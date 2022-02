Gegen Erdogans Agenten

CHROMORANGE/imago

Vermummte Personen haben in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche die Scheiben der Zentrale des islamischen Dachverbandes ATIB im Wiener Gemeindebezirk Favoriten mit einem Hammer attackiert. Mindestens zehn Scheiben gingen zu Bruch, weitere wurden beschädigt. Fatih Yilmaz, der Vorsitzende des Verbandes, der ausgeschrieben »Türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich« heißt, sprach anschließend von »Muslimfeindlichkeit, Terrorismus und Rassismus«. Freiheit der Religionsausübung sei »ein hohes Gut unserer Demokratie, und Orte der Religionsausübung dürfen keine Zielscheibe von Hass sein«, verurteilte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) den Angriff. Der Großteil der österreichischen Medien schloss sich unhinterfragt der Linie an, dass es sich um einen muslimfeindlichen und rassistischen Anschlag gehandelt habe.

Dem widerspricht ein Bekennervideo, für dessen Authentizität schon spricht, dass sich die Angreifer beim Einschlagen der Scheiben selbst gefilmt haben. Das mit kurdischer revolutionärer Musik unterlegte Video enthält Parolen zur Solidarität mit dem kurdischen Freiheitskampf und der nordsyrischen Selbstverwaltungsregion Rojava sowie Aufnahmen von Demonstrationen gegen die türkische Kriegspolitik. Ein Bekennerschreiben auf der Plattform Emrawi gibt Aufschluss. »Derzeit bombardiert die türkische Armee Kurdistan, insbesondere die freien Gebiete Sengals, das Flüchtlingslager Mexmur und die Region um Derik«, heißt es darin unter Verweis auf die stundenlangen Luftangriffe im Nordirak und Nordostsyrien in eben jener Nacht. ATIB sei als »verlängerter Arm der Türkei« und »Propagandatool« des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan »Akteur der kriegstreiberischen und kurdenfeindlichen Hetze«, wird die Aktion gegen den Islamverband begründet.

Die Anfang der 1990er Jahre gegründete ATIB ist der größte Islamverband in Österreich und umfasst nach eigenen Angaben derzeit 62 örtliche Moscheevereine mit rund 100.000 Mitgliedern. In seinen Moscheen sind aus Ankara entsandte Religionsbeamte der türkischen Religionsbehörde Diyanet tätig. ATIB in Österreich und ihr Schwesterverband DITIB mit über 900 Moscheevereinen in Deutschland hatten nach der Intention der Kemalisten die Aufgabe, türkische Muslime im Ausland der Kontrolle des Staates zu unterwerfen, um ihre Abwanderung zu islamistischen Sekten zu verhindern. Unter Erdogan und seiner islamistischen AKP-Regierung wurden die Diyanet-Ableger im Ausland zu Instrumenten einer aktiven Mobilisierungspolitik türkeistämmiger Muslime, in denen Gebete anlässlich der Einmärsche der türkischen Armee in Syrien verlesen werden und Imame Spitzelberichte über Oppositionelle in ihren Gemeinden anfertigen.

Doch gleichzeitig sind die an Diyanet angeschlossenen Moscheevereine eben auch – und gerade in kleineren Orten in Deutschland oder Österreich für türkeistämmige Muslime häufig alternativlose – Stätten der Religionsausübung. Attacken gegen solche Orte werden von Gläubigen als Affront angesehen und spielen damit der politischen Instrumentalisierung der Religion erst recht in die Hände. So gehört es zur Propaganda der türkische Regierung und ihrer Imame, die mehrheitlich selbst muslimischen Aktivisten der kurdischen Befreiungsbewegung als »gottlose Kommunisten« zu verdammen – in den konservativ geprägten Gesellschaften des Mittleren Osten geradezu ein Todesurteil. Schließlich sollten sich Attacken auf Moscheen ebenso wie auf andere Orte der Religionsausübung für fortschrittliche Kräfte von selbst verbieten – dies gilt um so mehr in einem Land, in dem die rassistische FPÖ unter der Parole »Daham statt Islam« in den Wahlkampf zog.