»Punktueller Antisemitismus«

Richard Wareham/imago images »Subjektive palästinensische Propaganda«: Prüfbericht kritisiert Hashtag zu Vertreibungen in Jerusalem (Amsterdam, 16.5.2021)

Der deutsche Auslandssender Deutsche Welle (DW) hat die Zusammenarbeit mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Arabisch-Redaktion beendet. Das teilte der Intendant des aus Bundesmitteln finanzierten Senders, Peter Limbourg, am Montag bei der Vorstellung eines externen Prüfungsberichts zu Antisemitismusvorwürfen mit. Erhoben hatte diese Ende November zuerst die Süddeutsche Zeitung unter Verweis auf Äußerungen der Betroffenen in privaten Profilen in den sozialen Medien.

»Es gibt bei der DW kein Problem mit strukturellem Antisemitismus, sondern es handelt sich um punktuelle Fälle von Antisemitismus«, lautete das Fazit des durch den in Israel aufgewachsenen arabischstämmigen Psychologen Ahmad Mansour und seine Frau Beatrice von der »Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention« (MIND) zusammen mit der früheren Bundesjustizministerin und jetzigen NRW-Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erstellten Berichts. Die Kommission hatte dazu in den letzten Wochen Gespräche mit 32 Mitarbeitern der aus mehr als 200 überwiegend nicht festangestellten Journalisten bestehenden Arabisch-Redaktion geführt. Die Suspendierung der fünf – inzwischen gekündigten – Mitarbeiter sei »gerechtfertigt«, erklärten Mansour und Leutheusser-Schnarrenberger am Montag. Diese hätten »zum Teil klassisch antisemitische Bilder, bis hin zur Leugnung und Relativierung des Holocaust«, in sozialen Netzwerken gepostet und auch das »Existenzrecht Israels« negiert. So hatte eine in Berlin lebende arabische Journalistin Israel als »Krebs, der herausgeschnitten gehört«, bezeichnet.

Bei einigen in der Studie beanstandeten antizionistischen Äußerungen erschließt sich der Antisemitismusvorwurf dagegen nicht. Als Beispiel für »punktuell schwere Fehler« in der DW-Berichterstattung nennt der Prüfungsbericht etwa die Verwendung des Hashtags »Rettet Sheikh Jarrah« bei Twitter-Meldungen zu Konflikten um ein Stadtviertel in Ostjerusalem, in dem palästinensischen Familien die Vertreibung droht. Diese folge »einer subjektiven palästinensischen Propaganda«. Untersucht wurden auch die durch das Magazin Vice erhobenen Antisemitismusvorwürfe gegenüber libanesischen, jordanischen und palästinensischen Sendern, mit denen die DW kooperierte. Empfohlen wird die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem in Ramallah ansässigen Sender PBC, da dieser auf seinen Onlineseiten Israel nicht erwähne, statt dessen von »Besatzern« spreche und »sehr einseitig« berichte. Die Zusammenarbeit mit dem jordanischen Roya TV solle nur fortgesetzt werden, wenn der Sender antisemitische Karikaturen, auf denen etwa Juden als Schweine gezeigt werden, von seiner Seite lösche und sich vertraglich verpflichte, keine antisemitischen Inhalte mehr zu vermitteln. Allerdings gebe es im arabischen Raum kaum Radio- oder TV-Sender oder digitale Formate, »die mit den außenpolitischen Positionen in Deutschland zum Nahostkonflikt, zur Bedeutung Israels und zu möglichen Lösungsansätzen (Zweistaatenlösung) in wesentlichen Grundsätzen übereinstimmen«, wird festgestellt.

Zu den Empfehlungen der Kommission gehört neben Schulungen zum Thema Antisemitismus das Angebot von Besuchen in Holocaust-Erinnerungsstätten sowie in Israel für die Mitarbeiter der Arabisch-Redaktion, »um einen Perspektivwechsel auf die Situation im Nahen und Mittleren Osten systematisch zu fördern«. Die DW will sich nun auf eine intern verpflichtende Antisemitismusdefinition festlegen, heißt es in einem Maßnahmenplan, der auch Regeln für »wertebasiertes Recruiting« von Mitarbeitern empfiehlt. Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, forderte am Montag, dass die DW die Arbeitsdefinition für Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) übernehmen solle, die bereits dem Prüfungsbericht zugrunde gelegt wurde. Diese Definition wird allerdings von vielen Wissenschaftlern aus den Bereichen der Judaistik sowie Antisemitismus- und Nahostforschung als zu unbestimmt abgelehnt, da sie für die Stigmatisierung jeglicher Kritik an Israel instrumentalisiert werden könne, während sie von tatsächlichem Judenhass ablenke.