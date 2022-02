Spalter ohne Erfolg

imago images/Xinhua Feste Abwehrfront gegen Aggression des Westens: Xi Jinping und Wladimir Putin in Beijing (Januar 2020)

Es ist ein Szenario, das Strategen im Westen unbedingt hatten vermeiden wollen: Russland und China nähern sich weiter einander an und kooperieren nicht nur regelmäßig, sondern bilden eine feste Abwehrfront gegen die westliche Aggression, von der sie beide betroffen sind. Dies ist Realität, seit die Regierungen beider Staaten am vergangenen Freitag anlässlich des Treffens der Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping in Beijing eine gemeinsame Erklärung vorlegten, die einen systematischen Ausbau ihrer Zusammenarbeit vorsieht. Es gehe um »starke gegenseitige Unterstützung bei der Verteidigung ihrer Kerninteressen, ihrer staatlichen Souveränität und ihrer territorialen Integrität«: So fasst die Erklärung das zentrale Anliegen zusammen. Beide Seiten geben sich gewiss, die »neuen zwischenstaatlichen Beziehungen«, die sie geschaffen hätten, seien »den politischen und militärischen Bündnissen aus der Ära des Kalten Kriegs überlegen«.

Konkret sieht die Erklärung zunächst gegenseitige politische Unterstützung in den unmittelbaren Auseinandersetzungen mit dem Westen vor, in denen beide Seiten stecken. China schließt sich Russland an und spricht sich gegen jede NATO-Erweiterung, dafür aber für bindende Sicherheitsgarantien in Europa aus. Umgekehrt übernimmt Russland die Position Chinas, jede »Bildung geschlossener Blockstrukturen« in der Asien-Pazifik-Region zurückzuweisen. Explizit genannt wird der antichinesische AUKUS-Pakt (Australien, Großbritannien, USA). Moskau bekräftigt zudem sein Bekenntnis zum »Ein-China-Prinzip« und die Ablehnung jeder Form einer Unabhängigkeit Taiwans. Darüber hinaus weisen beide Seiten alle Bestrebungen von Staaten zurück – auch dies richtet sich gegen den Westen –, sich »unter irgendeinem Vorwand in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen« oder gar »Farbrevolutionen« anzustreben. US-Pläne, Mittelstreckenraketen in Europa oder – zur Zeit ist das wahrscheinlicher – in Ost- und Südostasien unweit Chinas zu stationieren, werden scharf kritisiert.

Die gemeinsame Frontbildung stellt zunehmend den Erfolg westlicher Aggressionen gegen Moskau und Beijing in Frage. Schon seit einiger Zeit wird dies mit Blick auf die Sanktionen diskutiert, die der Westen aktuell Russland androht. Kann Moskau sich bei einem möglichen Ausschluss vom Finanzdienstleister SWIFT und damit faktisch vom globalen Finanzsystem in seiner bisherigen Art und Weise behaupten? Putin wies in einem Namensartikel für die Nachrichtenagentur Xinhua, der am Tag vor seinem Treffen mit Xi erschienen war, darauf hin, dass beide Seiten schon seit Jahren systematisch daran arbeiten, den US-Dollar aus ihren Wirtschaftsbeziehungen zu entfernen und alternative Zahlungssysteme zu entwickeln. Damit haben sie Erfolg: Im Westen herrscht inzwischen ernste Sorge, schließe man Russland von SWIFT aus, dann schade man sich langfristig womöglich mehr als dem Gegner – denn der sei dann unter Umständen in der Lage, eine globale Alternative zu SWIFT zu schaffen. Ähnlich verhält es sich beim Erdgas: Indem Russland seine Erdgaslieferungen nach China deutlich ausweitet, eröffnet es sich Alternativen zum Verkauf in die EU. Sollten die Mächte Westeuropas damit liebäugeln, Energie als Waffe zu nutzen und mit der Reduzierung ihrer Erdgaskäufe in Russland dessen Staatsfinanzen zu schädigen, dann bietet die Kooperation mit Beijing Moskau in Zukunft Ersatz.

Dass der Westen es schwerer haben wird, Druck auf Russland und China auszuüben, wenn diese sich zusammentun – das hat westliche Strategen immer wieder motiviert, Gegenmittel vorzuschlagen. Andrea Kendall-Taylor etwa, eine Russland-Spezialistin mit umfassender Erfahrung in den US-Geheimdienstapparaten, die US-Präsident Joseph Biden ursprünglich für eine leitende Stelle im Nationalen Sicherheitsrat vorgesehen hatte, warnte Anfang 2021, ein enges russisch-chinesisches Bündnis werde US-Repressalien besser widerstehen können. Deshalb sei es sehr sinnvoll, wenigstens allerlei »Minikeile« zwischen Moskau und Beijing zu treiben. Etwa zur selben Zeit veröffentlichte der Washingtoner »Atlantic Council« ein Strategiepapier (»The Longer Telegram«), das dringend dazu riet, »Russland von China zu trennen« und dazu »die Beziehungen mit Russland neu auszubalancieren«. Dass Washington eine Annäherung zwischen Moskau und Beijing zugelassen habe, das sei »der größte geostrategische Irrtum« mehrerer US-Regierungen gewesen.

Und nun? Die Bestrebungen, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben, haben mit deren gemeinsamer Erklärung einen schweren Rückschlag erlitten. Dass sie ad acta gelegt werden, sollte man freilich nicht erwarten. Politik und Denkfabriken halten sich bisher mit Reaktionen auf die Erklärung noch etwas zurück. Anhaltspunkte liefern Kommentare in den sogenannten Leitmedien. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung etwa wies auf fortbestehende Differenzen zwischen Moskau und Beijing hin, von denen es in der Tat viele gibt: Beide seien »keine natürlichen Partner«, hieß es; sie seien »für die globalen Machtkämpfe der multipolaren Welt« doch »sehr unterschiedlich gerüstet«. Und nach dem Motto, ein wenig Sticheln könne nicht schaden, hieß es dann, »Putin« sei im Bündnis mit Xi doch bloß »der Juniorpartner«.

Und wenn die Spaltungsversuche scheitern? Dazu äußerte sich am Wochenende das Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Kommentar. Es formiere sich gerade »ein neuer Megaostblock«, hieß es darin, der »die Macht« habe, »auf dem ganzen Globus die Gewichte zu verschieben«. Mit harten Folgen: »Der Westen gerät dabei in die Defensive wie nie.« Dass die herrschenden transatlantischen Kreise das kampflos hinnehmen, das wäre freilich neu.