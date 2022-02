Nachschlag: Wir wissen alles!

© Velvet Film Kulturelle Vielfalt des heutigen Nordamerikas vor dem Raubzug der Europäer

Wut und Verzweiflung stechen immer wieder aus Raoul Pecks doch so ruhig-einfühlsamer Stimme heraus, er hat den Text der vier Teile seines neuen Werkes selbst eingesprochen. Der Titel »Exterminate the Brutes« ist der Erzählung »Herz der Finsternis« des Schriftstellers Joseph Conrad entnommen. Dieser Satz von Kurtz, der Hauptfigur in Conrads Buch, artikuliert den »zivilisatorischen Auftrag« der Weißen in Afrika. Peck spannt den großen Bogen aus Rassismus, Kolonialverbrechen und Faschismus, von den Kreuzzügen bis hin zu Trumps Bemerkung, bei Einwanderern aus Mexiko handle es sich um Tiere. In dieser collagenartigen Dokumentation werden, nicht chronologisch geordnet, Mythen entzaubert, die schon längst keine mehr sind: die Legende vom unbevölkerten Amerika und dessen »Entdecker« Kolumbus etwa. Was den Regisseur so wütend macht? »Wir wissen alles!« erklärt er und lässt die Schlussfolgerungen aus diesem Satz bewusst offen. (mme)

