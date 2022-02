»Bisher haben wir 216 Personen freigekauft«

Andreas Gora/imago Doppelt und dreifach bestraft: Wer aus Armut schwarzfährt und dabei erwischt wird, landet nicht selten im Knast (JVA Berlin-Moabit, 2018)

Seit Anfang Dezember gibt es den sogenannten Freiheitsfonds, der Menschen aus dem Gefängnis freikauft. Wen unterstützen Sie und wie finanziert sich das Ganze?

Wir befreien Menschen, die im Gefängnis gelandet sind oder kurz davor sind, weil sie ihre Strafe fürs Fahren ohne Fahrschein nicht zahlen können. Das finanziert sich über Zuwendungen von Privatpersonen. Bisher haben mehr als 5.000 Personen Geld in den Freiheitsfonds eingezahlt.

Wie kann ein Antrag gestellt werden, und wer wendet sich an Sie?

Auf der Website des Freiheitsfonds haben wir eine Einverständniserklärung bereitgestellt, die von den Betroffenen ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Dazu brauchen wir einen Nachweis, dass es sich bei der Strafe ums Fahren ohne Fahrschein handelt. Auf diese Weise bekommen wir Rückmeldungen von Betroffenen und Angehörigen direkt, aber auch von Sozialdiensten, Kliniken, Vereinen und von Gefängnissen. Die Betroffenen sind eigentlich in allen Fällen arm, viele sind auch in therapeutischer Behandlung, teils werden sie von der Polizei direkt aus einer Klinik abgeholt und ins Gefängnis gebracht. Es haben sich auch schon Betroffene gemeldet, deren Kinder vom Jugendamt abgeholt wurden, damit die Elternteile in den Knast gehen können.

Wie läuft so eine Befreiung, also die Auslösung aus dem Gefängnis, konkret ab?

Wir erhalten idealerweise per Mail oder sonst auch per Fax oder Post die Einverständniserklärung und einen Nachweis, beispielsweise einen Straf- oder Haftbefehl, aus dem die Straftat ersichtlich wird. Die prüfen wir und können dann den noch offenen Geldbetrag an die Kontoverbindung des Gefängnisses oder der Staatsanwaltschaft überweisen. In dem Moment, in dem das registriert wird, kann die Betroffene aus dem Gefängnis entlassen werden.

Es erscheint schon etwas grotesk, wenn eine Justizvollzugsanstalt darum bittet, eine inhaftierte Person freizukaufen. Läuft ihr Projekt Gefahr, Teil dieser repressiven Mechanismen zu werden?

Diese Gefahr gibt es grundsätzlich. Wir finden es aber gut, wenn sich Bedienstete aus dem Justizvollzug an uns wenden, weil wir Betroffene dann besonders schnell freikaufen können. Wer in Gefängnissen arbeitet, sieht ja aus erster Hand, wie kaputt das System ist. Der »Schaden«, der im Einzelfall entstanden ist, liegt in der Regel bei fünf oder zehn Euro, am Ende sind die Menschen teils monatelang in Haft. Das Problem dabei liegt vor allem an den politischen Vorgaben. Aber das System kann sich nicht auf uns verlassen. Der Freiheitsfonds zeigt, wie einfach der Straftatbestand außer Kraft gesetzt werden kann. Wenn er ins Gegenteil verkehrt wird, lösen wir ihn wieder auf.

In welchem Umfang konnten Sie seit Dezember Unterstützung leisten?

Bisher haben wir 216 Personen freigekauft und dafür knapp 243.000 Euro Geldstrafen gezahlt. Rechnet man die gesparten Hafttage zusammen, konnte der Freiheitsfonds insgesamt knapp 47 Jahre Haft auslösen. Auch wenn das nicht Kern des Projekt ist: Geht man davon aus, dass ein Hafttag den Staat rund 150 Euro kostet, spart der Staat damit außerdem rund 2,6 Millionen Euro – Geld, das viel sinnvoller beispielsweise in Sozialarbeit investiert werden könnte.

Vermutlich kommen die meisten Betroffenen aus Großstädten. Stimmt das, und gibt es auch Bedarf in Kleinstädten?

Die Anträge kommen aus ganz Deutschland. Der Schwerpunkt liegt zwar auf Großstädten, was aufgrund der Bevölkerungsdichte logisch ist. Aber auch in eher ländlichen Gebieten haben wir schon Menschen freigekauft. Ein wirklich repräsentatives Bild über die Verteilung von Gefangenen haben wir aber nicht – oft hängt es von einzelnen engagierten Personen ab, ob wir von Betroffenen erfahren oder nicht.

Erhoffen Sie sich von der neuen Bundesregierung Schritte, die den Straftatbestand »Erschleichung von Leistungen« endlich abschaffen?

Sämtliche Experten, ob in der Rechtswissenschaft oder in der Praxis, sind sich einig, dass der Straftatbestand endlich weg muss. Aber von alleine wird er nicht verschwinden, auch wenn die Ampelkoalition sich diese Möglichkeit offenhält. Wir müssen Druck aufbauen, damit vor allem vom zuständigen Bundesjustizministerium jetzt auch Taten folgen.