Moskau sieht Fortschritte

Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa Duda, Macron und Scholz (v. l. n. r.) nach dem Dreiergipfel am Dienstag abend in Berlin

Moskau hat erneut betont, dass es kein Interesse an einer Eskalation des »Ukraine-Konflikts« hat. Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, würdigte am Mittwoch die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die Umsetzung des Minsker Friedensplans als einzigen Weg zu einer Beilegung des Konflikts bezeichnet hatte. »Das ist richtig. Und das ist ein Pluspunkt«, erklärte Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Macron hatte tags zuvor in Kiew nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij Beratungen zur Umsetzung des Friedensplans angekündigt. Gespräche zwischen Vertretern Russland und der Ukraine auf Beraterebene im sogenannten Normandie-Format unter Teilnahme Frankreichs und Deutschlands sollen an diesem Donnerstag in Berlin stattfinden, wie auch Peskow am Mittwoch bestätigte.

Moskaus Vizeaußenminister Sergej Rjabkow beklagte derweil am Mittwoch laut Interfax, dass der Westen die Ostseepipeline Nord Stream 2 als Druckmittel nutze. Es sei ein »politischer Zirkus, den der Westen veranstaltet«, so Rjabkow. »Dies ist leider ein Spiegelbild der bestehenden Realitäten in Europa und in der NATO.«

Auch die Ukraine sieht die verstärkten diplomatischen Bemühungen positiv. Am Mittwoch erklärte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba im Fernsehen: »Die Diplomatie funktioniert und bremst die aggressiven Absichten Russlands.« Zugleich betonte er, die Sanktionsdrohungen gegenüber Moskau sowie die mehr als 1.000 Tonnen an Kiew gelieferter Munition und Waffen täten ihr übriges.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte derweil am Mittwoch in Berlin die »Doppelstrategie aus Dialog und Abschreckung«. Bei einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte er, die Hoffnung sei, dass durch die Intensität der Diplomatie und die Ankündigung harter Sanktionen die Sicherheit in Europa gewährleistet werden könne.

Bereits am Dienstag abend hatte sich Scholz mit Macron sowie dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda zu einem »Dreiergipfel« in Berlin getroffen. Dabei betonten die Politiker ihre Bereitschaft, »sich konstruktiv in substantielle und ergebnisorientierte Gespräche über Sicherheitsfragen von beiderseitigem Interesse einzubringen.«