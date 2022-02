Freiwillig in die Leiharbeit

dpa-Bildfunk Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind etwa 2,5 Prozent aller Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern »ohne direktes Beschäftigungsverhältnis bei der Einrichtung«

An der Leiharbeit in der Pflege zeigt sich deutlich, dass die Interessen von Kapital und Arbeit in der Branche weit auseinandergehen. Dass viele Pflegekräfte lieber bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt sind als in einem Krankenhaus, ist für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein deutliches Zeichen dafür, dass im Gesundheitswesen vieles im argen liegt. Den Kliniken sind die Leihkräfte ein Dorn im Auge, weil sie teurer sind.

Gründe, die feste Anstellung zu kündigen und in die Leiharbeit zu wechseln, gibt es für Pflegekräfte viele. Bei Verdi heißt es, die Pfleger bekämen dann besser planbare Arbeitszeiten geboten, könnten sich ihre Schichten besser aussuchen, und sie würden – zumindest auf den ersten Blick – besser bezahlt. Beschäftigte der Stammbelegschaften müssten statt dessen regelmäßig kurzfristig einspringen, wenn mal wieder Not am Mann ist.

Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor des Frankfurter Universitätsklinikums meint, die teuren Honorarkräfte seien »für das System mehrfach kritisch«. Es habe sich inzwischen »ein Schattenarbeitsmarkt gebildet«, sagte er Ende Januar gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) und machte das Recht der Pflegekräfte, eine Nebentätigkeit aufnehmen zu können, dafür verantwortlich. Dadurch würden sie ihre Arbeitszeit in ihren angestammten Kliniken verringern, oder sie würden sogar ganz kündigen; und das nur, um dann anderswo in Leiharbeit tätig zu sein. Für die Kliniken werde das zum Problem, denn sie gewännen »keine einzige zusätzliche Pflegekraft, sondern haben lediglich höhere Kosten«.

Das Problem sei seit Jahren bekannt, sagte Steffen Gramminger gegenüber dpa. Der Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG) findet auch, die Leiharbeit müsse für Pflegekräfte eingedämmt werden; sie ganz verbieten sei schwierig. Für Pfleger sei sie lukrativ, gesteht Gramminger ein: 30 bis 50 Prozent könnten sie als Leiharbeiter mehr verdienen. Er gönne den Pflegenden den Mehrverdienst, »aber die Krankenhäuser bekommen die Mehrkosten nicht gegenfinanziert«.

Der Personalmangel in der Pflege lässt das Geschäft mit der Leiharbeit florieren. Der Südwest-Rundfunk (SWR) schilderte Ende Januar den Fall eines Pflegers, der zu einer Leiharbeitsfirma wechselte. Zuvor verdiente er bei einer 40-Stunden-Woche knapp 1.700 Euro netto – nach dem Wechsel war es deutlich mehr. »Eine Festanstellung lohnt sich einfach nicht mehr, wenn man ein normales Leben haben will«, sagte er und schwärmte davon, dass seine Arbeit nun mehr geschätzt würde und auch gewisse Privilegien mit sich bringe. Sei in einer Schicht der Pflegeaufwand höher als sonst, bedeute das Überstunden. »Damit muss man rechnen als Festangestellter«, berichtete er. Doch als Leasingkraft dürfe er trotzdem pünktlich Feierabend machen. Und wenn sein Einsatzort einmal weiter weg sei, dann zahle die Firma ihm auch die Tank- und Hotelkosten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind etwa 2,5 Prozent aller Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern »ohne direktes Beschäftigungsverhältnis bei der Einrichtung«. Bei den meisten von ihnen handelt es sich um Leiharbeiter, erklärte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) auf Anfrage des SWR. Gleichzeitig gibt es in den Kliniken etwa 25.000 Stellen in der Pflege, die aktuell nicht besetzt werden können.

Das Land Berlin hatte im Jahr 2020 eine Initiative gestartet, um die Leiharbeit in der Pflege einzudämmen. Seitdem steckt das Vorhaben im Bundesrat fest und macht keine Fortschritte. Vielleicht ist es auch besser so, denn nachhaltig lässt sich der Personalmangel nur mit besseren Arbeitsbedingungen überwinden. Das ist auch der DKG bewusst.

Verdi kennt nicht nur die Vorteile der Leiharbeit für die Pflegekräfte, sondern weiß auch von den Schattenseiten zu berichten. Denn auch die Leiharbeitsfirmen behandeln ihre Beschäftigten oft nicht zuvorkommend – und für die Festangestellten entstehe durch sie immer wieder Mehrarbeit. Zum Beispiel, wenn die Leiharbeiter die Abläufe nicht genau kennen oder die Schicht beenden und ihre Kollegen mit der Mehrarbeit allein lassen. Solche Probleme lassen sich aus Sicht der Gewerkschaft aber nur mit mehr Festanstellungen, besseren Arbeitsbedingungen und einem höheren Gehalt lösen.