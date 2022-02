Nachschlag: Bevorzugte Gegend

/Marco Bertram/imago Hohes Bautempo: Wohnblock an der damaligen Stalinallee im Jahr 1952

Am 3. Februar 1952 begannen offiziell die Bauarbeiten für die Wohnblöcke an der damaligen Stalinallee in Berlin-Friedrichshain. Der Deutschlandfunk erinnert an die sozialistische Großbaustelle in dem schwer zerstörten Arbeiterbezirk mit einem unerwartet milde gestimmten »Kalenderblatt«. Aber das Pflichtprogramm wird selbstverständlich absolviert. Der »schwere Schlag« für die SED, als »ausgerechnet die Bauarbeiter der Stalinallee« im Juni 1953 streikten. 1961 dann die Entfernung des Stalin-Denkmals und die Umbenennung. Lutz Rathenow, der, erfährt der Hörer, inzwischen eine Wohnung hier hat (»undenkbar, dass er sie als kritischer Autor zu DDR-Zeiten bekommen hätte«), darf mitteilen, dass das hier einst »eine bevorzugte Gegend für Leute, die man heute als etwas privilegiert bezeichnen würde«, gewesen sei. Darunter »auch Arbeiter, so ein paar Vorzeige-Arbeiterfamilien, die Aufbaustunden hier abgerissen haben«. Vorzeige-Arbeiterfamilien, schau an. Die hat sich die DDR also geleistet. Und einer wie Rathenow musste sehen, wo er bleibt. (np)