Panik in Paris

Paul Lorgerie/REUTERS Auftrieb für antifranzösische Proteste in Mali: Demonstration am 4. Februar in Bamako

Am Freitag haben erneut Tausende Menschen in Malis Hauptstadt Bamako ihre Unterstützung unter anderem mit russischen Flaggen für den Kurs der militärischen Übergangsregierung bekundet. Anfang vergangener Woche hatte Präsident Assimi Goïta ein deutliches Signal gesetzt und den französischen Botschafter ausgewiesen. Paris überlegt fieberhaft, wie es mit der (nicht nur) in Mali stetig wachsenden Ablehnung französischer Einmischung umgeht, ohne seinen Einfluss im ehemaligen Kolonialgebiet zu verlieren – vor allem nicht an russische Kräfte. Bis Mitte Februar will Frankreich mit seinen europäischen Verbündeten über die künftige Militärpräsenz in Mali beraten, sicher ist indes: »Wir bleiben weiter in der Sahelzone, um gegen den Terrorismus zu kämpfen«, wie Regierungssprecher Gabriel Attal vor einer Woche dem Sender France Info sagte.

Seit neun Jahren ist Frankreich in Mali mit starken Militärkräften präsent. Zunächst ging es darum, das Vorrücken dschihadistischer Milizen aus dem Norden zu verhindern, die in Richtung Bamako vordrangen. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits 2020 angekündigt, die ursprünglich insgesamt mehr als 5.000 französischen Soldaten in der Region bis 2023 um die Hälfte zu reduzieren. Derzeit sind noch etwa 4.000 dort, davon mehr als die Hälfte in Mali.

Seit einiger Zeit arbeitet Paris daran, seine militärische Präsenz im Sahel zu europäisieren, was in Mali auf Ablehnung stößt. Etwa zehn Länder konnte Macron zur Beteiligung an dem dafür 2020 gegründeten Einsatz »Takuba« überreden. Derzeit besteht sie etwa zur Hälfte aus Franzosen und zur anderen Hälfte unter anderem aus Esten, Tschechen, Portugiesen, Belgiern und Niederländern. Ein dänisches Kontingent wurde jüngst von Bamako wieder nach Hause geschickt, Norwegen zog seine Teilnahme vor einer Woche zurück. Deutschland ist an »Takuba« nicht beteiligt, aber mit bis zu 1.100 Soldaten an dem UN-Einsatz Minusma und mit bis zu 600 Soldaten an der EU-Ausbildungsmission EUTM. Auch hier ist die Debatte um den Militäreinsatz neu entbrannt, die Partei Die Linke fordert den sofortigen Abzug der Bundeswehr-Soldaten.

Für Paris spielt im Hintergrund sowohl der französische Wahlkampf eine Rolle als auch die Situation rund um die Ukraine. So erklärte der Generalstabschef des Heeres, Pierre Schill, Anfang des Monats: »Eine Reduzierung der Kapazitäten im Sahel macht einen Einsatz in anderen Regionen möglich, eventuell in Rumänien«, dem Nachbarland der Ukraine.