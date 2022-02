Gleb Garanich/REUTERS

In der Ukraine geht die Kriegshysterie um. Um sich auf den »Ernstfall«, einen russischen Einmarsch, vorzubereiten, trainieren nun auch Zivilisten in paramilitärischer Manier den Einsatz an der Waffe – auch wenn das zunächst nur eine Holzattrappe eines Kalaschnikow-Gewehrs ist. Wie hier auf einem ehemaligen Fabrikgelände der Hauptstadt Kiew (Motto: »Keine Panik, bereiten Sie sich vor«) bieten Veteranen des faschistischen Asow-Bataillons, die im Donbass gekämpft haben, Kurse für die Zivilbevölkerung an. So Sergej Wischnewski. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtete, habe der Kursleiter in den vergangenen Wochen einen deutlichen Anstieg der Teilnehmeranfragen bemerkt. Zu einem Onlineseminar, das Wischnewski demnächst anbieten will, hätten sich bereits mehr als 4.000 Frauen und Männer angemeldet. Im Zentrum des Kursprogramms: Panikmache und Feindbildpflege. (fres)