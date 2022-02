EU auf Rüstungskurs

Peter Kneffel/dpa Vor Jahrzehnten wurde die Chipproduktion ausgelagert, jetzt rächt sich das damalige Kalkül

Die EU klotzt. 43 Milliarden Euro sollen laut Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Rahmen des European Chips Act bereitgestellt werden, um der Herstellung von Halbleitern in Europa wieder auf die Beine zu helfen. Schlappe zehn Prozent der globalen Produktion finden zur Zeit auf dem Kontinent statt, der doch eigentlich den Anspruch hat, weltweit zur Technologiespitze zu zählen. Das muss mehr werden, hat die Kommission beschlossen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen Fabriken in Europa mindestens 20 Prozent aller Chips weltweit ausstoßen. Das Ziel ist ehrgeiziger, als man denkt: Der Rest der Welt schläft nicht und wird seine Produktion bis 2030 mutmaßlich verdoppeln. Die EU muss die Menge der Halbleiter, die in ihren Mitgliedsländern hergestellt werden, also vervierfachen. Daher die riesige Fördersumme. Der Betrag orientiert sich übrigens – prestigeorientiert, wie die EU ja nun mal ist – an den USA, die im Rahmen ihres U. S. Chips Act umgerechnet rund 44 Milliarden Euro bereitstellen wollen.

Wozu das Ganze? Nun, zum einen geht es, wie üblich, schlicht ums Geschäft. Halbleiter sind aus der industriellen Produktion, ob es sich um Smartphones, um Kraftfahrzeuge oder auch nur um Waschmaschinen handelt, nicht mehr wegzudenken. Durchschnittlich enthält heute jedes Auto Chips im Wert von 750 US-Dollar, schon in vier Jahren werden es mehr als 1.000 US-Dollar sein. Kauft man sie weiterhin in Asien, wo gegenwärtig rund zwei Drittel aller Halbleiter weltweit hergestellt werden, dann erzielen weiterhin Konzerne dort den Profit. Das lässt sich nur durch den Aufbau eigener Fabriken verhindern. Und: Wer nicht selbst aktiv mitmischt, droht den Anschluss zu verlieren, in einer Kernbranche der künftigen Industrie wiegt das auch mit Blick auf die Technologieentwicklung schwer. Nicht ohne Grund äußerte Breton kürzlich, von einer Halbleiterproduktion auf Weltniveau hänge die »industrielle Macht« des europäischen Kontinents ab.

Zum anderen geht es beim European Chips Act um die ganz große, die Weltpolitik. Seit der aktuelle Halbleitermangel die Industrie auch in Deutschland lähmt, ist klar, wie anfällig eine Volkswirtschaft ist, wenn sie nicht über eigene Produktionskapazitäten verfügt. Wie würde die Industrie in Europa erst darben, sollte – sagen wir – der Konflikt zwischen China und Taiwan eskalieren! Dann würden »die europäischen Fabriken innerhalb von nur drei bis vier Wochen ohne Chips dastehen«, warnt Breton. In Zeiten, in denen große Kriege mit kaum vorstellbaren Schäden wahrscheinlicher werden, will die EU gewappnet sein. Entsprechend verlautet aus der Kommission, man habe sich bei der Arbeit am European Chips Act vom US-amerikanischen Defense Production Act inspirieren lassen. Der sichert der Regierung in Washington weitreichende Eingriffsmöglichkeiten in Firmenentscheidungen zu, um zu jeder Zeit – ursprünglich vor dem Hintergrund des Koreakrieges – die Herstellung strategisch wichtiger Güter durchsetzen zu können. Um ähnliche Kompetenzen bemüht sich nun auch die EU.