto Dilan Sözeri berichtet aus dem Krankenhaus über den rassistischen Angriff

»Berlin: Sechs Fahrgäste schlagen Maskenverweigerin krankenhausreif«, so lautete die Schlagzeile der Berliner Zeitung am vergangenen Sonntag. Die Gegendarstellung der als »Maskenverweigerin« betitelten jungen Frau klingt anders: »Mein Name ist Dilan Sözeri, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Berlin und wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin«, sagte Sözeri in einem am Dienstag auf Instagram veröffentlichten Video.

Mehrere alkoholisierte Männer und Frauen hatten Sözeri vergangenen Sonnabend in der Tram und an der Haltestelle rassistisch beschimpft, angegriffen und geschlagen. Geistesgegenwärtig filmte sie Teile des Angriffs mit ihrem Handy. Von den zusehenden Personen schritt niemand ein, wie auf dem Handyvideo zu sehen ist.

In der Berichterstattung von Polizei und bürgerlichen Medien wie unter anderem der Springer-Blätter B. Z. und Welt und auch des RBB wirkte es so, als wäre Sözeri angegriffen worden, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Das möchte die 17jährige, die seit dem Angriff mit einer Gehirnerschütterung, einem Bauchtrauma und mehreren Prellungen im Krankenhaus behandelt wird, nicht auf sich sitzen lassen.

Die Berliner Polizei räumte in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung ein, dass im Rahmen der Sichtung des vorhandenen Videomaterials sowie weiterer Ermittlungen festgestellt werden konnte, dass die Jugendliche beim Ein- und Aussteigen aus der Tram eine Mund-Nase-Bedeckung getragen habe und »diese lediglich bei dem auf die rassistischen Beleidigungen folgenden Streitgespräch mit den sechs Erwachsenen kurzfristig nach unten gezogen hatte«. Die sechs tatverdächtigen Erwachsenen hätten überwiegend keine Mund-Nase-Bedeckungen getragen.